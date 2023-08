Jeszcze rok temu ceny węgla i ekogroszku sięgały rekordowych poziomów, spędzając sen z powiek wielu właścicieli domów, którzy zaczęli liczyć koszty ogrzewania w tysiącach złotych. Czy w tym roku będzie tak samo, mimo że PGG zapowiada koniec promocji i obniżek cen węgla w e-sklepie?

Właściciele ogrzewający swoje domy węglem czy też ekogroszkiem bardzo dobrze zapamiętali wrzesień i październik 2022 r. To był czas, w którym rekordowym cenom za opał, sięgającym nawet 3500 zł za tonę, towarzyszył brak dostępności węgla. Tamten okres pamiętamy również z gigantycznych kolejek po odbiór zamówień węgla z kopalni PGG.

W tym roku będzie zupełnie inaczej z powodu 3 ważnych powodów. Pierwszy jak najbardziej polityczny a związany ze zbliżającymi się wyborami.

Wybory parlamentarne spowodują że nie tylko ceny węgla będą niższe

Prezydent RP zapowiedział rozpisanie wyborów parlamentarnych na 15 października br. To oznacza że rządzący zrobią wszystko, aby ceny nie tylko węgla opałowego, ale też energii elektrycznej, gazu czy nawet paliwa nie zaczęła rosnąć. Wszelkie niekontrolowane rosnące ceny węgla, ekogroszku czy paliwa będą wzbudzać niepokój konsumentów co nie jest na rękę rządzonych. Dlaczego?

Opozycja uczyni wszystko w swojej mocy aby przekuć wszelkie niekontrolowane podwyżki cen w porażkę rządzącej partii, co może szybko odbić negatywnie na popularności w sondażach i zmienić wyniki wyborów.

Decydenci z PiS zrobią więc dosłowne wszystko aby nie dopuścić do wzrostu cen węgla, ekogroszków i innych paliw co zresztą widzimy już teraz.

Pojawiają się na stronie PGG kolejne komunikaty że promocja na węgiel się kończy, że obniżki cen skończą się pod konie lipca, sierpnia itd. A w efekcie, na początku każdego miesiąca (poczynając od czerwca) jesteśmy informowani że PGG znowu obniżyła ceny węgla i ekogroszku oferowanych w e-sklepie PGG, że rząd przedłuża zamrażanie cen prądu do końca 2024 r.

Tymczasem ceny węgla w PGG osiągnęły poziom ok 1100-1200 zł za tonę. Ceny węgla zaczynają się zbliżać do tych sprzed kryzysu energetycznego wywołanego przez wojną w Ukrainie i embargo nałożone na rosyjski i białoruski węgiel i drewno.

I ceny w PGG na pewno nie będą rosnąć a będą nawet spadać, im bliżej do wyborów.

Ciągła presja cenowa PGG na rynkowe ceny węgla i ekogroszku

Kolejny powód to presja cenowa, jaką wywołuje PGG obniżając ceny na węgiel i ekogroszki oferowane w e-sklepie PGG oddziałuje na cały rynek. W sierpniu br. cena ekogroszków workowanych spadła poniżej 2000 zł za tonę wraz z transportem.

Dystrybutorzy boją się podnosić swoje ceny gdyż nie będą mogli konkurować z produktami PGG, które są bardziej dostępne dzięki rozwinięciu sieci dostawczej KDW.

PGG na pewno na zlecenie rządzącej partii, przynajmniej do 15 października br. będzie musiało utrzymać presję cenową i tym samym nie podwyższać cen swojego asortymentu.

Takie posunięcie pozwoli właścicielom domów na kupowanie węgla i ekogroszku w atrakcyjnych cenach i to nie tylko z PGG, ale też od innych dystrybutorów.

Jak pokazują analizy cen węgla i ekogroszku z dwóch ostatnich miesięcy PGG dyktuje praktycznie ceny na rynku, a inni gracze się do nich dostosowują.

Spadek popytu to więcej zalegającego węgla w magazynach

Rządzący ingerując w rynek węgla nie tylko poprzez obniżenie cen do 2 tys. (węgiel samorządowych), ale też zwiększenie importu węgla z zagranicy, spowodowali że węgla opałowego nie zabraknie pod koniec tego roku.

ARP odnotowała najniższe wydobycie polskiego węgla w kwietniu 2023 r., które wyniosło ponad 3,5 mln ton. Zaraz za spadającym się wydobyciem odnotowano najniższą sprzedaż węgla w czerwcu br.

To właśnie w czerwcu br. polskie kopalnie sprzedały tylko ok. 3 mln ton w porównaniu do prawie 4,2 mln ton rok z czerwca 2022 r.

W czerwcu br. padł też historyczny rekord najniższej miesięcznej sprzedaży węgla z polskich kopalń, gdzie nawet w maju 2020 r. kopalnie sprzedały o blisko 0,5 mln ton węgla więcej, w czasie pandemii.

Rosnące zapasy, zalegający węgiel na magazynach KDW i niski popyt na polski węgiel oznacza nie tylko że wydobycie spadnie w lipcu i sierpniu br. ale co ważniejsze ceny węgla opałowego także powinny utrzymać się w najbliższych miesiącach na tym samym poziomie albo nawet i spadać.

Ogromną presję cenową na rynku wywiera właśnie PGG, obniżając ceny węgla w sierpniu i lipcu co dobitnie odczuwa cały rynek węgla i ekogroszków. Mimo komunikatów i zapewnień PGG że to już ostatni miesiąc promocji, PGG dalej obniża ceny swoich produktów.

Jeżeli się utrzyma niski popyt na zakup węgla ceny węgla opałowego i ekogroszku dalej będą się obniżać, albo przynajmniej nie będą rosły. Jest to dobra wiadomość przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2023 r.