PGG wprowadza w e-sklepie PGG kupony z kodami rabatowymi na zakup węgla. Wybrany węgiel jest nawet tańszy o 250 zł/t. Oznacza to, że będzie tam można kupić węgiel kosztujący nawet 1000 zł/t z kodem rabatowym, ale niestety jest jeden haczyk.

Potwierdziliśmy to na infolinii e-sklepie PGG - to nie jest żadne oszustwo. Rzeczywiście, PGG wysyła do stałych klientów (drogą mailową) kody rabatowe do wykorzystania przy zakupie węgla obniżające cenę nawet o 250 zł na tonie w e-sklepie PGG.

Zakupując węgiel z PGG i wprowadzając jednorazowy kod rabatowy przesłany bezpośrednio na maila klienta przez PGG można zaoszczędzić nawet 250 zł na każdej tonie. Oznacza to że można kupić węgiel nawet 1000 zł/t w PGG.

Niestety haczykiem przy zakupie jest termin realizacji przypadający dopiero na maj 2024 r. Wielu klientów PGG może się poczuć zawiedzonych z tego powodu. Poza tym nie widomo jak w tym miesiącu będzie z dostępnością asortymentu w e-sklepie PGG.

PGG wprowadza kody rabatowe dla swoich stałych klientów. Obowiązują one tych, którzy zakupili już wcześniej węgiel z e-sklepie PGG. Zakupując węgiel z PGG i wprowadzając jednorazowy kod rabatowy przesłany bezpośrednio na maila klienta przez PGG można zaoszczędzić nawet 250 zł na każdej tonie. Oznacza to, że można kupić węgiel nawet 1000 zł/t w PGG.

Jak działa kod rabatowy PGG obniżający ceny węgla nawet o 250 zł/t?

Potwierdziliśmy to na infolinii e-sklepie PGG - to nie jest żadne oszustwo. Rzeczywiście, PGG wysyła do stałych klientów (drogą mailową) kody rabatowe do wykorzystania przy zakupie węgla obniżające cenę nawet o 250 zł na tonie w e-sklepie PGG.

Niestety haczykiem przy zakupie jest termin realizacji przypadający dopiero na maj 2024 r. Wielu klientów PGG może się poczuć zawiedzonych z tego powodu. Poza tym nie widomo jak w tym miesiącu będzie z dostępnością asortymentu w e-sklepie PGG.

PGG wysyła jednorabatowe kody rabatowe drogą mailową do swoich stałych klientów. Niestety haczykiem jest termin realizacji przypadający dopiero na maj 2024 r. Źródło: PGG

Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego obniżającego ceny węgla PGG jest