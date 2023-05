W jakim kierunku będzie rozwijał się rynek fotowoltaiki?

Wystartowała już 5. najnowsza edycja programu „Mój Prąd”, fot. AdobeStock

Zgodnie z prognozami IEO rok 2022 po raz pierwszy należał do dużych farm PV pod względem wyprodukowanej energii elektrycznej. Czy wprowadzenie mniej korzystnego net-billingu przy rozliczaniu produkcji prądu przez prosumentów spowodowało, że mamy do czynienia z końcem przydomowej fotowoltaiki w 2023 r.? Czy wręcz przeciwnie, to tylko chwilowy zastój i fotowoltaika prosumencka będzie znowu się rozwijała?

Wystartowała już 5. najnowsza edycja programu „Mój Prąd”. W poprzednich edycjach, mimo stosunkowo niskich dopłat, budżet na przydomową fotowoltaikę z małymi wyjątkami wyczerpywał się przed czasem. W 2021 r. nabór zakończono z rekordową liczbą 178 tys. wniosków. Przydomowa fotowoltaika królowała na rynku OZE. Nowe zasady rozliczania prądu odczarowały domową fotowoltaikę W 2022 r. nagle ten trend się odwrócił. Od 1 kwietnia ub.r. do 3 października z programu skorzystało niecałe 11,5 tys. osób. Skąd taka zmiana? Niskie zainteresowanie fotowoltaiką było związane nie tylko z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2022 r. nowego systemu rozliczeń prądu wytworzonego z fotowoltaiki, lecz także inflacją, która znacząco podniosła koszty materiałów i wykonania instalacji. 15 grudnia 2022 r. rząd zdecydował się na waloryzację dotacji z 4 tys. zł do 6 tys. zł w przypadku fotowoltaiki i z 7,5 tys. zł do 16 tys. zł na magazyny energii. Wyższe dofinansowania z pewnością z powrotem zwiększą zainteresowanie małym OZE. Podobnie zmiany w programie „Czyste powietrze” pozwalają się ubiegać o dotację na fotowoltaikę sięgającą nawet do 15 tys. zł, oczywiście przy spełnieniu odpowiednich warunków. Wymaganiami tymi są m.in. niższe dochody miesięczne oraz posiadanie domu liczącego nie mniej niż 10 lat. Właściciele domów mogą nadal skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której mogą odliczać od podatku koszty związane m.in. z montażem instalacji fotowoltaicznej (...).

