Właściciele pomp ciepła już dostają rachunki za prąd oraz prognozowanie liczone w tysiącach złotych. Rekordziści dostają faktury nawet sięgające ponad 26 tys. z/rok w 2023 r. Rachunki grozy będą wyższe, jeżeli ceny prądu nie będą zamrożone w 2024 r. Co może być przyczyną tak wysokich rachunków?

Nawet po zwiększeniu limitów zamrażających i wypłaceniu dodatku elektrycznego osoby które zużyją 6000 kWh/rok na ogrzewanie domu przy użyciu pompy dopłacą ok. 7 tys. zł/rok do rachunku za prąd w 2023 r. W przypadku gdy zużyją na ogrzewanie domu pompą ciepłą 8 tys. kWh dopłacą do rachunku za prąd aż 10650 zł w ciągu roku.

W 2024 r. jeżeli będzie nie będzie rządowej interwencji w postaci cen zamrażających oraz dodatku elektrycznego dopłacimy do rachunku za prąd ok. 9,5 tys. zł w ciągu roku jeżeli pompa ciepła zużyje tylko 6000 kWh/rok. W przypadku gdy będzie to 8000 kWh/rok to dopłata ta wyniesie ponad 12 tys. zł/rok.

Brak rządowej osłony na 2024 r. dla ogrzewających domy energią elektryczną uderzy nie tylko w wiele osób, które nie będzie stać na ogrzewanie domu pompą ciepła, ale również zupełnie zniszczy osiągnięcia programu Czyste Powietrze, Moje Ciepło czy Mój Prąd.

Dalej trwa licytacja na wysokość rachunków za prąd faktury za użytkowanie pomp ciepła niektórzy płacą już ponad 6 tys. zł za roku za prąd. Skąd takie zużycie i rosnące rachunki za użycie pomp ciepła?

Jakie przeciętne zużycie prądu przez pompę ciepła?

W temacie zużycia prądu przez pompy ciepła powstało mnóstwo artykułów. Wszystkie wskazują że pompy ciepła są wyposażone w grzałki, które zużywają energię elektryczną jeżeli pompa nie jest w stanie efektywnie ogrzewać domu.

Taka sytuacja ma miejsce np. gdy dom jest zbyt słabo docieplony lub jest źle dobrana moc pompy ciepła.

Im lepsze docieplenie domu tym bardziej energooszczędne ogrzewanie

Najważniejsze to zadbać o dobrą izolację – inwestycja w urządzenia grzewcze, które mają zapewnić niższy koszt ogrzewania nie ma sensu, jeśli dom nie jest odpowiednio zabezpieczony i ocieplony. W naszym klimacie ocieplenie ścian, podłóg i dachu domu jest koniecznością. Aktualnie wymagane parametry termiczne przegród można znaleźć w Warunkach Technicznych 2022.

Zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła zależy też od wielkości powierzchni domu. Istotna jest też nie tylko moc pompy ale jej efektywność, czy dom ma ogrzewanie podłogowe itd. Jednym słowem mamy wiele zmiennych które wpływają na to ile pomp ciepła pobierze prądu aby ogrzać dom w ciągu roku.

Generalnie, jak podają eksperci przeciętne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania pompą ciepła w domu jednorodzinnym kształtuje się na poziomie ok. 5000-6000 kWh/rok wzwyż, przy czym mówimy tu tylko o zużyciu związanym jedynie z ogrzewaniem.

Jeżeli pompa ciepła jest dodatkowo wykorzystywana np. do ogrzania wody użytkowej, czy chłodzenia powierzchni te zużycie jest o wiele większe.

Przykładowo w domu o powierzchni ok. 150 m2, w zależności od tego jak dobrze jest on docieplony według standardu energetycznego zgodnie z technicznymi (WT) zużyje samej tylko energii elektrycznej na ogrzewanie pompą ciepła wyniesie w przybliżeniu:

WT 2014 - ok. 4500-6000 kWh/rok;

WT 2017 - ok. 3200-4500 kWh/rok;

WT 2021 - ok. 2000-3200 kWh/rok.

Oczywiście te zużycie może się różnić i być większe to tylko ogólne dane. To ile prądu zużyje pompa ciepła uzależnione jest do:

powierzchni i zapotrzebowania domu na ciepło do ogrzewania pomieszczeń;

przygotowywania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i czy pompa tę wodę będzie ogrzewać;

realnej sprawności pompy ciepła (COP), osiąganej w konkretnym domu.

Dlaczego wychodzą takie duże rachunki za pompy ciepła w 2023 r.

I przechodzimy do sedna sprawy, gdyż w artykułach znajdziemy informacje o grozach rachunków za pompę ciepła i dlaczego niektórzy płacą nawet 26 tys. zł za rok za ogrzewanie domu. Wszystko jest uzależnione od ceny prądu i jak szybko przekroczymy limity zamrażające ceny prądu przy ogrzewaniu domu.

Pamiętajmy, że ceny maksymalne gwarantowane przez rząd do 0,693 zł/kWh są prezentowany bez VAT i akcyzy oraz dodatkowych opłat, a okazuje się, że średnia cena energii elektrycznej w 2023 r. nie przekracza teoretycznie 0,507zł/ kWh, ale netto.

