Postaw na ekologiczny trend i nie płać rachunków za ogrzewanie i prąd

Niezależność energetyczna połączona z oszczędnością finansową jest możliwa dzięki jednej większej inwestycji w OZE. Jakie dostępne na rynku oferty i usługi pozwolą na obniżenie rachunków za energię elektryczną zapewnienie komfortu cieplnego w domu?

Wchodzimy w erę ekologicznej rewolucji pozwalającej wykorzystać energię ze słońca i powietrza w celu zapewnienia sobie komfortu cieplnego życia w domy, jednocześnie ograniczając rachunki za zużycie energii elektrycznej prawie do 0 zł. Jak to możliwe?

Przewidywane wzrosty cen za energię elektryczną Źródło: Edison Energia

Synergia odnawialnych źródeł energii to już rynkowy trend

Ceny energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwach domowych wzrosną o ok. 12% w 2021 r. Do tego dojdzie jeszcze opłata mocowa. Sposobem na znaczne zmniejszenie rachunków za prąd jest montaż instalacji fotowoltaicznej. Źródło: Edison Energia

Czołowe firmy, oferujące fotowoltaikę oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii wytwarzające ciepło, wprowadzają rozwiązania pozwalające optymalnie i w bardziej przystępnej cenie wykorzystać energooszczędne technologie w domu.

Modnym trendem jest łączenie i oferowanie w bardziej przystępnych cenach instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła czy energooszczędnym piecem na ekologiczną biomasę.

Przykładowo od listopada br. firma Edison Energia także wprowadziła w ofercie zakup i montaż fotowoltaiki i pompy ciepła.

- Jednoczesna inwestycja w pompę ciepła i instalację fotowolotaiczną ma co najmniej 2 duże zalety dla klienta. Po pierwsze taka instalacja oparta na pompie ciepła pozwala zwiększyć oszczędności wygenerowane przez instalację fotowoltaiczną. Po drugie, ta darmowa energia ze słońca po prostu wynagradza nam już nie tylko rachunek za energię elektryczną, ale też częściowo kompensuje rachunki za ciepło – mówi Bartosz Majewski, członek zarządu ds. operacyjnych, Edison Energia.

Na rynku odnawialnych źródeł energii możemy też spotkać oferty w której firmy nie ograniczają się tylko do dwóch instalacji. Niektóre z nich oferują zarówno instalacje fotowoltaiczną i pompę ciepła i dodają do tego magazyn energii (akumulator do gromadzenia energii elektrycznej). Dzięki temu rozwiązaniu ich klienci maja się praktycznie całkowicie.

- Fotowoltaika z pompą ciepła oraz magazynem energii tworzy kompleksowe rozwiązanie dla domu. Stąd zrodził się pomysł usług i produktów dopasowanych do instalacji fotowoltaicznej. Nasze rozwiązanie Comfort Home zakłada także pakiet usług Comfort Care, dzięki którym nasz klient zyskuje bezpieczeństwo i gwarancję na produkty oraz wykonawstwo instalacji – mówi Michał Skorupa, Prezes Zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

Także firma Columbus Energy stara się przyciągnąć swoich klientów oferując im ciekawe zestawy OZE.

-Obserwując rosnące zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii, przygotowaliśmy w drugiej połowie roku nową ofertę dla naszych klientów, poszerzoną o komplementarne z fotowoltaiką rozwiązania energetyczne dla domów i przedsiębiorstw. W ramach pakietu Go Free oferujemy fotowoltaikę w zestawie z falownikiem hybrydowym Solis i magazynem energii Pylontech, dzięki temu nadwyżka energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną jest gromadzona i zużywana wtedy, gdy jest potrzeba, a cały system działa również, gdy nie ma prądu z sieci - podkreśla Arleta Czekaj-Kwiecień, dyrektor sprzedaży Columbus Energy i dodaje: Z kolei w pakiecie Go Comfort klient otrzymuje wysokoefektywne powietrzne pompy ciepła NIBE lub Kaisai, które w połączeniu z fotowoltaiką stanowią najtańsze, ekologiczne źródło energii grzewczej - zauważa ekspert Columbus Energy.

Gwarancja nie tylko na produkcję prądu

Rozwinął się też rynek usług oferowanych w parze z instalacją fotowoltaiczną i/lub pompą ciepła. Firmy nie tylko oferują zestawy OZE w atrakcyjnych cenach, ale też usługę wsparcia w pozyskaniu dotacji z takich programów jak Czyste Powietrze, Ulga Termomodernizacyjna czy już zakończony program Mój Prąd.

Przykładowo firma Foton Technik wprowadziła Comfort Care to dodatkowa opcja przy zakupie fotowoltaiki, która daje 10-letnią gwarancję na sprzęt i 5-letnia gwarancja na produktywności i wykonawstwa oraz ubezpieczenie fotowoltaiki. W przypadku pompy ciepła jest to 5-letnia gwarancja z zapewnionymi serwisami w cenie instalacji.

Z kolei Columbus Energy wprowadził dla swoich klientów usługę Columbus Care, w której oferuje nie tylko gwarancję na montaż, ale też i wsparcie przy projektowaniu mocy instalacji fotowoltaicznej czy pośrednictwo w kontakcie z zakładem energetycznym.

- W ramach Columbus Care, wszyscy nasi klienci otrzymują profesjonalny dobór mocy instalacji do zapotrzebowania energetycznego, projekt techniczny, montaż realizowany przez certyfikowaną ekipę instalatorów i kompleksową obsługę posprzedażową. Kluczową częścią usługi jest pośrednictwo w kontakcie z zakładem energetycznym, komplementacji niezbędnej dokumentacji oraz 15-letnia Gwarancja Totalna na wszystkie komponenty instalacji - podkreśla Arleta Czekaj-Kwiecień, dyrektor sprzedaży, Columbus Energy.

