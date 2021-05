Porównujemy kotły gazowe jedno- i dwufunkcyjne. Który lepiej wybrać?

Porównujemy zalety i wady kotłów kondensacyjnych jedno- i dwufunkcyjnych. Który się lepiej sprawdzi? Sprawdź na co zwrócić uwagę przed wyborem kotła grzewczego na gaz jedno- i dwufunkcyjnego.

Kotły grzewcze warto dobierać nie tylko do wielkości ogrzewanej powierzchni, ale także pod względem funkcji jakie mają pełnić. Czy mają ogrzać tylko wodę użytkową, czy też dodatkowo dostarczyć ciepło do grzejników domowych. Sprawdź, jaki kocioł dobrać do domu.

Zalety i wady kotłów jednofunkcyjnych

Kotły jednofunkcyjne nie posiadają zintegrowanego urządzenia (wymiennika) do przygotowania C.W.U. Współpracują jednak z zewnętrznym podgrzewaczem pojemnościowym.

Stanowi on tym samym magazyn wody użytkowej, który jest okresowo podgrzewany przez kocioł w sytuacji, gdy temperatura w jego wnętrzu spadnie o pewną fabrycznie określoną wartość względem temperatury zadanej.

Zestaw z kotłem jednofunkcyjnym można dopasować do potrzeb użytkownika poprzez odpowiedni dobór pojemności zasobnika. Dzięki temu zestaw może sprostać nawet tak wymagającym zadaniom, jak konieczność obsłużenia kilku punktów kąpielowych jednocześnie.

Ponadto zestaw można zintegrować z instalacją cyrkulacji, co daje błyskawiczny dostęp do C.W.U. tuż po otwarciu baterii czerpalnej.

Wadą instalacji z kotłami jednofunkcyjnymi jest większe zapotrzebowanie na przestrzeń montażową oraz straty postojowe związane z magazynowaniem wody. Straty te nie są jednak duże i można je korygować poprzez dobór podgrzewacza o odpowiednio wysokiej klasie efektywności energetycznej.

Zalety i wady kotłów dwufunkcyjnych

Kotły dwufunkcyjne to urządzenia działające na zasadzie przepływu, które rozpoczynają produkcję C.W.U. w chwili otwarcia punktu poboru, bez wcześniejszego podgrzania i magazynowania wody w zasobniku (podgrzewaczu) pojemnościowym.

W związku z przepływowym charakterem pracy kotły dwufunkcyjne charakteryzują się stosunkowo wysoką mocą grzewczą, która szczególnie w niedużych mieszkaniach znacznie przekracza potrzeby centralnego ogrzewania.

Utrzymanie wydatku ciepłej wody w ilości 12 l/min podgrzanej od temperatury 10 do 40 stopni Celsjusza (ΔT 30 K) wymaga dostarczenia mocy grzewczej na poziomie 25 kW.

Nominalna moc kotła jest stała, a zatem większy wydatek będzie skutkował zmniejszeniem temperatury wody i spadkiem komfortu. Przykładem takiej sytuacji jest korzystanie z dwóch natrysków prysznicowych jednocześnie lub z jednej, dużej deszczownicy, której pobór wody może sięgać nawet 20 l/min.

Mankamentem kotłów dwufunkcyjnych jest brak możliwości podłączenia ich do instalacji cyrkulacji C.W.U.

Stąd też ważnym zaleceniem instalacyjnym jest utrzymanie możliwie jak najmniejszej odległości pomiędzy kotłem a lokalizacją punktów czerpalnych. Odległość ta nie powinna przekraczać kilku metrów.

Do zalet kotłów dwufunkcyjnych należą zaś:

brak strat postojowych związanych z magazynowaniem wody,

niski koszt zakupu i montażu,

niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń montażową.

Te urządzenia świetnie sprawdzają się w budynkach zamieszkiwanych okresowo np. rekreacyjnych i letniskowych. Dzięki zastosowaniu takich kotłów znacznie łatwiej jest zabezpieczyć instalację w budynku na czas zimowego wyłączenia z eksploatacji.

Jak wybrać odpowiedni kocioł grzewczy?

Kotły jednofunkcyjne sprawdzą się bardziej w domach jednorodzinnych wyposażonych w więcej niż jeden punkt kąpielowy. W przypadku niedużych lokali z jedną łazienką bez instalacji cyrkulacji C.W.U. właściwym rozwiązaniem będzie kocioł dwufunkcyjny.

Odpowiednio dużą ilość C.W.U. można zapewnić za pomocą właściwie dobranej mocy urządzenia.

