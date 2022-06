Czy będzie opłacało się pośrednikom przystąpić do rządowego programu dopłat do węgla opałowego? Rządowy projekt ustawy narzuca wiele obowiązków związanych z weryfikacją dokumentów i przechowywaniem danych klientów dokonujących zakupu u pośredników i dystrybutorów węgla opałowego. Ekspert podpowiada, co jeszcze może zniechęcić sprzedawców węgla do wzięcia udziału w programie rekompensat.

Zgodnie z najnowszym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych związku z sytuacją na rynku tych paliw rząd przenosi całą odpowiedzialność na sprzedawców związaną z weryfikacją danych uprawniających właścicieli gospodarstw domowych do zakupu taniego węgla opałowego.

W zamian rząd oferuje w projekcie ustawy rekompensaty w wysokości do 750 zł i nie gwarantuje wysokości tej kwoty dopłat. Na dopłaty jest przeznaczone 3 mld zł. Jeśli ta kwota zostanie przekroczona to dopłaty będą odpowiednio mniejsze dla wszystkich sprzedających.

Im mnie właścicieli składów węgla i sprzedawców stałych paliw opałowych przystąpi do programu rządowych rekompensat, tym bardziej ograniczonych dostęp do taniego węgla będą mieli właściciele gospodarstw domowych.

Najnowsza ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych związku z sytuacją na rynku tych paliw została przygotowana głównie z myślą o sprzedawcach węgla krajowego jak i importowanego.

W skrócie rząd chce dopłacać do każdej tony polskiego i importowanego węgla 750 zł. Dopłaty mają objąć polskich sprzedawców węgla opałowego, którzy będą oferować swoim klientom tańsze produkty opałowe.

To wspólnie z nimi, czyli z dystrybutorami i sprzedawcami paliw opałowych, rząd ma zwiększyć dostępność gospodarstw domowych do tańszego węgla opałowego.

Przedsiębiorcy aby wziąć udział w programie będą musieli podać siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, NIP, adres poczty

elektronicznej oraz numer telefonu "dla zarządcy rozliczeń", aby później dane jego firmy znalazły się na rządowej liście sprzedawców, którzy będą sprzedawać tani węgiel opałowy.

Oczywiście ta lista będzie później opublikowana przez właściwego ministra do spraw energii w biuletynie informacji publicznej.

Brzmi to pięknie w teorii, a w praktyce projekt ustawy wprowadza szereg wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby dołączyć do rządowego programu rekompensat do sprzedaży taniego węgla opałowego.

Jakie wymagania musi spełnić sprzedawca węgla aby przystąpić do rządowego programu dopłat?

Zgodnie z projektowaną ustawą to przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wprowadzeniu obrotu paliw, którzy będą sprzedawali paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych, przysługuje powyższa rekompensata.

Jak czytamy w projekcie ustawy "Sprzedaż paliwa stałego po cenie wyższej niż 996,60 zł brutto nie uprawnia do otrzymania rekompensaty". Co to oznacza dla sprzedawcy?

Po pierwsze będzie on musiał udokumentować i udowodnić, że za każdą sprzedaną tonę węgla nie wziął więcej niż 996,60 zł. Jeżeli zacznie sprzedawać węgiel drożej, albo prawidłowo nie wykaże sprzedaży to przepadnie mu rekompensata czyli 750 zł od sprzedanej tony. Oznacza to że na każdą transakcję będzie musiał wystawić fakturę z załącznikiem,

Dodatkowo przedsiębiorcy biorący udział w rządowym programie rekompensat do węgla będą zobowiązani (zgodnie z art. 4. ust. 2 projektowanej ustawy) do dołączenia faktury informacji o możliwości skorzystania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, którą będzie wydawał właścicielowi gospodarstwa domowego..

- Jak czytamy węgiel ma być sprzedawany tylko osobom, które dysponują odpowiednim wpisem w deklaracji CEEB. Klient powinien okazać dokument sprzedawcy - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl. - Pytanie, kto będzie weryfikował i odpowiadał za autentyczność dokumentów i poprawność danych?

Dodatkowo sprzedawca węgla będzie musiał zabrać (i później ewidencjonować zgodnie z RODO) od właściciela gospodarstwa domowego

oświadczenie o zużytym paliwie stałym do ogrzania domu

kopię lub potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB.

Kto poniesie odpowiedzialność finansową, gdy w oświadczeniach znajdą się błędy? Kto je będzie je weryfikował i czy np. źle złożone oświadczenie będzie jednoznaczne z tym, że rekompensata nie zostanie później wypłacona przedsiębiorcy? Tego nie dowiemy się z projektu powyższej ustawy.

Opłacalność przystąpienia do rządowego programu rekompensat pozostaje pod znakiem zapytania w kwestiach organizacyjno-prawnych. A do tego dochodzi jeszcze aspekt finansowy.

- Z ustawy wnioskuję, że największe ryzyko, głównie finansowe, będzie po stronie sprzedawcy. To na pewno zniechęci wiele firm do udziału w programie - podkreśl ekspert JakiEkogroszek.pl.

Czy przystąpienie do rządowego programu będzie się opłacać?

Jak zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl rząd chce dopłacać do tony polskiego i importowanego węgla 750 zł. Jeśli pośrednik kupi węgiel w PGG za 1000 zł i sprzeda u siebie na składzie za 1750 zł to wszystko się zgadza. Teoretycznie proponowana dopłata powinna wystarczyć na pokrycie transportu, kosztów pracy oraz zysku dla sprzedawcy. W praktyce ceny węgla cały czas rosną.

