Zanim wybierzesz nowoczesną pompę ciepłą lub energooszczędny kocioł gazowy do ogrzewania warto zastanowić się nad lepszym dociepleniem domu. Istotny jest też dobór odpowiednich, niskotemperaturowych grzejników. To te elementy decydują jak będą wysokie koszty ogrzewania domu.

Podczas projektowania i budowy domu dąży się do tego, aby był on przede wszystkim ładny i wygodny. Inwestorzy dodatkowo często starają się ograniczyć koszt samej budowy. Nie zawsze mają jednak świadomość, że niektóre oszczędności na etapie budowy skutkują później większymi wydatkami na utrzymanie domu.

Chodzi głównie o koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. To właśnie stopień ocieplenia domu i sposób ogrzewania w sezonie grzewczym może generować nawet do kilku tysięcy złotych oszczędności lub nadwyżki.

Zatem przemyślana instalacja grzewcza i pozornie większy wydatek na start, w perspektywie długoletniej mogą okazać się lepszą inwestycją!

Im lepsze docieplenie domu tym bardziej energooszczędne ogrzewanie

Najważniejsze to zadbać o dobrą izolację – inwestycja w urządzenia grzewcze, które mają zapewnić niższy koszt ogrzewania nie ma sensu, jeśli dom nie jest odpowiednio zabezpieczony i ocieplony. W naszym klimacie ocieplenie ścian, podłóg i dachu domu jest koniecznością. Aktualnie wymagane parametry termiczne przegród można znaleźć w Warunkach Technicznych 2022.

Aby ograniczyć straty ciepła, musimy uwzględnić wyeliminowanie mostków cieplnych, czyli szczelin, przez które ciepło ucieka z budynku. Mniejsze straty ciepła na ogół występują w budynkach, które projektuje się na planie prostokąta, z minimalną ilością narożników oraz prostym dachem.

Nie każdy też ma świadomość, jak duże są straty energii może generować wentylacja. Zatem oprócz dobrego ocieplenia, stosuje się system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przed wyborem centrali wentylacyjnej trzeba przeanalizować projekt architektoniczny budynku pod kątem rodzaju i wielkości pomieszczeń, a także sposobu ich użytkowania i liczby mieszkańców.

Od tych informacji zależy, jaka powinna być w budynku intensywność wymiany powietrza. Przed wyborem centrali wentylacyjnej należy przewidzieć sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych.

Wybór źródła ogrzewania jest ważną kwestią przy planowaniu budowy domu. Ogrzewanie będzie kosztować tym więcej, im więcej energii pochłonie, czyli im dom będzie większy i gorzej chroniony przed stratami ciepła. Wydatki na ogrzewanie możemy wstępnie oszacować na podstawie charakterystyki energetycznej, w której znajduje się informacja o rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową na ogrzewania. Charakterystyka energetyczna jest elementem projektu architektoniczno-budowalnego.

Pompa ciepła czy kocioł gazowy do ogrzewania w domu?

Koszt ogrzewania zależy od wyboru paliwa i sprawności źródła ciepła. Możliwości wyboru jest wiele, ale najchętniej wybierane, to:

gazowy kocioł kondensacyjny – to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań, jeśli budynek stoi na działce położonej w zasięgu sieci gazowej. Gaz ziemny jest paliwem uniwersalnym, wygodnym i ekologicznym. Przy spalaniu gazu nie powstają ani sadza, ani popiół. Ilość emitowanego dwutlenku węgla jest stosunkowo niewielka – nie przyczynia się do powstawania smogu i innych zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo gaz w gospodarstwach domowych pełni dzisiaj bezpieczną alternatywę dla rosnących cen innych paliw. Dozowanie paliwa w odpowiedniej ilości i poprawność działania urządzenia są kontrolowane przez elektroniczny sterownik, co sprawia, że działają w pełni automatycznie. Dla nas to przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo;

pompa ciepła - sprawdzi się w nowym, docieplonym domu

Pompy ciepła ich popularność cały czas rośnie, są tanie w eksploatacji, przyjazne dla środowiska i możliwe do zastosowania praktycznie na każdej działce. W domach jednorodzinnych mamy możliwość łatwego wykorzystania naturalnego źródła ciepła dla pompy – wody gruntowej, gruntu, a w szczególności powietrza. Decydując się na jedno z nich, należy wziąć pod uwagę koszt wykonania instalacji, jak i możliwą do uzyskania efektywność całego systemu. Od niej zależy późniejszy koszt eksploatacji. Pompa ciepła nie wymaga instalacji w oddzielnym pomieszczeniu. Przy planowaniu warto uwzględnić połączenie pomp ciepła z innymi technologiami OZE, np. energetyką słoneczną. Pozwala to na obniżenie kosztów pracy pompy ciepła do minimum. Odpowiednio zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna wytworzy w ciągu roku taką ilość energii, jaką potrzebuje do pracy pompa ciepła.

Jakie są wymagania względem pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie kocioł gazowy?

Jeśli urządzenie zasilane gazem ma otwartą komorę spalania, nie wolno go instalować w pomieszczeniu mieszkalnym – należy to zrobić w osobnej kotłowni.

Większą swobodę daje kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Kotły kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania i jeśli wyposaży się je w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, można je zamontować w dowolnym pomieszczeniu o kubaturze nie mniejszej niż 6,5 m3.

Typowy kocioł gazowy ma wielkość wiszącej szafki kuchennej. Natomiast model zintegrowany z zasobnikiem ciepłej wody jest urządzeniem stojącym.

Ogromną zaletą kotłów gazowych jest fakt, że nie potrzebują osobnej kotłowni. Można je zainstalować w kuchni, łazience czy też korytarzu. Nie wolno jednak tego robić w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. sypialni, salonie). Kotły takie jak IsoFast/IsoTwin Condens marki Saunier Duval są kompaktowe i zajmują mniej miejsca niż kotły jednofunkcyjne z osobnym zasobnikiem, gdyż wszystkie podzespoły umieszczone są w jednej obudowie.

Pompa ciepła i nowoczesne kotły na gaz, a dobór grzejników

Systemy ogrzewania w domu to przede wszystkim tradycyjne grzejniki oraz ogrzewanie płaszczyznowe. Nowoczesne urządzenia grzewcze, takie jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne, pracują z najwyższą sprawnością, kiedy podgrzewają wodę grzewczą do temperatury nie większej niż 55°C.

System niskotemperaturowy jest skuteczny, chociaż zużywa mniej energii, ponieważ woda podgrzewana jest do niższej temperatury. Większa powierzchnia wymiany ciepła może być zasilana czynnikiem grzewczym o temperaturze 30-35°C, a mimo to pozwala na utrzymanie w pomieszczeniach temperatury na poziomie 22-23°C.

Nie oznacza, że urządzenia te nie nadają się do instalacji grzejnikowej. Do współpracy z pompą ciepła czy też kotłem gazowym zaleca się grzejniki niskotemperaturowe.

To modele grzejników o specjalnej konstrukcji i większej powierzchni wymiany ciepła. Przystosowane są do pracy z temperaturą rzędu 45°C. W połączeniu ze sterowaniem pogodowym, pozwoli to na pracę urządzeń grzewczych z najwyższą efektywnością przez cały sezon grzewczy.