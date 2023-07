Promocyjny węgiel z e-sklepu PGG kupisz bez składania deklaracji CEEB

Od 3 lipca br. do odwołania zawieszony jest obowiązek dołączania przez klientów do zakładanego konta w e-sklepie deklaracji CEEB w postaci elektronicznej, fot. Shutterstock

Od 3 lipca br. do odwołania zawieszony jest obowiązek dołączania deklaracji CEEB w postaci elektronicznej przez klientów do zakładanego konta w e-sklepie PGG . Oznacza to że teraz w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej kupisz taniej węgiel w promocji bez obowiązkowej deklaracji CEEB.

Właśnie zostały przedłużone w e-sklepie PGG promocje "Drugie tyle węgla", a ponadto obowiązują dodatkowe zachęty dla kupujących węgiel opałowy' m.in. zamówienia złożone od najbliższej środy 5 lipca 2023 r. będzie można opłacić i odebrać łącznie jednym transportem ze składu KDW do domu klienta. Więcej informacji o promocjach w PGG w poniższym artykule: Czytaj więcej Od 3 lipca jeszcze taniej w e-sklepie PPG. Promocja przedłużona Dodatkowo 3 lipca br. odchodzi kolejny obowiązek przy zakładaniu konta w e-sklepie PGG. Jeszcze mniej biurokracji przy zakupie tańszego węgla z e-sklepu PGG Wcześniej aby można było zakupić węgiel z e-sklepu PGG trzeba było przy zakładaniu konta dodać zeskanowaną deklamację CEEB, w której określamy jakim głównym źródłem (np. kotłem/piecem) ogrzewamy dom. Bez deklaracji złożone w CEEB nie można było złożyć zamówienia taniego węgla w PGG i w e-sklepie PGG. Od 3 lipca br. do odwołania zawieszony jest obowiązek dołączania przez klientów do konta kupującego deklaracji CEEB w postaci elektronicznej w e-sklepie PGG. Oznacza to że teraz w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej kupisz taniej węgiel w promocji bez deklaracji CEEB. Co to jest deklaracja CEEB? CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której gromadzone są kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Złożenie deklaracji z informacją o źródle ciepła i spalania paliw jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości. W przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać deklaracji samodzielnie, wspólne źródło ciepła zgłosi zarządca. Celem tej ewidencji jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”. W ewidencji znajdują się informacje dotyczące naszych domów, lokali usługowych i budynków publicznych. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5-6 mln budynków. Dzięki temu powstanie „mapa” emisyjności budynków na terenie całego kraju. Ewidencja ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Czytaj więcej Przygotuj się na kontrolę deklaracji CEEB i pieca w domu w 2023 r. Jakie źródła ciepła trzeba zgłosić do CEEB? Obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków podlega m.in.: pompa ciepła;

sieć ciepłownicza;

kocioł grzewczy na paliwa stałe;

piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno);

kominek na paliwo stałe;

kocioł olejowy;

gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy;

kominek gazowy;

grzejnik gazowy;

trzony kuchenne;

piecokuchnie;

kuchnia węglowa. UWAGA! Do CEEB trzeba także zgłaszać kominki, które pełnią funkcję dekoracyjną mimo że nie wykorzystujemy ich do ogrzewania. Do CEEB nie trzeba zgłaszać instalacji fotowoltaicznej. Czytaj więcej Jak kupić węgiel PGG w niższej promocyjnej cenie do ogrzania domu?