Firmy wprowadzają też usługę gwarantującą produkcję prądu na zakładanym, projektowym poziomie.

. Chcąc stale się rozwijać i oferując swoim klientom produkty najwyższej jakości, postanowiliśmy zagwarantować im nie tylko wysoką jakość oferowanych usług i produktów, ale także zagwarantować ich skuteczność i efektywność. W praktyce "Gwarancja Słoneczna" oznacza, że jeżeli instalacja u naszego Klienta wyprodukuje mniej energii niż jest to zaplanowane w projekcie – oddamy klientowi różnicę. W ten sposób klienci foton Technik mogą być spokojni o oszczędności z instalacji fotowoltaicznej – podkreśla Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

Kolejną ciekawą usługą oferowaną przez Columbus Energy jest przejęcie wszystkich formalności i obowiązków związanych z pozyskaniem dotacji z programy Czyste Powietrze za klienta decydującego się na zakup ich produktów.

- Unikalne w naszej ofercie Go Comfort jest to, że bierzemy odpowiedzialność za dotacje z programu Czyste Powietrze. Dzięki temu klient inwestuje kwotę pomniejszoną o dotację i nie martwi się formalnościami, które my bierzemy na siebie. Dodatkowo, do 20 grudnia br. mamy promocję, w ramach której można kupić pompę ciepła w cenie już od 10.500 zł, po odliczeniu dotacji z programu Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej - podkreśla Arleta Czekaj-Kwiecień, dyrektor sprzedaży, Columbus Energy.

Finansowanie i kredytowanie fotowoltaiki

Jedną z barier finansowych uniemożliwiających dużej części klientów sięganie po ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w postaci fotowoltaiki czy pomp ciepła są wysokie koszty ich zakupu i montażu. Zakończony w grudniu br. rządowy program Mój Prąd to kolejny powód, który może zniechęcić potencjalnych klientów do inwestowania w fotowoltaikę do domu,

Na tym polu firmy oferujące fotowoltaikę wychodzą na przeciw potrzebom swoich klientów.

Edison Energia oferuje kompleksową obsługę End to End: poprzez konsultacje z doborem odpowiedniej pompy ciepła, finansowanie (własne środku lub wygodne raty w banku partnerskim), oferują także obsługę priorytetowego programu Czyste Powietrze.

Najciekawszym rozwiązaniem jest oferowana przez Columbus Energy usługa Bilet do przyszłości, która ma być swoistą zachętą i formą zachęty z powodu zakończenia programu Mój Prąd.

- Przedwcześnie zakończony nabór wniosków do programu Mój Prąd zainspirował nas do stworzenia programu „Bilet do przyszłości". Przygotowaliśmy go z myślą o osobach zainteresowanych fotowoltaiką, które nie mają już możliwości otrzymania dotacji. W ramach programu, każdy klient, który do końca roku zakupi fotowoltaikę od Columbus, otrzyma premię w wysokości 5 tys. zł, czyli dokładnie tyle, ile wynosiło dofinansowanie w ramach programu rządowego. Premia zostanie przyznana w postaci specjalnej karty z kodem, który można wykorzystać na obniżenie ceny zakupu kolejnych produktów i usług z naszej oferty, np. magazynu energii, pompy ciepła, ładowarki do samochodu elektrycznego czy kolejnych modułów PV. Można to zrobić na dedykowanej stronie www.columbushome.pl - podsumowuje Arleta Czekaj-Kwiecień, dyrektor sprzedaży, Columbus Energy.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

Osoby prowadzące działalność rolniczą, a które chcą wykorzystać instalację fotowoltaiczną oraz urządzenia typu pompy ciepła czy ekologiczne kotły na gaz lub biomasę tylko do zasilenia mediów (prąd, ogrzewanie itd.) gospodarstwie domowym są traktowane przez firmy rząd jako prosumenci. Dlatego też mogą w pełni mogą korzystać z oferty fotowoltaiki, programów i dotacji dedykowanych osobom fizycznym.

Jednak w przypadku inwestowania w OZE w celu prowadzenia działalności rolniczej sytuacja całkowicie się zmienia. Promocje skierowane do zwykłych konsumentów, takie jak gwarancja słoneczna, czy bilet do przyszłości nie obowiązują przy umowach typu B2B, związanych z produkcją energii elektrycznej w celu prowadzenia m.in. działalności rolniczej. Także środki finansowe pozyskane z dotacji z unijnych środków (Mój Prąd, Czyste Powietrze) nie mogą być wykorzystane do inwestycji, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej.

Firmy oferujące fotowoltaikę wykorzystywaną do produkcji rolnej także mają przygotowane oferty dla potencjalnych klientów.

- Z kolei nasza oferta dla rolników wyróżnia się tym, iż jest skrojona dokładnie pod ich potrzeby. Rolnicy, z uwagi na wysokie zapotrzebowanie energetyczne, najczęściej decydują się na instalacje o dużej mocy, które są dość kosztowne. Przy takich dużych projektach przygotowaliśmy dla nich bardzo atrakcyjne ceny, dzięki którym szybko uzyskają zwrot z inwestycji. Jeśli do tych kwot doliczyć 25% ulgi w podatku rolnym, czas zwrotu z inwestycji skraca się jeszcze bardziej. Więcej szczegółów na temat naszej oferty dla rolników można znaleźć na stronie: columbusfarmer.pl. - podsumowuje Arleta Czekaj-Kwiecień, dyrektor sprzedaży, Columbus Energy.

