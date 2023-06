PGG przedłuża promocję, darmowy transport i znowu obniża ceny węgla

Od 3 lipca br. obniżona będzie cena sortymentu kostka z ruchu Ziemowit – będzie on kosztował 1370 zł/t czyli o 100 zł taniej. To nie koniec promocji i zmian w PGG. Foto. Shutterstock

PGG postanowiła w piątek przedłużyć promocję Drugie tyle węgla o miesiąc, czyli do 31 lipca 2023 r. Do końca lipca br. przedłużono darmowy transport z kopalni do KDW. Ale i od 3 lipca br. obniżona będzie cena sortymentu kostka z ruchu Ziemowit – będzie on kosztował 1370 zł/t, czyli o 100 zł taniej.

Wydłużona do końca lipca br. będzie promocja "Drugie tyle węgla" w e-sklepie internetowym PGG kupić można w dwóch równych ilościowo zamówieniach łącznie od 2 do 10 ton dowolnego sortymentu węgla - pierwsze zamówienie jest pełnopłatne, a cena drugiego zostaje obniżona o 400 zł/t.

Wydłużona do końca lipca br. - będzie gwarancja darmowego transportu z kopalni do dowolnie wybranego składu Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (KDW) w kraju.

Od środy, czyli 5 lipca 2023 r. sklep internetowy PGG w ramach promocji "Drugie tyle węgla" umożliwi również opłacenie i odebranie obu zamówień na węgiel jednym połączonym transportem ze składu KDW na terenie Polski do domu klienta.