Prognoza cen energii zna rok 2024. Źródło: Forum Energii

Tymczasem płacimy o wiele więcej po przekroczeniu limitów w taryfach G12 nawet o 36% i nawet o 244% więcej w taryfie nocnej w przypadku ogrzania prądem gospodarstw domowych. Dlaczego?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Forum Energii, rządowa interwencja spowodowała że za 1 kWh energii elektrycznej gospodarstwa domowe zapłacą tak naprawdę ok. 0,90 groszy brutto za 1 kWh.

Jednak pamiętajmy że rządowa ochrona kończy się po przekroczeniu limitu zamarzającego wynoszącego 3000 kWh w ciągu roku.

Przyjmując nawet że limity z 2000 kWh wzrosły do 3000 kWh w 2024 r. to kolejne ponad 3 tys. kWh jest do opłacenia po normalnych stawkach za prąd dla gospodarstw domowych.

Oznacza to więc że zużywając teoretycznie energię tylko i wyłącznie na samą pompę ciepła (a przecież zużywamy też energię na media i oświetlenie itd.) do 3000 kWh wtedy zapłacimy 3000 kWhx0,90 zł=2700 zł w ciągu roku.

Jednak przecież pompa zużyje na pewno więcej prądu więc musimy doliczyć np. kolejne zużycie na poziomie ok. 3000 kWh, ale już w cenie za prąd po przekroczeniu limitu.

Tymczasem rynkowa kwota na 2023 rok jest dwa razy wyższa i wynosi aż 1,89 zł/kWh. Co widać po rachunkach za prąd jakie otrzymują właściciele pomp ciepła w 2023 r., którzy najszybciej przekraczają limity zamrażające ceny energii elektrycznej.

Co to oznacza dla właściciela pompy ciepła? O wiele wyższe rachunki za prąd w 2023 r.

Liczymy więc kolejne 3000 kWhx1,89 zł = 5670 zł co po dodaniu 2700 zł (ceny prądu z limitem zamrażającym) daje nam rachunek za prąd na poziomie 5670 zł +2700 = 8370 zł za rok. Po odjęciu dodatku elektrycznego: 8370 zł-1500 zł = 6870 zł. 6870 zł to kwota za zużycie prądu na samą pompę ciepła na poziomie 6000 kWh/rok. Pamiętajcie że musicie doliczyć jeszcze prąd za media to ten rachunek będzie o wiele wyższy.

Przyjęliśmy w powyższym obliczeniu optymistycznie że sama pompa zużyje tylko ok. 6000 kWh w ciągu roku.

Zastanówcie się co będzie, gdy dom jest słabiej docieplony i sama pompa zużyje powiedzmy 8000 kWh/rok w 2023 r.?

5000 kWhx1,89 zł=9450 zł dodać do tego należy 3000 kWhx0,90 zł=2700 zł (z zamrożeniem cen prądu) ,czyli daje nam to już 12150 zł/rok, Odejmujemy dodatek elektryczny i faktura za zużycie prądu na samą pompę ciepła wychodzi 10650 zł/rok w 2023 r.

Nic dziwnego że szokują nas rachunki za prąd które sięgają kilkunastu tysięcy złotych za prąd. Takie rachunki poddają w wątpliwość inwestowania w samą pompę ciepłą jako źródła ogrzewania domu. A jak rachunki te będą kształtować się w 2024 r.? Nie będzie taniej

Prognozy rachunków za zużycie prądu przez pompy ciepła w 2024 r.

Zgodnie z prognozą Forum Energii, ceny prądu dla gospodarstw domowych na przyszły rok wyniosą ok. 1,57 zł za 1 kWh. Właściciele gospodarstw domowych odczują to jednak jako wzrost ceny o 67 groszy (0,90 gr + 0,67 gr), względem ile płacą w systemie cen zamrożonych w 2023 r.

Kumulują się do tego podwyżki cen dystrybucji, podatek VAT który podskoczył do 23%, akcyzy oraz opłaty przejściowe, kogeneracyjne, mocowe, OZE dystrybucyjne stałe, abonamentowe i cena energii brutto nie sięga już ponad 1 zł brutto za 1 kWh.

Pamiętajmy że w 2024 r. czeka nas znowu wzrost cen energii zatwierdzony przez Prezesa URE oraz rosnące dodatkowe opłaty. Prognozy cen energii podawane przez ekspertów mogą być zaniżane albo zawyżane. Ceny prądu mogą być wyższe w 2024 r.

Nie wiemy też czy ceny zamrażające ceny energii na 2024 r. będą utrzymane. Mogą być zlikwidowane lub zmniejszone. Nie ma też co liczyć najprawdopodobniej na dodatek elektryczny w 2024 r.

Przyjmując, że nie będzie rządowej interwencji zamrażającej ceny prądu. Ile zapłacimy za ogrzewanie domu, w który pompa ciepła zużyje prąd na poziomie 6000 kWh/rok?

6000 kWhx1,57 zł=9420 zł/rok, tyle zapłacimy za cały rok ogrzewania pompą ciepła. Nie bierzemy w tym wypadku dodatkowego zużycia na inne media. W przypadku 8000 kWhx1,57 zł to już 12560 zł/rok.

Brak rządowej osłony na 2024 r. dla ogrzewających domy energią elektryczną uderzy nie tylko w wiele osób, które nie będzie stać na ogrzewanie domu pompą ciepła, ale również zupełnie zniszczy osiągnięcia programu Czyste Powietrze, Moje Ciepło czy Mój Prąd.

Istnieje poważne ryzyko rezygnacji z użytkowania zainstalowanych już pomp ciepła oraz całkowite wyhamowanie programu Czyste Powietrze.