Co z produkcją biopaliwami? fot. Shutterstock

- „Ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych czy napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. (…) Rozwiązaniem są biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie, poza energią elektryczną i wodorem” - to jedna z konkluzji opublikowanego w dniu 29 listopada 2022 r. raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy”. Szczegóły poniżej.

Dokument szeroko podejmujący kwestie związane z przyszłością sektora transportowego powstał z inicjatywy Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego we współpracy z organizacjami branżowymi m.in. z Polską Koalicją Biopaliw i Pasz Białkowych i Krajową Izbą Biopaliw oraz uznanymi ośrodkami badawczymi tj. Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym. Raport kompleksowo podchodzi do zagadnienia dekarbonizacji transportu przedstawiając poszczególne technologie i rozwiązania jednocześnie wskazując na koszty ich wdrożenia oraz kluczowe wyzwania związane z możliwością realizacji ambitnych celów klimatyczno-energetycznych w obszarze mobilności.

- Biopaliwa poprzez swój odnawialny charakter istotnie ograniczają uciążliwość środowiskową paliw transportowych, ale jednocześnie mają pozytywny wpływ na budowanie bezpieczeństwa w obszarze ich dostaw. Wykorzystywanie własnego potencjału w zakresie produkcji, a następnie rynkowej inkorporacji biokomponentów powinno być jednym z priorytetów krajowej polityki energetycznej, ale też rolnej, ponieważ mamy doskonałą bazę surowcową do wytwarzania biopaliw. To ważne, że raport wymienia je wśród kluczowych technologii zielonego transportu – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Jak czytamy w raporcie „Biopaliwa już teraz przyczyniają się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i dywersyfikacji źródeł energii w transporcie. Ich rozwój wspiera innowacyjność, co także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w gospodarce Unii Europejskiej i zmniejsza stopień uzależnienia od importu kopalnych surowców energetycznych, m.in. z Rosji.”