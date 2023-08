Zakończyła promocja w e-sklepie PGG umożliwiająca zakup węgla z rabatem przy drugim zamówieniu czyli Drugie tyle węgla.

W praktyce oznaczało to ceny o 200 zł niższe niż w podawanym cenniku. Na przykład decydując się na zakup ekogroszku workowanego można było zakupić go po 1570 zł. Obecna cena to 1650 zł - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl