Szykują się zmiany w finansowaniu inwestycji fotowoltaicznych z Mój Prąd 4.0. Wzrośnie limit dotacji dla prosumentów z 4 tys. zł do 6 tys. zł do każdej instalacji oraz z 7,5 tys. zł do 16 tys. przy zakupie magazynu energii w ramach Mój Prąd 4.0. Maksymalnie będzie można sięgnąć nawet po 31 tys. z programu Mój Prąd od połowy grudnia br.

Od 15 kwietnia br. trwa nabór na dotację na przydomową fotowoltaikę z programu Mój Prąd 4.0.

W ramach Mój Prąd 4.0 można uzyskać dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 20.500 zł na fotowoltaikę oraz np. magazyny energii i ciepła.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że już od 15 grudnia 2022 r. podniesione zostaną poziomy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej do 6 tys. i do magazynu energii do 15 tys. zł.

Zmiana dofinansowania obejmie również beneficjentów 4. edycji programu Mój Prąd, którzy otrzymali już dotacje.

Z programu Mój Prąd 4.0 mogą jednak skorzystać tylko i wyłącznie prosumenci rozliczający prąd z fotowoltaiki w nowym systemie net-billing.

Jak widać 4 edycja Mój Prąd nie do końca cieszy się wśród Polaków zbyt wielką popularnością gdyż wymaga rozliczania prądu wyprodukowanego z przydomowej fotowoltaiki na nowych, niekoniecznie o wiele gorszych, ale na pewno mniej zrozumiałych i jasnych zasadach net-billing.

Do tego dochodzą planowane zmiany w kolejnych latach dotyczące zmiany rozliczania prądu z OZE w net-billing. Atrakcyjność systemu opustów oraz nie do końca zrozumiałe i przewidywalne zasady rozliczania prądu z OZE z net-billing sprawiły, że Polacy mniej chętnie sięgają po dofinansowanie do domowej fotowoltaiki z Mój Prąd.

Według opublikowanych informacji NFOŚiGW z Mój Prąd 4.0 od momentu uruchomienia do połowy października br. złożono ponad 14,5 tys. wniosków. Jednak ok. 95% z nich dotyczyło tylko wsparcia instalacji fotowoltaicznej.

Tylko kilkuset wnioskodawców Mój Prąd 4.0 chciało skorzystać z dofinansowania na magazyny ciepła, energii czy do systemów zarządzania energią EMS/HEMS w październiku br.

Wszystko ma zmienić zapowiedziane przez minister środowiska i klimatu, Annę Moskwę zwiększenie poziomu dotacji na magazyny energii oraz instalacji fotowoltaicznej,

Nabór wniosków w ramach Mój Prąd Część 4.0 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Co ciekawe zmiany obejmą również beneficjentów, którzy otrzymali już dotację z Mój Prąd 4.0. Oczywiście podstawowym warunkiem aby uzyskać dofinansowanie z Mój Prąd 4.0 jest rozliczanie lub zmiana rozliczania prądu z systemu opustów na net-billing w przypadku już istniejących instalacji fotowoltaicznych.

Ile wyniesie dofinansowanie z Mój Prąd 4.0 przez i po 15 grudnia br.?

Program Mój Prąd 4.0 nadal adresowany jest do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej – można również uzyskać dofinansowanie do nowych komponentów, sprzyjających upowszechnianiu w kraju bezpiecznej, przemyślanej i dzięki temu efektywnej energetyki rozproszonej.

Zakres dofinansowania Mój Prąd 4.0 kwota dofinansowania Mój Prąd 4.0 Tylko sama instalacja fotowoltaiczna do 4000 zł (od 15 grudnia 2022 r zmieni się do 6 tys. zł) Instalacja fotowoltaiczna + dodatkowe elementy do 5000 zł (od 15 grudnia 2022 r zmieni się do 7 tys. zł) Magazyn ciepła do 5000 zł (nie zmienia się) Magazyn energii elektrycznej do 7500 zł (od 15 grudnia 2022 r zmieni się do 16 tys. zł) dofinansowane HEMS/EMS (sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki) do 3000 zł (nie zmienia się) Maksymalna suma dotacji do 20500 zł (+ dodatkowe elementy) (od 15 grudnia 2022 r zmieni się do 31 tys. zł)

Nowością wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji było objęcie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”.

Jak podaje NFOŚiGW dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie, czyli pozostaje na tych samych zasadach.

Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Reasumując, do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane są następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Co dokładnie się zmieni w Mój Prąd 4.0 od 15 grudnia br.?

Jak tłumaczy MKiŚ i NFOŚiGW w związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd (MP4 – nabór wniosków trwający od dnia 15.04.2022 r.) o 2 tys. zł - czyli do 6 tys. zł (bez dodatkowych elementów) lub do 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł.

Jakie zmiany w dofinansowaniu dotacji do fotowoltaiki w Mój Prąd 4.0:

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii dofinansowanie wyniesie:

do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;

do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł.

Wnioskodawcy którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Dotacje z programu Mój Prąd 4.0 tylko w systemie net-billing

Co istotne, czwarta edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.