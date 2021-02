Pompa ciepła oszczędnie ogrzeje wodę wraz z pomieszczeniami domu

Powietrzne pompy ciepła możemy zaliczyć do jednych z najbardziej wydajnych urządzeń do ogrzania wody użytkowej i pomieszczeń domu. Powietrzna pompa ciepła jest w stanie wykorzystać energię darmowych zasobów ciepła aż w 75% w optymalnych warunkach.

Powszechnie przyjęta opinia wskazuje, że największa ilość emisji dwutlenku węgla przypadająca na gospodarstwo domowe pochodzi z codziennych przejazdów samochodem. Tymczasem w rzeczywistości najwięcej emisji generuje ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej!

Jak wynika z raportu „Fossil CO 2 and GHG emissions of all world countries 2019”, opublikowanego przez działające przy Komisji Europejskiej Joint Research Centre, przeciętnie mieszkaniec Polski przyczynia się codziennie do emisji 24 kg CO 2 do ziemskiej atmosfery. Co możesz zrobić, by choć w minimalnym stopniu zmniejszyć te zatrważające dane?

Postaw na system grzewczy korzystający w 75% z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu obniżysz nie tylko emisję dwutlenku węgla, ale również rachunki za ogrzewanie.

Pompa ciepła wspiera ochronę klimatu

Pompy ciepła należą do najbardziej opłacalnych i proekologicznych systemów ogrzewania wody użytkowej i domu. W sprzyjających warunkach są w stanie wykorzystać energię z naturalnych, darmowych zasobów aż w 75%.

Wówczas potrzebują jedynie 25% energii z nieodnawialnych źródeł. Pobierają ciepło z gruntu, powietrza lub wody i niemal do minimum redukują przy tym emisję szkodliwych substancji do środowiska. Czy wiesz, że to rozwiązanie sprawdzi się zarówno w nowym budownictwie, jak i w przypadku domów modernizowanych?

W nowych budynkach wybór pompy ciepła pozwala ograniczyć nie tylko koszty eksploatacji, ale również koszty inwestycyjne – nie trzeba budować przyłącza gazu i komina spalinowego.

Ponadto pompa ciepła nie ma szczególnych wymagań co do pomieszczenia zabudowy, nie potrzebuje kotłowni, może zostać umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym.

Pompę ciepła można zainstalować w każdym domu i na każdej działce – konieczny jest tylko dostęp do energii elektrycznej. Jak natomiast wygląda sytuacja w przypadku modernizowanych domów?

Zastosowanie pompy ciepła w istniejącym budynku wymaga przede wszystkim weryfikacji, czy budynek jest prawidłowo zaizolowany. Stary dom bez prawidłowego ocieplenia będzie bowiem wykazywał bardzo duże straty energii, nawet jeśli zostanie w nim zainstalowana pompa ciepła najnowszej generacji.

Warto również pamiętać, że dobór pompy ciepła do modernizowanego budynku będzie różnił się w zależności od tego, czy istniejąca instalacja grzewcza jest oparta na grzejnikach czy ogrzewaniu podłogowym.

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła?

Ochrona środowiska – pompa ciepła to inwestycja w ochronę środowiska oraz zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. Poprzez ekologiczne źródło ciepła kreujesz dobre wzorce i polepszasz jakość powietrza, którym oddychasz.

– pompa ciepła to inwestycja w ochronę środowiska oraz zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. Poprzez ekologiczne źródło ciepła kreujesz dobre wzorce i polepszasz jakość powietrza, którym oddychasz. Obniżenie kosztów eksploatacji – wykorzystanie pompy ciepła znacznie obniża koszty eksploatacji za sprawą wysokiej efektywności energetycznej tego urządzenia.

– wykorzystanie pompy ciepła znacznie obniża koszty eksploatacji za sprawą wysokiej efektywności energetycznej tego urządzenia. Wzrost wartości nieruchomości – zamontowanie pompy ciepła pozwoli na znaczny wzrost wartości nieruchomości. Tym samym w przypadku odsprzedaży Twój dom stanie się bardziej atrakcyjny.

– zamontowanie pompy ciepła pozwoli na znaczny wzrost wartości nieruchomości. Tym samym w przypadku odsprzedaży Twój dom stanie się bardziej atrakcyjny. Oszczędność podczas budowy domu – jeżeli zdecydujesz się na wykorzystanie pompy ciepła już na etapie projektowania domu, możesz sporo zaoszczędzić podczas budowy. Na przykład: nie potrzebujesz kotłowni, przyłącza gazu, komina do odprowadzania spalin ani miejsca magazynowania paliwa.

– Pompy ciepła są szczególnie polecane jako alternatywa dla ogrzewania olejem opałowym czy gazem płynnym, przede wszystkim ze względu na dużo niższe koszty ogrzewania. Pompa ciepła będzie również godną uwagi alternatywą dla gazu ziemnego przy kosztownym wykonaniu przyłącza gazu do budynku. Jest idealnym rozwiązaniem dla budynków energooszczędnych, o małym zapotrzebowaniu na ciepło – podpowiada Marcin Demczuk, menedżer Odnawialnych Źródeł Energii, Vaillant.

