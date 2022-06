Do ponad 5 godzin! Aż tyle trzeba poświęcić czasu, żeby zamówić tani węgiel opałowy i ekogroszek w e-sklepie PGG. Ekspertowi dopiero po 3 godzinach udało się przejść do kasy. Ekspert ostrzega że, aby zamówić tańszy węgiel z PGG trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sprawdź, o której godzinie najłatwiej kupić ekogroszek i węgiel w e-sklepie PGG.

Od początku roku e-sklep PGG obsłużył ponad 93 tys. klientów, do których trafiło łącznie ponad 342 tys. ton węgla.

PGG wprowadziło ograniczenia czasowe dotyczące zamówienia taniego węgla i ekogroszku. W e-sklepie można zamawiać towary opałowe tylko we wtorki i czwartki po godzinie 16:00.

We wtorkowej sesji skierowano rekordowe 25 tys. ton węgla mimo to trzeba uzbroić się w cierpliwość, aby skutecznie zamówić tani węgiel i ekogroszek PGG.

Pomimo że PGG r zapewnia, że będzie prowadzić ciągłą sprzedaż węgla przez internet i pracuje nad stałym rozwojem kanału internetowej sprzedaży w celu zwiększenia jego efektywności to zamówienie węgla w e-sklepie PGG może potrwać do ponad 5 godzin.

Jak poinformowało PGG podczas wtorkowej sesji (07.06) do e-sklepu znowu skierowano rekordowe 25 tys. ton węgla. PGG podaje że w ciągu ostatnich trzech sesji zakupowych do ponad 19 tys. klientów trafiło już 85 tys. ton węgla w tańszej cenie.

Dodatkowo pracownicy PGG mieli zmodyfikować aplikację e-sklepu, aby możliwe było rozdzielenie jej funkcji na trzy odrębne serwery co miało zwiększyć szybkość i jakość obsługi oraz wpłynąć na odciążenie serwera głównego sklepu. Dodatkowo aplikacja sklepu została przeniesiona do nowej technologii WWW.

- Cały czas pracujemy nad poprawą funkcjonalności sklepu, wdrażamy nowe rozwiązania – informuje PGG S.A.

W związku z utrudnieniami zakupowymi w e-sklepie, PGG zachęca do łączenia form transportu, ponieważ takie rozwiązanie jest korzystne i tańsze. PGG ma pomagać przy organizacji łączonego transportu, publikując m. in. na swojej stronie szczegółową listę firm transportowych.

Zakup taniego węgla i ekogroszku nie przebiega łatwo

Jak informuje PGG węgiel opałowy i ekogroszek jest uzupełniany na stronie we wtorki i czwartki po godzinie 16.00. Sesja sprzedażowa rozpoczyna się o godz. 16 i trwa nawet do 7 godzin, aż do wyczerpania całego dziennego zapasu. W każdej sesji cała tygodniowa produkcja zazwyczaj jest całkowicie wyprzedawana.

Sesja zakupowa kończy się gdy cały towar zostanie wyprzedany. Zwykle trwa kilka godzin czyli jest dużo czasu na dokonanie zakupu.

Brzmi to dobrze, a cała sesja sprzedażowa ma przebiegać sprawnie o czym informuje PGG prezentując komentarze zadowolonych klientów na swojej stronie www.

Jednak w praktyce sprzedaż nie przebiega tak sprawnie i różowo jakby chciało PGG.

Pomimo, że PGG robi wszystko aby sprawnie przeprowadzać sesje sprzedażowe taniego ekogroszku i węgla opałowego we wtorki i czwartki po godz. 16 to podczas jednej takiej sesji uczestniczy nawet 100 tys. użytkowników. Powoduje to utrudnienia w zakupach.

Kiedy masz największą szansę na zakup ekogroszku w e-sklepie PGG?

Jak poinformował ekspert JakiEkogroszek.pl który wziął udział w sesji zakupowej 2 czerwca br. w e-sklepie PGG, pomimo, że towar PGG jest dostępny przez wiele godzin nie dlatego, że jest go ogromna ilość i brakuje chętnych.

- Wręcz przeciwnie. Już przed godziną 16:00 serwery nie dają rady. Według danych udostępnionych przez PGG naraz może węgiel chcieć kupić ponad 100 tys. osób. Mi dopiero po 3 godzinach udało się po raz pierwszy przejść do kasy - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jak doradza ekspert JakiEkogroszek.pl warto przygotować się na długi, monotonny wtorkowy lub czwartkowy wieczór.

Jeśli chcesz kupić węgiel kostkę, orzech lub groszek luzem to jesteś w najlepszej sytuacji. Nie ma najmniejszego sensu abyś próbował go kupić w pierwszych godzinach trwania sesji. Zmarnujesz tylko czas. Spokojnie poczekaj. Na tego typu asortyment jest najmniejsze zainteresowanie. Będzie dostępny do samego końca. Podczas trwania sesji którą nagrywałem najlepszy moment na tego typu zakup był po godzinie 22 - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jak zauważa ekspert JAkiEkogroszek.pl najwięcej chętnych jest na zakup ekogroszek luzem oraz oferowany w big bag.

- Przy tym asortymencie też nie ma potrzeby spieszyć się z zakupem. Był dostępny do godziny 21:00. Najtrudniej będzie zamówić ekogroszek workowany. Jeśli jesteś nim zainteresowany to niestety powinieneś próbować w pierwszych godzinach trwania sesji. Szanse na udany zakup są niestety najmniejsze - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jak przebiega sesja zakupowa w e-sklepie PGG?

Cały proces zakupowy ekogroszku i węgla opałowego w e-sklepie PGG składa się z 3 kroków. Pierwszy to dodanie produktu do koszyka. Drugi to przejście do koszyka.

- W tym miejscu należy podać tylko cel opałowy. Trzeci to kasa gdzie uzupełniasz dane potrzebne do zakupu. Przy każdym etapie strona może się nie wczytać, może pojawić się czerwona plansza z informacją o przekroczonej liczbie transakcji lub błąd strony - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl i dodaje: Jeśli uda ci się przejść do kasy to powinieneś zobaczyć już automatycznie uzupełnione dane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania. Podałeś już je podczas rejestracji na stronie sklepu.

Następnie uzupełnić należy adres gospodarstwa domowego, w którym węgiel będzie zużyty na cele opałowe. Jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania to wystarczy kliknąć przycisk „Skopiuj z adresu zamieszkania”.

- Następnie wpisz pesel. W dalszej części wybierz formę płatności. Jeśli dobrze zrozumiałem to w polu nr. konta bankowego należy podać konto z którego będzie realizowany przelew. Pozostało zaznaczyć wszystkie zgody, potwierdzić, że nie jest się robotem oraz kliknąć „Złóż zamówienie i zapłać” - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jeśli pojawi się komunikat, że formularz zawiera błędy, to sprawdź czy wszystkie pola są poprawnie uzupełnione.

Jeśli pojawi się komunikat „Podczas składania zamówienia nie udało się nawiązać połączenia z serwerem” to po raz kolejny kliknij przycisk „Złóż zamówienie”.

- Rób tak do skutku, czyli aż uda się złożyć zamówienie lub strona ponownie będzie niedostępna - poskreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. - Potwierdzenie zakupu otrzymasz na swój email. Będą w nim dane do przelewu. Jeśli go nie ma to sprawdź folder spam lub skontaktuj się z PGG. Masz tylko 5 dni roboczych na opłacenie zakupu. Po tym terminie zlecenie zostanie anulowane - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl.