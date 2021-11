Przestarzałe sieci elektroenergetyczne hamują rozwój fotowoltaiki

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej problem odłączeń instalacji fotowoltaicznych od sieci i blackoutów był do uniknięcia w Polsce. Jednak operatorzy systemów dystrybucyjnych nie w pełni wykonali pracę jaka do nich należała.

Jak podkreślał Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej; operatorzy systemów dystrybucyjnych nie w pełni wykonali pracę jaka do nich należała. A przecież Unia Europejska przeznaczyła ok, 1 miliard zł na modernizacje sieci i przyłączeń OZE do sieci w perspektywie budżetowej 2014- 2020.

- Wiadomo było od dawna że instalacje prosumenckie będą się dynamicznie rozwijać. Powinny być wykonywane studia przyłączeniowe na poszczególnych węzłach niskiego napięcia. Dodatkowo ta informacja powinna być dostępna dla prosumentów, którzy chcą przyłączyć swoje instalacje fotowoltaiczne do sieci, żeby wiedzieli jak one będą dalej w tej sieci funkcjonować. Czy będzie tak, że przyłączą się i poniosą koszty inwestycyjne a automatyką będzie odłączać ich instalacje fotowoltaiczne z powody zbyt wysokiego skoku napięcia - podkreśla Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej. - Takie ryzyko wzrasta w przypadku projektów parasolowych, gdzie wokół jednego transformatora przyłącza się wiele instalacji i wtedy przekroczenie napięcia sprostowuje odcięcie instalacji wtedy kiedy ona najwięcej produkuje energii u wszystkich - dodał ekspert IEO.

Wiejska infrastruktura sieciowa nie zagrożona blackoutem fotowoltaicznym?

Na szczęście w przypadku rolników dla obszarów wiejskich był inny problem – problem ze zbyt niskim napięciem, gdyż poszczególne instalacje są od siebie oddalone.

- Nie ma takiego skupienia w jednym miejscu instalacji i to zagrożenie odłączania instalacji z powodu zbyt wysokiego napięcia było niższe niż w przypadku skoncentrowanego przyłączania instalacji fotowoltaicznych w warunkach miejskich - zauważył Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialne.

Fotowoltaika nie będzie rozwijać się bez modernizacji sieci

- Ja uważam, że nie możemy w taki sposób dalej rozwijać fotowoltaiki. Prawo powinno uregulować te kwestie i zobowiązać operatorów sieci do wykonania studiów przyłączeniowych na niskich napięciu i udostępnienia informacji ile jeszcze można maksymalnie przyłączyć instalacji fotowoltaicznych. Brakuje procedury badania oddziaływania instalacji fotowoltaicznej na sieci elektroenergetyczne - podkreślał Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO. - Operatorzy powinni prawnie być zobligowani do przeprowadzenie takich studiów i badań. Należy też implementować inteligentne rozwiązana do sieci. tzn. transformatory powinny mieć możliwość przekazywania nadwyżki mocy na wyższe poziomy - podsumował ekspert.