- Wspomnę tylko, że już teraz cena węgla i kurs dolara są wyższe niż założono. To się nie spina finansowo. Rządowa dopłata nie wystarczy aby firmom opłacało się przystąpić do programu - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl. - A co jeśli węgiel na rynkach światowych jeszcze bardziej zdrożeje albo polska złotówka osłabi się względem dolara? To jest więcej niż prawdopodobne - podkreśla sprzedawca stałych paliw opałowych JakiEkogroszek.pl.

Jak zauważa ekspert to na przedsiębiorcy zostały przełożone wszystkie dodatkowe koszty związane z obsługą sprzedaży taniego dotowanego węgla.

- Skład węgla musi sprzedać węgiel po regulowanej cenie oraz sprawdzać i gromadzić dokumentację. Dopiero potem wnioskować o zwrot. Czyli musi najpierw wyłożyć własne środki, a następnie liczyć na rekompensatę. Pieniądze otrzyma dopiero w przyszłym roku - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl i dodaje:

- Ale to jeszcze nic. Nobel należy się za jeden z ostatnich zapisów w ustawie. Na dopłaty jest przeznaczone 3 mld zł. Jeśli ta kwota zostanie przekroczona to dopłaty będą odpowiednio mniejsze dla wszystkich sprzedających. Krótko mówiąc nie wiadomo ile będą wynosić dopłaty. Sprzedawca nie wie, za ile sprzedaje węgiel! To jest chory pomysł - dodaje ekspert.

Nowa ustawa komplikuje wycenę węgla importowanego

Ekspert JakieEkogroszek.pl analizując projekt ustawy zastanawia się również czego dotyczy proponowaną wycena węgla importowanego.

- Jakiego asortymentu? Pani minister Moskwa tłumaczyła, że na statkach przypływa węgiel niesortowany i tylko część, po przesianiu, może nadawać się na opał w kotłach. Mniejsze frakcje trafią do przemysłu. Dlaczego więc jako bazę cenową przyjęto notowania z giełdy Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia - zastanawia się ekspert JakiEkogroszek.pl. - Obawiam się, że program dopłat do węgla będzie jedynie wydmuszką, polityczną wymówką. Rząd będzie mógł powiedzieć my dopłacamy ale to pośrednicy nie chcą sprzedawać taniej.

Kolejny problem dotyczy ceny i jakości węgla. Wiemy, że węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego będzie mógł być sprzedawany po tej samie cenie 996,60 zł, mimo że to są zupełnie różne produkty.

- Cena jest jedna, stała i niezmienna. Zero rozróżnienia. Jak rozumiem tyle samo ma kosztować dobrej jakości ekogroszek, jak i zasiarczony węgiel z wyglądu przypominający miał - zauważa ekspert Jakiekogroszek.pl -

Czy proponowane rozwiązanie nie sprawi, że będziemy palić najgorszej jakości opałem. Przy stałej cenie każdego z asortymentu najbardziej będzie opłacało się sprzedawać produkt słabej jakości - dodaje ekspert JakiEkogrodszek.pl.

Zbyt duże ryzyko finansowe wzięcia udziału w programie rządowych rekompensat

Jak widać ryzyko finansowe jakie ponosi przedsiębiorca przystępujący do programu rządowych rekompensat do węgla jest niewspółmiernie duże do zysków jakie może osiągnąć z tytułu sprzedaży taniego węgla. A ceny węgla opałowego nadal są niestabilne.

Rząd chce, aby przedsiębiorcy handlujący węglem sprzedawali swoje produkty taniej. A dopiero po roku otrzymają kwotę rekompensaty, która też nie jest gwarantowana.

Te warunki mogą zniechęcić wiele składów węgla do przystąpienia do programu co jest złą wiadomością dla właścicieli domów, którzy ogrzewają je m.in. węglem bo oznacza znowu ograniczony dostęp do taniego węgla, którego i tak brakuje...

- Jak wiemy węgla brakuje. Po uruchomieniu programu tysiące Polaków ruszy do składów po odbiór swojego dotowanego węgla. Może pojawić się duże, delikatnie mówiąc, rozczarowanie gdy okaże się, że węgla brakuje. Jest jeszcze inny problem. Czy w składach, które będą brały udział w programie będzie obowiązywał jakiś system kolejkowy? Czy może jak za starych czasów sprzedaż odbywać się będzie po znajomości lub z dopłatą pod stołem? Proponowane (znowu) rozwiązanie generuje duże pole do nadużyć - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Jak dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl dopłaty sprawią też, że możliwość zakupu taniego węgla będzie przywilejem jak i szansą na zysk. To jeszcze bardziej pogłębi problemy z dostępnością węgla. Wiele osób może stwierdzić, że skoro ma prawo do dopłaty to z niej skorzysta. Nieważne, że np. ma już węgiel na przyszły sezon. Ponadto jak zauważa wysokie ceny węgla sprawiły, że część osób rozważało przejście na inne formy ogrzewania. Teraz będzie trudno przekonać kogokolwiek do takiej zmiany. Węgiel z dopłatami będzie się po prostu opłacał.

- Moim zdaniem dopłaty w tej formie to zły pomysł, zabijający resztki rynku węgla i konkurencji między firmami. Dają tylko złudne wrażenie, że będzie taniej, a rząd skutecznie walczy z inflacją. Rozdawanie pieniędzy nie rozwiązuje problemu tylko zamiata go pod dywan. W efekcie będzie jeszcze gorzej, a finalnie i tak wszyscy zapłacimy ze swoich kieszeni - podsumowuje ekspert JakiEkogroszek.pl