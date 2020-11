Większe dotacje czy agrofotowoltaika - co przyspieszy rozwój rolnictwa?

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa zarządu, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej, nasze rolnictwo potrzebuje rozwiązań prawnych i systemowych, które umożliwią rolnikom montowanie instalacji fotowoltaicznych nad uprawami rolnymi. Czy agrofotowoltaika pomoże rozwinąć się polskiemu rolnictwu?

Jak podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej, rozwój fotowoltaiki w sektorze polskiego rolnictwa nie zależy od dalszego zwiększania liczby programów rządowych oraz kwot dotacji na instalacje fotowoltaiczne. Zdaniem eksperta tych dotacji jest wystarczająco dużo.

To, co najbardziej hamuje rozwój większych farm fotowoltaicznych na terenach rolnych, to niedostosowane przepisy prawa regulujące wykorzystanie gruntów rolnych pod fotowoltaikę oraz brak rozwiązań systemowych i technologicznych.

Zadaniem Grzegorza Wiśniewskiego, aby skutecznie wspierać rozwój wiejskich sieci energii odnawialnej należy zaproponować rozwiązania prawne i technologie, które umożliwiają zagospodarowanie terenów rolnych, tak aby można było prowadzić na nich jednocześnie produkcję rolną oraz wytwarzać energię elektryczną, dzięki instalacji fotowoltaicznej.

Należy więc postawić w Polsce na systemowe rozwiązania, które nie będą polegały na zwiększaniu dotacji, a pozwolą właścicielom dużych gospodarstw rolnych wykorzystać potencjał fotowoltaiki w rozwoju, jednocześnie nie uszczuplając produkcji rolnej. Jak rozwiązać ten problem?

Agrofotowoltaika przyszłością polskiego rolnictwa

To właśnie agrofotowoltaika może stanowić odpowiedź na nurtujący nas problem, a więc jak połączyć produkcję żywności z ekologicznym wytwarzaniem energii elektrycznej.

Z technicznego punktu widzenia, rolnicy mogą wytwarzać energię elektryczną i hodować uprawy na tej samej działce. Dzięki podwójnemu wykorzystaniu gruntów ornych, główne zadanie produkcji żywności jest realizowane.

Dodatkowa produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej przyczynia się do zwiększenia mobilności elektrycznej i służy ochronie klimatu.

Uprawy rolne, a nawet zwierzęta hodowlane mogą korzystać z cienia, jaki daje konstrukcja, na której są montowane półprzezroczyste moduły fotowoltaiczne. W jaki sposób?

Promieniowanie słoneczne pod systemem przezroczystych modułów jest o około 30% mniejsze niż w polu bez osłony stworzonej przez panele fotowoltaiczne. Oprócz zmniejszenia natężenia promieniowania słonecznego na uprawy, wpływa też pozytywnie także na rozkład opadów atmosferycznych i temperaturę gleby.

