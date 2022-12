Niestabilna sytuacja geopolityczna potęguje niepokój związany z obawami dotyczącymi realizacji tej podstawowej, fizjologicznej potrzeby, jaką jest utrzymanie komfortu cieplnego. W związku z tym coraz silniejszym trendem będzie dążenie do niezależności energetycznej i dywersyfikacji źródeł ciepła.

Z tego powodu nadal nie ustaje zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Fotowoltaika jest w zasadzie jedyną dostępną dla indywidualnych odbiorców technologią, która umożliwia znaczące uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii i zaoszczędzenie na prądzie.

Dynamiczny wzrost sprzedaży i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych miał stymulować program Mój Prąd 4.0. Jednak 4. edycja Mój Prąd nie do końca cieszy się wśród Polaków zbyt wielką popularnością gdyż wymaga rozliczania prądu wyprodukowanego z przydomowej fotowoltaiki na nowych, niekoniecznie o wiele gorszych, ale na pewno mniej zrozumiałych i jasnych zasadach net-billing.

Dlatego też MKiŚ zwiększa dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii dla prosumentów, którzy zdecydują się na zakup fotrowoltaiki rozliczanej na zasadach net-billing. Pytanie, ilu inwestorów skusi się na zwiększone dotacje z Mój Prąd 4.0?

Szykują się zmiany w finansowaniu inwestycji fotowoltaicznych z Mój Prąd 4.0. Wzrośnie limit dotacji dla prosumentów z 4 tys. zł do 6 tys. zł do każdej instalacji oraz z 7,5 tys. zł do 16 tys. przy zakupie magazynu energii w ramach Mój Prąd 4.0. Maksymalnie będzie można sięgnąć nawet po 31 tys. zł z programu Mój Prąd od 15 grudnia br.