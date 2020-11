Wielka Brytania chce być bardziej ekologiczna

Wielka Brytania planuje zainwestować 12 miliardów funtów (1 funt = 5,0092 zł, NBP 2020-11-17), w zielone projekty do 2030 roku.

Premier Boris Johnson przedstawił dziesięciopunktowy plan, dzięki któremu kraj powinien stać się neutralny dla klimatu w ciągu najbliższych trzech dekad po wyjściu z UE.

Sednem planu jest zwrot w stronę elektromobilności i rozbudowa morskich farm wiatrowych. Do 250 tys. „zielonych” miejsc pracy ma powstać w różnych branżach - szczególnie z dala od stolicy. Rząd chce zharmonizować różne warunki życia w różnych częściach kraju. Na północy Wielkiej Brytanii są one znacznie gorsze niż na południu.

Od 2030 r. sprzedaż nowych pojazdów z silnikami diesla i benzynowymi zostanie zakazana. Sprzedaż modeli hybrydowych powinna pozostać dozwolona do 2035 roku. Johnson chce to wykorzystać do ożywienia brytyjskiego przemysłu produkującego samochody elektryczne. Na infrastrukturę ładowania ma być przeznaczone 1,3 mld funtów, a prawie 600 mln funtów na zachęty do zakupu pojazdów przyjaznych dla środowiska.