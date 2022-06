Praktycznie od 1 czerwca br. tańszy węgiel i ekogroszek z PGG masz szansę kupić we wtorki i czwartki, czyli tak samo jak w Tauronie. Tauron jeszcze wprowadził limity zakupowe. Na jedno gospodarstwo domowe przypada tylko 6 ton ekogroszku, które zakupisz w ciągu roku w Tauronie.

Węgiel i ekogroszek w e-sklepie PGG oraz Tauronu można kupić tylko we wtorki czwartki.

W Tauronie (do 6 ton) i PGG (do 5 ton) obowiązują limity ilościowe na zakup węgla i ekogroszku.

Na rynku pojawiają się usługi oraz odpłatne poradniki mające zdradzić nam jak kupić tani ekogroszek i węgiel w PGG, które mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy od właścicieli gospodarstw domowych.

Tauron (jak i PGG) wprowadził w punktach bezpośredniej sprzedaży obowiązek potwierdzenia złożenia deklaracji CEEB (czyli czym ogrzewamy dom), aby móc zakupić węgiel.

Embargo wprowadzone na węgiel i produkty pochodne z Rosji zbiera swoje żniwo, Ceny węgla i ekogroszku poszybowały w górę i sięgają ponad 3100 zł za tonę w standardowej dystrybucji.

Jednak jest możliwość zakupu tańszego ekogroszku lub węgla i to 3-krotnie mniej za tonę. To w sklepach i punktach sprzedaży PGG i Tauron za tonę groszku zapłacimy ok. 700-1100 zł, zaś za węgiel od 800 zł za tonę i więcej.

Niestety przy tak konkurencyjnych cenach w stosunku do tych rynkowych, popyt na ekogroszek i węgiel z PGG i Tauronu przerósł najśmielsze oczekiwania. Okazuje się, że mimo iż sklepy internetowe Tauronu i PGG działają na pełnych obrotach. W ciągu 1 sesji próbuje się nawet zalogować ok. 70-100 tyś. użytkowników i potencjalnych konsumentów chcących kupić tańszy ekogroszek oraz węgiel z PGG.

Oczywiste jest więc, że taniego węgla i ekogroszku nie starczy dla wszystkich chętnych. W związku z tym Tauron i PGG wprowadzają czasowe i ilościowe ograniczenia zakupowe.

Węgiel i ekogroszek PGG tylko we wtorki i czwartki po 16

Cała dobowa produkcja węgla opałowego PGG S.A. dla gospodarstw domowych jest obecnie kierowana do sprzedaży przez e-sklep PGG, jak i przez kopalnie oraz za pośrednictwem autoryzowanych składów zlokalizowanych w Polsce.

W e-sklepie PGG masz szansę na zakup węgla i ekogroszku tylko we wtorki i czwartki od godziny 16:00. Źródło: E-sklepi PGG

Jednak w przypadku e-sklepu PGG od 31 maja br. towar jest uzupełniany na półkę sklepową tylko i wyłącznie we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny będzie do wyczerpania zapasów.

Oznacza to, że tylko w wtorki i czwartki po godzinie 16:00 masz szansę na złożenie zamówienia na węgiel lub ekogroszek z PGG.

Nie ma możliwości zamówienia telefonicznie lub e-mailowo węgla sprzedawanego za pośrednictwem sklepu PGG.

Jak zapewnia PGG, sklep działa poprawnie, wykonując każdego dnia kilka tysięcy transakcji. Niemniej jednak chętnych na zakup jest obecnie wielokrotnie więcej niż dostępnego węgla opałowego dla gospodarstw domowych.

Nie tylko czasowe ograniczenia zakupowe ekogroszku w Tauronie

Z kolei, w Tauronie ceny ekogroszku też wahają się od 800 zł do ponad 1100 zł za tonę, więc zainteresowanie zakupem jest ogromne. W e-sklepie Tauron większość towarów opatrzona jest statusem "produkt czasowo niedostępny".

Od 1 czerwca br. kupisz ekogroszek i węgiel Taurona za okazaniem deklaracji CEEB. Tauron wprowadził też limity do 6 ton. Źródło: Tauron

Jak czytamy w komunikacie e-klepu Tauron wynikają one z wyjątkowo dużego zainteresowania kupujących. Sprzedaż w sklepie internetowym Tauron odbywa się też tylko we wtorki i czwartki między 11:00 a 12:00 i to w ograniczonej ilości (do 2 palet z dostawą kurierem i do 4 palet odbiorem własnym).

W e-sklepie Tauron także nie przyjmują do realizacji zamówień złożonych telefonicznie, ani drogą mailową.

Ponadto jeżeli chcemy dokonać zakupu węgla lub ekogroszku z Taurona, bezpośrednio w punkcie obsługi klienta od 1 czerwca br. musimy okazać dokument potwierdzający złożenie deklaracji CEEB (Deklaracja CEEB w skrócie to informacja wysłana do systemu CEEB, potwierdzająca jaką instalacją grzewczą ogrzewamy np. nasz dom).

Jak podaje Tauron potwierdzenie to ma być w formie zaświadczenia lub w potwierdzonej kopii złożonej deklaracji w urzędzie miejsca zamieszkania.

Ograniczenie godzin zakupowych węgla wzmoże patologię zakupową?

Zdanie eksperta JakiEkogroszek.pl ograniczenia czasowe związane z zakupem to rozwiązanie problemu z dostępnością do węgla i ekogroszku PGG, na jaki nie oczekiwali klienci e-klepu PGG. PGG Tłumaczy to ograniczenie czasowe, chęcią ograniczenia zmarnowanych godzin konsumentów próbujących dokonać zakupu w e-sklepie i tym samym obciążające serwery.

- Krótszy czas na zakupy niewątpliwie ograniczy ilość zmarnowanych godzin. Jak to mają wytrzymać serwery? Już teraz dodanie produktu PGG do koszyka w e-sklepie PGG jest dużym osiągnieciem. Nie znalazłem informacji, aby ten kluczowy problem został rozwiązany - zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl. - Chciałbym zauważyć, że pojawia się coraz więcej patologii wokół sklepu. Mam tu na myśli nie tylko skrypty dokonujące automatycznych zakupów czy nieuczciwych pośredników. Są już bowiem bezpłatne dostępne odpłatne poradniki obiecujące nikomu nieznane sposoby wykonania zamówienia. Coraz prężniej działa też nowa gałąź usług. Za kilkaset złotych można uzyskać pomoc w zakupie węgla. To, że pojawiają się tego typu oferty nie jest nielegalne, ani naganne. Mamy wolny rynek. Jednak sam fakt, że powstało środowisko umożliwiające ich działanie jest szkodliwie i nienormalne - podsumowuje ekspert JakieEkogroszek.pl.

Limity w zakupie węgla i ekogroszku w PGG i Tauronie

Właściciele gospodarstw domowych muszą zmagać się nie tylko z ograniczeniami czasowymi, ale też i ilościowym jeżeli chcą zakupić węgiel lub ekogroszek ze sklepów i punktów odbioru PGG i Tauronu.

W PGG od 11 marca br., można w ciągu roku kalendarzowego zakupić maksymalnie 5 ton węgla i ekogroszku w sklepie PGG (limit na gospodarstwo domowe). Limit dotyczy łącznie wszystkich nabytych przez klienta asortymentów dostępnych w sklepie PGG w okresie 12 miesięcy.

Także Tauron wprowadził limit ilościowy na gospodarstwo domowe (przy jednokrotnym jak i wielokrotnym zakupie) do 6 ton na węgiel i ekogroszek w ciągu 1 roku kalendarzowego.