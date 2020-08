Zakup i montaż Instalacji fotowoltaicznej dostępne w leasingu EFL

Klienci biznesowi mogą od teraz, korzystając uproszczonej procedury, sfinansować instalację fotowoltaiczną w EFL w formie leasingu. Z oferty leasingowej lub pożyczki EFL mogą także skorzystać rolnicy rozliczający się na zadach czynnego VAT-u.

Fotowoltaika w 2019 r. w Polsce odnotowała największe przyrosty mocy zainstalowanej wśród wszystkich OZE. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ponad 2,1 GW. Największa dynamika jest widoczna w segmencie mikroinstalacji, co oznacza dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. A co z rolnikami, którzy posiadają większe gospodarstwa rolne i rozliczają się na zasadzie czynnego VAT-u?

Leasing czy pożyczka na instalację fotowoltaiczną?

Rolnicy rozliczający się na zasadzie czynnego VAT-u, zainteresowani finansowaniem instalacji fotowoltaicznych w EFL mogą skorzystać z procedury uproszczonej.

EFL oferuje wsparcie sięgające nawet do 500 tys zł netto w finansowaniu paneli fotowoltaicznych/kolektorów słonecznych do 50 kW inwerterów, jak i kompletnych instalacji fotowoltaicznych do 50 kW.

Do wyboru pozostaje jedynie forma finansowania – leasing czy pożyczka. Ponadto, wpłata początkowa może wynieść nawet 0 proc., a okres finansowania do 84 miesięcy.

Ponadto EFL nie określa w przypadku leasingu górnej wartości przedmiotu leasingu na panele fotowoltaniczne w ramach finansowania nowych instalacji do 50 kW.

EFL gwarantuje też minimum formalności w przypadku leasingu. Leasing na panele fotowoltaniczne jest korzystną formą finansowania, ponieważ rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu i możesz odliczyć 100% podatku VAT

- Polska jest jednym z tych krajów, w których przyrost nowej mocy z OZE rok do roku dynamicznie rośnie. W 2019 roku osiągnął on poziom około 0,9 GW, co oznacza 5,5 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2018. Dzięki tej dynamice Polska uplasowała się w pierwszej piątce krajów Unii Europejskiej. Prognozy na ten rok wskazują, że tą piątą pozycję nadal utrzymamy. Ta dynamika jasno oznacza zapotrzebowanie na finansowanie tego typu instalacji. Dla nas jest to nowy ciekawy segment rynku, a nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby klientów biznesowych. Działania w obszarze „zielonej” energii są zapisane w strategii Grupy Credit Agricole. Zakłada ona między innymi podejmowanie działań w obszarze transformacji energetycznej oraz wzmocnienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu w całej Grupie – powiedział Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.