Kolejne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy to nowa szansa dla przedsiębiorców, co z prosumentami?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma na celu zwiększenie ich udziału w krajowym zużyciu energii brutto oraz wspieranie rozwoju sektora zielonej energii w kontekście Unijnych zobowiązań związanych redukcją emisji.

W marcu 2023 r. Parlament UE wynegocjował z Radą UE wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE.

Polacy chcą rozwoju OZE. Aż 91% respondentów badania przeprowadzonego przez firmęOpinia24 odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" na pytanie, czy Polska powinna inwestować w rozwój OZE. Zaledwie 7% respondentów jest przeciwna takim inwestycjom.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest konieczny. Dostrzegają go nie tylko eksperci ale też i obywatele. Z niedawno przeprowadzonego badania przez firmę Opinia24 na zlecenie Euros Energy wynika, że znacząca większość Polaków jest za inwestowaniem w odnawialne źródła energii (OZE).

Efektem nowelizacji ustawy będzie nie tylko przyspieszenie transformacji energetycznej kraju poprzez zwiększenie mocy instalacji przyłączonych do systemu, ale także otwarcie nowych możliwości dla polskich przedsiębiorstw.

Nowelizacja OZE to dostosowanie się do nowych wyzwań rynku zielonej energii w Polsce

Niedawno podpisana nowelizacja ustawy ma na celu stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Promuje ona m.in. rozwój klastrów energii oraz zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. Obecnie zwolnienie z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów OZE o mocy nie przekraczającej 50 kW.

Jak uważają eksperci Euros Energy, takich zmian powinno być coraz więcej ale są one też konieczne. Według najnowszych danych Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6%.

Warto pamiętać, że w marcu 2023 r. Parlament wynegocjował z Radą wstępne porozumienie w sprawie zwiększenia wiążącego celu UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. do co najmniej 42,5% z myślą o osiągnięciu 45%, co prawie podwaja obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w UE. Jak widać mamy więc jeszcze wiele do nadrobienia.

Przyspieszona transformacja i zmniejszenie kosztów produkcji dla polskich przedsiębiorstw

Zmiana ta stanowi szansę dla firm na budowanie farm fotowoltaicznych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia kosztów i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Stawiając na energię odnawialną, Polska odpowiada nie tylko na globalne wyzwania i unijne przepisy, ale także tworzy lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla Tomasz Walczak, CTO Euros Energy.

Energia odnawialna pozwala na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększa naszą niezależność od importowanych surowców energetycznych i jest krokiem ku większej suwerenności oraz stabilności ekonomicznej.

W ramach nowelizacji ustawy, przewidziano również utworzenie krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii. Jego celem jest zapewnienie pełnego wsparcia informacyjnego dla każdego podmiotu, który planuje rozpocząć produkcję energii elektrycznej z instalacji OZE – dodaje Tomasz Walczak.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Co więcej, nowelizacja ustawy wprowadza bardziej szczegółowe zasady dotyczące zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz udzielania gwarancji jego pochodzenia. Zmiany te nakładają na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązek publikacji danych na temat efektywności energetycznej.

Doprecyzowuje się również przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza się zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

Dwuetapowy system rozliczeń z prądu dla prosumentów lokatorskich

Nowe regulacje wprowadzają również m.in. dwuetapowy system rozliczeń dla prosumentów lokatorskich, czyli podmiotów wytwarzających energię dla wspólnych części budynku wielolokalowego. Za energię, którą prosument wytworzy i zużyje w ciągu tej samej godziny, nie będzie płacił, włączając w to zmienną część opłat dystrybucyjnych.

Nadmiar wytworzonej energii zostanie przekształcony w depozyt prosumencki, który będzie wyceniany przez sprzedawcę – do 1 lipca 2024 r. według ceny miesięcznej, a po tym terminie według ceny godzinowej. Zebrane środki zostaną przelane na wyznaczone przez prosumenta konto na koniec okresu rozliczeniowego.

Nowelizacja OZE wprowadza także zmiany dla sektora rolnego

Nowelizacja obejmuje również inne istotne rzeczy, jak np. ustanowienie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcie biogazu rolniczego z definicji biogazu. Pełną treść zmian można znaleźć tutaj: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-podpisal-siedem-ustaw,73723