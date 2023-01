Ceny gazu ziemnego utrzymują trend spadkowy na światowych jak i rodzimych giełdach, a coraz więcej właścicieli mieszkań mierzy się z ogromnymi podwyżkami za ogrzewanie sieciowe. MKiŚ wprowadza kolejną ingerencję, która ma zapobiec wzrostom kosztów ogrzewania sieciowego powyżej 40% cen bazowych z września 2022 r. Jednak rząd nadal pozostaje w ogniu krytyki z powodu zbyt później reakcji.

Ceny gazu ziemnego wykorzystywanego do ogrzewania domu spadły obserwujemy już od września trend spadkowy zarówno na rynku międzynarodowym jak i na TGE a mimo to ceny za ogrzewanie sieciowe wzrosną o 40% w 2023 r. w stosunku do 2022 r. Ceny by rosły nawet kilkakrotnie ale rząd zablokował ich wzrost. Czy skutecznie?

Ceny gazu ziemnego cały czas spadają

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, czyli 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF były wyższe niż 128 euro za MWh a w szczytowym momencie, ceny gazu sięgały nawet 350 euro za MWh.

Teraz na rynku rynku TTF ceny gazu za 1 MWH spadły nawet o 50% w porównaniu do cen sprzed 24 lutego 2022 r. Gaz z dostawą w lutym 2023 r. staniał o 1,7 proc., do 60 euro za MWh. Z kolei notowania kontraktów na marzec spadły o 1,5 proc., do 61 euro za MWh. Dla kontraktów na kolejne cztery miesiące spadki wyniosły 1,2-16 proc., a ceny są na poziomie 62 euro za MWh.

Ceny na rynku gazu ziemnego TGE z dnia następnego osiągały nawet rekordowo niskie ok. 288 zł/MWh na początku stycznia br. W dniu 1 stycznia br. cena gazu na rynku TGE z dnia następnego podskoczyła już do ok. 315 zł/MWh, warto dodać że ceny gazu TGE z dnia następnego pod koniec listopada 2022 r. wynosiły nawet 560 zł za 1 MWh.

Mamy więc sytuację w której gaz ziemny na naszym rodzimym rynku tanieje. Trend obniżki cen jest też widoczny na rynku międzynarodowym w którym ceny gazu są nawet o 50% niższe niż przed kurami sprzed 24 lutego 2022 r. Dlaczego więc ceny za sieciowe ogrzewanie gazem wrosną w 2023 r. nawet o 40%?

Ceny za sieciowe ogrzewanie gazem będą wyższe "tylko" o 40% w 2023 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło 17 stycznia br. dodatkowe rozwiązania prawne, chroniące odbiorców ciepła systemowego.

W projekcie ustawy proponowane jest nowe narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców w postaci gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i wytwarzane przez przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane i niezobowiązane do uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła.

Projektowana regulacja będzie obowiązywała od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i zapewni wsparcia dla gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej przez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania przez wyrównanie, w celu ograniczenia wzrostu opłat za ciepło na określonym poziomie.

W efekcie proponowanych zmian przez MKiŚ odbiorcy ciepła nie zapłacą za 1 GJ netto więcej niż 40% ceny netto po 30 września 2022 roku, tj. przed wprowadzeniem systemu rekompensat ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Różnica pomiędzy ceną maksymalną a ceną wynikającą z cennika lub taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE, zostanie wyrównana sprzedawcy ciepła przez Zarządcę Rozliczeń

Niestety wiele osób krytykuje rozwiązania wprowadzone przez MKiŚ argumentując że reakcja ministerstwa ta jest zbyt spóźniona, a ceny bazowe z września 2022 r. nie odpowiadają aktualnym cenom i trendom spadkowym na rynkach gazu ziemnego na podstawie, których będą wprowadzone ograniczenia cen za ogrzewanie sieciowe.

Jednak nie tylko powyższe czynniki wpływają na to że ceny za ogrzewanie i ciepło sieciowe rośnie.

Trzy czynniki wpływające na podwyżkę za ogrzewanie i ciepła gazem w 2023 r.

Pierwszym czynnikiem, który wpłynie na to że rachunki za ogrzewanie i ciepło systemowe wrosną nawet o 40% jest cena bazowa gazu z 30 września 2022 r. Dlatego też do obliczenia ceny ciepła sieciowego nie będą brane ceny surowców opałowych, szczególnie gazu ziemnego na początku 2023 r.

Kolejnym czynnikiem, który bardzo mocno wpłynął za wzrost kosztów ogrzewania i ciepła sieciowego to przywrócenie VAT-u.

Od 1 stycznia 2023 do rachunków z gazowni jest doliczany podatek VAT w wysokości 23%. Jest to najwyższa stawka VAT za gaz w całej Europie. Nawet w Niemczech VAT za gaz podniesiono tylko do 7%.

Dla nas oznacza to, że od 2023 roku domowe rachunki za gaz zwiększą się nawet o jedna piątą. Oczywiście będzie możliwy zwrot VAT za ogrzewanie gazem, ale podatku VAT będzie dotyczyć ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

.Ostatnim i najważniejszym czynnikiem, który spowodował wzrost cen za ogrzewanie i ciepło sieciowe to zbyt późna reakcja MKiŚ na to że ustawa rządowa nie mroziła cen za ciepło systemowe na poziomie z 2022 r. a wprowadziła maksymalną cenę za ciepło, której firmy ciepłownicze nie mogą przekroczyć rozliczając się z odbiorcami ciepła.

Po prostu wszystkiemu winne są zbyt wysoko ustalone przez rządzących limity maksymalnych cen ciepła.

Ustawowa granica wzrostu cen wytwarzania ciepła dla tych odbiorców nie ma charakteru procentowego, tylko kwotowy - 150,95 zł/GJ albo 103,82 zł/GJ w zależności od rodzaju źródła ciepła. Jeżeli wcześniej płaciliśmy ok. 50 zł za 1 GJ i zgodnie z prawem firma ciepłownicza podwyższa cenę do 150 zł za 1 GJ to rachunki za ciepło systemowe mogą nawet wzrosnąć do 300%.

Przykładem jest Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, który w nowej taryfie określił wysokość opłat za 1 GJ ciepła na kwotę. 142 zł za GJ w 2022 r. opłata za 1 GJ wynosiła 52 zł. Wzrost z 52 zł na 142 zł z GJ mieści się w limicie maksymalnych cen za ciepło w ustawie rządowej, a mieszkańcy zapłacą rachunki za ciepło o 173% więcej w 2023 r.