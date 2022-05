Jak podają najnowsze badania naukowe emisja metanu ma ogromny wpływ na zmiany klimatyczne. W związku z tym, Unia Europejska zdecydowała się ograniczyć emisję metanu, co zaowocowało pracami nam nowymi przepisami mającymi zmniejszenie udziału metanu m.in. w produkcji rolnej. Dlaczego? Okazuje się że głównym źródłem emisji metanu jest rolnictwo, w tym hodowla bydła.

O ile emisyjność dwutlenku węgla, ona jeszcze nie jest tak duża i w marę prostymi i możliwymi do przyjęcia sposobami da się ją ograniczyć, chociażby nowa perspektywa WPR i ekoschematy to jest droga by zachęcić rolników – również finansowo stosowania niskoemisyjnych technologii, szczególnie w agrotechnice i uprawach - Wojciech Mojkowski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.