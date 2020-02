Podpowiadamy, jak dobrać moc energooszczędnej instalacji grzewczej w domu

Prawidłowe dobranie mocy grzewczej kotła, pieca czy pompy ciepłej zależy od powierzchni do ogrzania, liczby mieszkańców, zużycia wody, oraz od tego jak dobrze jest docieplony dom.

Moc grzewcza dolnego źródła, czyli np. kotła, pompy ciepła zależy od takich czynników jak:

powierzchnia ogrzewana,

wysokość pomieszczeń,

zapotrzebowanie cieplne budynku (c.o.),

liczba mieszkańców,

zapotrzebowanie dobowe na ciepłą wodę (ok. 50 l na 1 mieszkańca na dobę);

strefa klimatyczna,

temperatura zadana pomieszczeń,

temperatura zadana c.w.u;

cena energii elektrycznej lub paliwa niezbędnego do ogrzania.

Jeżeli chodzi o dobór mocy grzewczej np. pomp ciepła, to w uproszczeniu bierzemy powierzchnie, którą trzeba ogrzać np. 150 m2 x zapotrzebowanie na energię grzewczą, która powinna być jak najmniejsza np. 70 W/m2 (standard energooszczędny). Szacunkowo potrzebujemy pompy o mocy ok. 11 kW, gdyż dodatkowo trzeba wliczyć zużycie c.w.u. oraz liczbę osób mieszkających w domu. W przypadku doboru kotłów o większej mocy, bierzemy pod uwagę powierzchnię mieszkalną, wysokość pomieszczeń (2 m) oraz zapotrzebowanie ciepła budynku (standard energooszczędny ok. 60-70 W/m2). Dla typowego domu o powierzchni 150 m2 powinien sprawdzić się kocioł o minimalnej mocy 21 kW.