Spółka PGG wprowadziła kolejne limity na sprzedaż węgla. Nie 5 ton, a już tylko 2 tony węgla lub ekogroszku będziemy mogli kupić w ciągu roku. Jest opcja, aby w ramach limitu dokupić 3 tony miału. Jak podaje ekspert należy liczyć się z podwójną opłatą za transport.

Jak podała spółka PGG limit na zakup towarów PGG nadal liczony jest w wysokości 5 ton/rok. Jednak w ramach tego limitu można już tylko kupić 2 tony węgla lub ekogroszku w ciągu 12 miesięcy.

Pozostały limit 3 ton będziemy mogli wykorzystać tylko i wyłącznie do zakupu miału węglowego w odrębnych sesjach zakupowych, które odbywają się w poniedziałek, środę i piątek.

- Oczywiście należy liczyć się z podwójną opłatą za transport - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jesteśmy zachęcani do zakupu miału z PGG?

Wprowadzenie miału w ofercie PGG nie jest przypadkowe i wiąże się, ze zniesieniem norm jakości węgla aż na 2 kolejne lata. Normy te już zostały zniesione a na składach jest już dopuszczony do sprzedaży węgiel w postaci miału

Jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl widać wyraźnie kierunek który obrali rządzący. Najpierw zniesiono zakaz palenia miałem, a potem wprowadzono go do sprzedaży.

Na plus można uznać dostępność miału. Jak podaje PGG w ostatniej sesji do kupienia było 40 tys. ton, z czego sprzedano tylko 10 tys. ton - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl

Teraz jesteśmy zachęcani do zakupu gorszej jakości węgla niższą ceną i nałożonymi limitami na węgiel opałowy i ekogroszek w PGG.

- Jest to oczywiście jakieś rozwiązanie. Miału produkujemy i importujemy bardzo dużo. Jest on też stosunkowo tani. Uwzględniając dodatek węglowy, można pozyskać 3 tony opału za kilkaset złotych przy założeniu, że mieszkamy blisko taniego KDW. Dla części osób, szczególnie tych najbiedniejszych będzie to lepsza alternatywa niż brak jakiegokolwiek opału - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl - Chętni na gruby węgiel i ekogroszek będą musieli głębiej sięgnąć do swojej kieszeni i dokupić brakujący opał po cenie rynkowej. Mam cichą nadzieję, że niebawem pojawi się brykiet i pellet węglowy. Jeśli nie gotowy produkt to może chociaż taka usługa - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl