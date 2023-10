Od 1 lipca 2024 r. właścicieli przydomowej fotowoltaiki czeka rewolucja w systemie rozliczania prądu w net-billing. Będą oni sprzedawali prąd z OZE po stawkach RCE godzinowych często z ujemnymi cenami za prąd. Czy to znaczy, że właściciele fotowoltaiki będą musieli dopłacać do wyprodukowanego prądu?

Od 1 lipca 2024 r. nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne będą rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Zamiast przyjmować jednolitą stawkę za nadwyżki energii przez cały okres rozliczeniowy, stawki będą różnicowane w zależności od godziny, w której energia została dostarczona do sieci.

OSD zgodnie z podpisaną umową będzie mógł zdalnie wyłączać naszą instalację fotowoltaiczną lub ograniczać produkcję prądu z OZE, gdy stawki godzinowe za prąd będą ujemne. Co nie jest zbyt korzystnym rozwiązaniem.

W przypadku gdy prosument energii odnawialnej nie wyrazi zgody na zmianę albo zawarcie umowy, pozwalającej na ograniczanie produkcji prądu z fotowoltaiki to sprzedawca może stosować rynkową cenę energii elektrycznej, dla tego prosumenta energii odnawialnej bez uwzględniania reguły zastępowania ujemnych wartości tej ceny wartością równą zero zł.

Warto już teraz sprawdzić (przed 1 lipca 2024 r.) naszą umowę dotyczącą rozliczania prądu z fotowoltaiki w systemie net-billing i ewentualnie nie wyrazić pisemnej zgody lub zakwestionować możliwość sprzedawcy do ograniczania produkcji prądu z naszej instalacji fotowoltaicznej.

Kolejnym rozwiązaniem jest inwestycja w magazyn energii, aby nie oddawać energii elektrycznej wyprodukowanej z naszej z instalacji fotowoltaicznej za przysłowiowe zero złotych czyli za przysłowiowe nic a zmagazynowaną energię sprzedawać drożej od godziny 20:00 wzwyż.

Do 1 lipca 2024 r. nadal będzie obowiązywała zasada polegająca na rozliczaniu prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki po rynkowych, miesięcznych cenach wskazanych w RCEm. Po tym czasie zacznie obowiązywać (od 1 lipca 2024 r.) tzw. rynkowa cena energii – RCE w stawce godzinowej.

Godzinowe rozliczanie prądu z OZE w net-billing. Na czym będzie polegało?

Od początku działania systemu net-billing planowane były zmiany dotyczące rozliczeń w postaci wprowadzenia tzw. taryf dynamicznych.

Wiadomo, że od 1 lipca 2024 r. nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne będą rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Zamiast przyjmować jednolitą stawkę za nadwyżki energii przez cały okres rozliczeniowy, stawki będą różnicowane w zależności od godziny, w której energia została dostarczona do sieci. Stawki ustalane będą na podstawie taryfy dynamicznej, która będzie zależeć od aktualnych warunków na rynku energetycznym, takich jak popyt na energię i jej ceny w danym czasie. W okresach szczytowego popytu na energię stawki będą więc wyższe, natomiast przy niewielkim popycie – niższe – podkreśla Krzysztof Dziaduszyński, ekspert firmy Esoleo.

Przejście z miesięcznych na ceny godzinowe oznacza, że właściciele przydomowej fotowoltaiki będą rozliczani w systemie net-billing na podstawie ilości energii elektrycznej oddanej do sieci w danej godzinie, czyli stawki za prąd w cenach obowiązujących w poszczególnych godzinach na Rynku Dnia Następnego.

No ale co ma począć właściciel fotowoltaiki, gdy godzinowe ceny rozliczania prądu z OZE będą miały wartość ujemną?

Ujemne ceny za energię elektryczną w stawkach godzinowych w RCE a magazynowanie prądu?

Najważniejsze dla prosumentów rozliczających się jest jednak że stawka ta będzie określana codziennie godzinowo. Zużycie prądu będzie rozliczane na podstawie cen podawanych dla konkretnych godzin w całej dobie. Od tego ile skonsumujemy prądu, a ile oddamy do sieci w danej godzinie będzie zależała opłacalność nowego systemu.

Jak widzimy z poniższej tabeli RCE w stawce godzinowe -j od godziny 10:00 do 16:00 czyli przez nawet 6 godzin obowiązywały ujemne stawki przy rozliczeniach energii elektrycznej produkowanej z OZE czyli też z przydomowej fotowoltaiki.

Obserwując poszczególne dnie, gdzie rozlicza się prąd z fotowoltaiki w godzinowej stawce RCE że wiele przedziałów czasowych kiedy ceny są bardzo niskie lub nawet ujemne.

To właśnie w tych godzinach najlepiej zwiększyć autoknsumpcję prądu z fotowoltaiki żeby nie oddawać go do sieci. Okazuje się że tak mało opłacalna inwestycja magazyn energii zaczyna być coraz bardziej sensowna z punktu widzenia właścicieli fotowoltaiki rozliczających się w systemie net-billing.

Jednaj są takie dni i takie godziny - szczególnie od godziny 18:00 do godziny 24:00, gdzie trafimy nawet dwu, trzykrotnie, czy nawet 4-krotnie wyższe ceny godzinowe od miesięcznej ceny RCEm, która we wrześniu br. wyniosła tylko 405,51 zł/MWh (czyli ok. 0,40 gr/kWh).

