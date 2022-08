Ustawa o dodatku węglowym obowiązuje od 17 sierpnia br., a już pojawiają się pierwsze problemy związane ze składaniem wniosku na rekompensaty do zakupu węgla. Jak informuje ekspert, niektóre gminy przesuwają termin składania wniosku nawet o kilka dni ze względu na niejasne przepisy.

Od 17 sierpnia br. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Ustawa o dodatku węglowym ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Dodatek węglowy wynosi 3 tys. złotych i jest przyznawany jednorazowo.

Jakie problemy pojawiły się przy składaniu wniosków o dodatek węglowy?

Właściciele gospodarstw domowych ogrzewanych węglem mogą już składać wnioski, ale jak podaje ekspert JakiEkogroszek.pl poszczególne gminy przesuwają jednak termin o kilka dni.

- Samorządowcy czekają na rozporządzenie oraz wytyczne. Ustawa zawiera niejasne zapisy, które można różnie interpretować - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. - Nie wiadomo kto i jak ma sprawdzać czy osoby ubiegające się o dodatek powinny go dostać. Nie wiadomo też, jak należy interpretować zapis dotyczący gospodarstwa domowego. W ustawie mowa jest o dodatku na gospodarstwo domowe, a nie na kocioł. Jeśli w domu mieszkają dwie rodziny ogrzewające się jednym kotłem to czy powinny dostać dodatek czy nie. To tylko jeden z przykładów - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Ekspert JakiEkogroszek.pl przewiduje, że przedmiotem sporów rodzinnych i nie tylko rodzinnych będzie zapisu:

„W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.”

- Wyjaśniła się za to kwestia dotycząca klientów którzy kupili lub kupią węgiel w PGG. Niezależnie od tego czy opał kosztował poniżej 1000 zł czy nie, dodatek należy się każdemu. Spółka nie przystąpiła bowiem do programu dopłat - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl

Ekspert uspokaja, dodatek węglowy będzie wypłacony wszystkim uprawnionym

Pojawiły się sygnały o tym, że duża grupa beneficjentów ruszyła do urzędów aby jak najszybciej złożyć wniosek. Wiele osób chce złożyć dokumenty jak najszybciej ponieważ usłyszały, że pieniędzy może zabraknąć.

W tym miejscu uspokajam. Na dodatki przewidziano 11,5 mld zł. To wystarczy na 3,833 mln gospodarstw. Obecnie w CEEB zgłoszonych miało być 3,827 mln kotłów na paliwo stałe w tym korzystających z węgla 3,188 mln - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. - Powinno więc wystarczyć choć trzeba mieć na uwadze, że podane liczby mogą się zwiększyć - podsumowuje ekspert JAkiEkogroszek.pl.