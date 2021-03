Z jakich programów uzyskasz dofinansowanie na fotowoltaikę w 2021 r.?

Sytuacja dostępnych dofinansowań fotowoltaiki rozwija się z roku na rok. Istniejące programy są poddawane zmianom, jak również powstają nowe nie tylko dla konsumentów, ale przedsiębiorców i rolników. Sprawdź, po jakie dotacje warto sięgnąć na fotowoltaikę w 2021 r., według ekspertów Foton Technik.

Programy dofinansowujące inwestycję w fotowoltaikę nie tylko wspierają inwestorów, lecz także stały się poniekąd lokomotywą napędową całej branży. Klienci chętniej inwestują, wiedząc, że mogą uzyskać wsparcie na swoją instalację czy nawet pompę ciepła. Sprawdź, po jakie dotacje warto sięgnąć na fotowoltaikę w 2021 r.

Kiedy sięgnąć po dotację z programu „Mój Prąd”?

Najpopularniejszym programem jest „Mój Prąd”, dzięki któremu w ubiegłym roku można było uzyskać 5 tys. zł dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Program doczekał się drugiej edycji, podczas której złożono ponad 220 tys. wniosków do grudnia 2020 roku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak podaje na swojej stronie, planuje wznowienie naboru w połowie 2021 roku. Trwają prace przygotowawcze i koncepcyjne nad nową edycją programu, rozszerzoną o objęcie dofinansowaniem dodatkowych urządzeń. Rozważane jest włączenie do programu stacji ładowania, inteligentnych systemów zarządzania energią w domu czy magazynów ciepła/chłodu.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę?

Kolejnym programem pomocy jest ulga termomodernizacyjna dotycząca podatników rozliczających się za pomocą PIT 37, PIT 36 i PIT 28. W ramach programu do ulgi można zgłosić oddany do użytku budynek jednorodzinny, w tym instalację fotowoltaiczną czy pompę ciepła. Maksymalna kwota ulgi wynosi 53 tys. zł w ramach poniesionych kosztów. Może je rozliczyć właściciel lub małżonek właściciela nieruchomości.

Jakie dotacje na fotowoltaikę z programu „Czyste Powietrze”?

Największym systemem dopłat do wymiany starych pieców w domach jednorodzinnych jest program „Czyste Powietrze”. Aby wziąć udział w programie, wnioskodawca nie może przekraczać kwoty 100 tys. zł rocznego dochodu.

W przypadku wymiany źródła ciepła, konieczne jest zlikwidowanie pieca na paliwa stałe. W zależności od poziomu dofinansowania, można otrzymać do 10 tys. zł na samą termomodernizację, do 25 tys. zł na wymianę pieca i termomodernizację oraz do 30 tys. zł na wymianę pieca, montaż instalacji fotowoltaicznej i termomodernizację budynku. Funkcjonowanie programu jest zaplanowane na lata 2018-2027, a na jego realizację przewidziano kwotę 103 mld zł.

Jakie uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę z regionalnego programu wsparcia?

Poszczególne regiony posiadają własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji bądź preferencyjnych kredytów na inwestycje w odnawialne źródła energii. Jednym z takich programów jest dotacja warszawska. W 2021 roku można uzyskać dofinansowanie na kwotę 1500 zł na kW mocy. Przy czym maksymalna kwota, którą można otrzymać to 15 tys. zł. Nabór wniosków do tej dotacji trwa do końca marca 2021 roku.

Jakie wsparcie dla firm i gospodarstw rolnych na fotowoltaikę?

W 2021 roku przedsiębiorcy i rolnicy będą mogli skorzystać z dedykowanych dla swoich branż dofinansowań. Rolnicy w połowie roku będą mogli skorzystać z programu Agroenergia – dotacji do instalacji fotowoltaicznej. W ubiegłym roku zakładano dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych o mocy w przedziale 10-50 kW. Obecnie przygotowywany jest nowy zakres rzeczowy oraz regulamin.

Firmy natomiast mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu Energia Plus. Zakładając instalację fotowoltaiczną, przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki pokrywającej 85% kosztów, z możliwym częściowym umorzeniem.

Aby uzyskać dofinansowanie, właściciel firmy musi złożyć wniosek z wymaganymi załącznikami oraz zlecić przeprowadzenie audytu. Inwestycję zgłaszaną do programu można rozpocząć przed złożeniem wniosku, jednak jej realizacja nie może być do tego momentu zakończona.

- Podstawą pracy naszej firmy jest kompleksowa obsługa każdego klienta, zarówno w doborze i montażu instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła, jak i w zakresie zebrania dokumentacji i składania wniosków na dostępne dotacje. Klient ma zapewnione wparcie w uzyskaniu dotacji oraz dostęp do najnowszych informacji na ich temat. Pomagamy w skorzystaniu z dostępnych programów wsparcia zarówno osobom prywatnym, jak i firmom oraz rolnikom - powiedział Marcin Adamek, dyrektor Biura Finansowania i Dotacji Foton Technik, Grupa innogy.

Łączenie poszczególnych programów i ulg – czy jest możliwe?

Warunki łączenia ulg są wskazane w regulaminach poszczególnych programów. Większość popularnych programów umożliwia ich łączenie, zarówno program „Mój Prąd” (w dotychczasowej wersji) oraz „Czyste Powietrze” pozwalają jednoczesne ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną, a wsparcie w takim wypadku wylicza się od wartości inwestycji pomniejszonej o wsparcie z NFOŚiGW.

- Rozwój dotacji dodatkowo przyspiesza tempo przyrostu liczby instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym stają się one dostępne cenowo, również dla ludzi mniej majętnych – zaznaczył Adamek.