Jeżeli w październiku br., hipotetycznie (dopiero 11 listopada br. dowiemy się jakie jest RCEm dla października) cena RCEm wyniosłaby np. 400 zł/MWh to są już godziny, w których prosument ze sprzedaży mógłby uzyskać nawet 966,59 zł/MWh.

Taka stawka godzinowa RCE za sprzedany prąd obowiązywała np. między 16 a 17 godziną 12 października br.

Chyba każdy też się zgodzi że zgodnie z poniższą tabelą - najlepiej jest zmagazynować prąd z fotowoltaiki w godzinach gdy występują ujemne ceny prądu. I każdy się zgodzi żeby tę nadwyżkę konsumować albo oddawać do sieci kiedy ceny energii elektrycznej osiągają kwotę np. 418 zł za MWh o godzinie 20:00.

Nie można stwierdzić, że fotowoltaika w systemie net-billing będzie kompletnie nieopłacalna po 1 lipca 2024 r. Na pewno nie będzie opłacalna jeżeli będziemy oddawali energię z fotowoltaiki kiedy będzie to najmniej opłacalne - w godzinach szczytu produkcji, a kupowali prąd po 20 godzinie kiedy ceny godzinowe będą najdroższe.

Przykładowe ceny za wyprodukowanie energii elektrycznej w dobie handlowej. Niektóre ceny są ujemne w godzinowej stawkach RCE. Jak wtedy będą rozliczani właściciele fotowoltaiki po 1 lipca 2024 r.? Foto. TGE

No dobrze, ale co się stanie, gdy oddamy prąd z OZE w systemie net-billing do sieci wtedy, gdy obowiązują ujemne stawki cen za prąd w RCE godzinowym?

Jak zgodnie z prawem będzie rozliczany prąd z OZE po ujemnych cenach?

Właściciele fotowoltaiki rozliczający się w systemie net-billing nie muszą się obawiać że będą musieli dopłacać do wyprodukowanego prądu. Chroni ich ustawa o OZE, która wprowadza szereg mechanizmów chroniących ich przed ujemnymi cenami za prąd w rozliczeniu godzinowym RCE.

Dokładnie regulują to przepisy zawarte w art. 4b ust. 12 i 17 ustawy o OZE. Zgodnie z art. 4b ust. 12 tejże ustawy:

Prosument energii odnawialnej niebędący równocześnie prosumentem zbiorowym energii odnawialnej lub prosumentem wirtualnym energii odnawialnej, wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji i podlegający z tego tytułu rozliczeniom, o których mowa w art. 4 ust. 1a, może upoważnić w umowie kompleksowej albo w umowie sprzedaży sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1, do: wyłączania tej mikroinstalacji lub ograniczania ilości wytwarzanej energii elektrycznej w tej mikroinstalacji, tak by nie następowało wprowadzanie tej energii do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w okresie, gdy cena energii elektrycznej, o której mowa w ust. 4, jest ujemna, oraz zainstalowania, utrzymywania w sprawności oraz użytkowania urządzeń sterujących tą mikroinstalacją w celu, o którym mowa w pkt 1.

Oznacza to, że OSD zgodnie z podpisaną umową będzie mógł nawet zdalnie wyłączyć naszą instalację fotowoltaiczną, gdy stawki godzinowe za prąd będą ujemne. Co nie jest zbyt korzystnym rozwiązaniem.

W uproszczeniu prosument energii odnawialnej zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztu zakupu urządzeń służących do sterowania mikroinstalacją, a sprzedawca rozliczający prosumenta.

O wiele ważniejszy jest zapis ustawy o OZE art 4b ust. 17:

Sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1, może wystąpić do prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w ust. 12, o zmianę albo zawarcie umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży zawierającej postanowienia, o których mowa w ust. 12 pkt 1 i 2. W przypadku gdy prosument energii odnawialnej nie wyrazi zgody na zmianę albo zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym, to sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1, może stosować rynkową cenę energii elektrycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dla tego prosumenta energii odnawialnej bez uwzględniania reguły zastępowania ujemnych wartości tej ceny wartością równą zero, w celu wyznaczania wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

Jeżeli więc wystąpią godziny z cenami ujemnymi RCE, to sprzedawca OSD będzie miał obowiązek prawny przyjąć wartość energii elektrycznej równą 0 zł - pod warunkiem, że nie zgodzimy się na inną formę zagospodarowania prądu (np. wyłączania fotowoltaiki i ograniczania produkcji prądu z OZE) w systemie net-billing.

Co jeżeli wejdziemy w spór prawny z OSD co do rozliczania prądu w stawce godzinowej w systemie net billing?

Zgodnie z art. 4b ust. 18. ustawy o OZE:

W przypadku gdy prosument energii odnawialnej wystąpił do Koordynatora do spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a ustawy - Prawo energetyczne, z wnioskiem o rozwiązanie sporu dotyczącego stosowania rynkowej ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem ust. 17, wówczas do czasu rozwiązania sporu przez tego Koordynatora przy stosowaniu rynkowej ceny energii elektrycznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, dla tego prosumenta energii odnawialnej uwzględnia się regułę zastępowania ujemnych wartości tej ceny wartością równą zero, w celu wyznaczania wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

