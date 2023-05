Od 4 maja br. także PGG wprowadziła promocyjne zasady na zakup ekogroszku. W ramach promocji nie obowiązują limity, stosowane wcześniej w e-sklepie lub na mocy ustawy. Na czym ona polega?

Do koszyka w e-sklepie PGG ,możemy dodać od 1 do 5 ton wybranego towaru.

Zapłacimy za pierwsze zamówienie w całości oraz wpłacimy 1 % zaliczki za drugie. Na odebranie pierwszego zamówienia mamy 30 dni.

Jak podaje PGG podstawowe korzyści promocji „Drugie tyle węgla, taniej o 400 zł/t!” to rezerwacja opału na przyszłość po atrakcyjnej, obniżonej cenie oraz zapłata za towar odroczona w czasie.

W ten sposób mamy zaoszczędzić nawet 2000 zł na opale PGG (przy zamówieniu 5 ton węgla, drugie tyle będzie tańsze o 5x400 złotych czyli 2000 złotych).

Gołym okiem widać że PGG chce jak najszybciej pozbyć się i jak najwięcej sprzedać zalegającego opału. PGG zniosło także obowiązujące wcześniej limity. Ponadto musimy zapłacić podwójnie za transport węgla bo zamówienie rozbijamy na 2 odrębne części. Nie możemy odebrać obu partii na raz.

Co piszą użytkownicy na Facebookowej stronie dedykowanej zakupowi węgla z PGG i na temat promocji PGG :

Jak napisała jedna z użytkowniczek e-sklepu PGG z promocji można skorzystać tylko raz:

Kolejna użytkowniczka PGG sklepu napisała, że wcale nie jest wcale:

Kupiłam końcem kwietnia przed samą "promocją" - 5t.ekogroszku Pieklorz

Do kopalni mam jakieś 8.9km

Najbliższy KDW jest oddalony ode mnie o 4.5km

Tenże KDW oddalony jest od kopalni 13km

Za 5t. ekogroszku zapłaciłam 7600.00zł

+ 399zł za transport węgla z kopalni do KDW

+ 23.99zł opłaty za płatność bankową (0,3% wartości zakupu)

za to wszystko mój przelew wynosił 8021.98zł

za takie pieniądze mój zakup trafił do KDW oddalonego od mojego domu 4.5km

Transport węgla z KDW -(zamówiony w tymże KDW do mnie) kosztował mnie dodatkowe 400zł

razem 8421.98

czyli 1 t. ekogroszku Pieklorz wraz z kosztami transportu pod dom to 1684.39zł

Teraz PROMOCJA

Dla zaspokojenia ciekawości :

1520 t. przy zakupie np. 5t. i drugich tyle po promocyjnej crnie 1120zł to wychodzi mi że za tonę finalnie wyjdzie mi 1320zł

ALE !!!!

co się wydarzyło !!

żeby kupić na promocji trzeba zapłacić za 5 t. normalnie a na drugie osobne zamówienie jest ten "rabat"

Więc są dwa zamówienia i dwa osobne koszty transportu do KDW + 2 osobne do miejsca zamieszkania

czyli jakby liczyć sposobem mojego zakupu sprzed trzech tygodni 2x tr.do KDW = 2 x 399=798zł

+ 2x400 transport z KDW do domu = 800zł

+ 0,3% z 1 zamówienia 23.99

+0,3% z 2 PROMOCYJNEGO zam 18zł

1 zam 7600+399+23.99+400=8421,98 i

prom zam. 5600+399+18.00+400=6417.00

razem 1483.89zł za 1 t. przy zastosowaniu promocji i cen tr. do Kdw sprzed prom.

Jednak ceny transportu do KDW wraz z promocją tez się zmieniły

z 399.05 (jak płaciłam 3 tyg. temu) na 738zł TEN SAM SKŁAD KDW 13 km od kopalni do KDW

tak więc automatycznie do 1 t. po 1483.89zł trzeba doliczyć 67.79= 1551.68zł

czyli różnica końcowa 1t sprzed promocji do tej promocyjnej wynosi 132.71 na tonie

A na deser....😏

Zabawne co się podziało...

koszt transportu z kopalni na KDW jest uzależniony od odległości KDW od kopalni ....

to ja tu czegoś nie rozumiem

1 KDW oddalone 13 km od kopalni koszt tr. 738.00

2 KDW oddalone 84 km od kopalni koszt tr. 601.45

(te koszty są wliczone przez PGG)🤔