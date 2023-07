Od 10 lipca br. obowiązują nowe ceny węgli w sortymencie orzech z wybranych kopalń w e-sklepie PGG. Za tonę w ęgla opałowego luzem typu orzech PGG zapłacimy teraz nawet 1100-1200 zł, co oznacza oszczędności wynoszące ok. 270-370 zł na tonie przy zakupie węgla z e-sklepu PGG.

Od 10 lipca br. za tonę węgla opałowego luzem typu orzech PGG zapłacimy teraz nawet 1100-1200 zł, co oznacza oszczędności wynoszące ok. 270-370 zł na tonie przy zakupie węgla z e-sklepu PGG. To kolejna znacząca obniżka cen w e-sklepie PGG.

Przypomnijmy, że wcześniej do 1100 zł/t spadły ceny grubych sortymentów (orzech i kostka) z kopalń rybnickich w PGG. W innej ze specjalnych letnich promocji PGG cena węgla sortymentu kostka z ruchu Ziemowit obniżona została o sto złotych do poziomu 1370 zł/t.

Do końca lipca PGG przedłużyła także promocję "Drugie tyle węgla", w której kupić można w e-sklepie PGG w dwóch równych ilościowo zamówieniach łącznie od 2 do 10 ton dowolnego sortymentu węgla - pierwsze zamówienie jest pełnopłatne, a cena drugiego zostaje obniżona o 400 zł/t.

Kolejne obniżki cen węgla typu orzech w PGG

Za tonę węgla opałowego luzem typu orzech zapłacimy teraz nawet 1100-1200 zł, co oznacza oszczędności wynoszące ok. 270-370 zł na tonie przy zakupie węgla z e-sklepu PGG. To kolejna znacząca obniżka cen w e-sklepie PGG.

Przypomnijmy, że wcześniej do 1100 zł/t spadły ceny grubych sortymentów (orzech i kostka) z kopalń rybnickich w PGG. W innej ze specjalnych letnich promocji PGG cena węgla sortymentu kostka z ruchu Ziemowit obniżona została o sto złotych do poziomu 1370 zł/t.

Do końca lipca obowiązuje promocja Drugie tyle węgla

W związku z ogromnym zainteresowaniem klientów do końca lipca PGG przedłużyła także promocję "Drugie tyle węgla", w której kupić można w e-sklepie PGG w dwóch równych ilościowo zamówieniach łącznie od 2 do 10 ton dowolnego sortymentu węgla - pierwsze zamówienie jest pełnopłatne, a cena drugiego zostaje obniżona o 400 zł/t.

Do promocji nie stosują się limity zakupowe i ograniczenia, można łączyć ją z innymi obniżkami cen w e-sklepie. Co więcej PGG umożliwia teraz opłacenie i odebranie obu zamówień na węgiel jednym połączonym transportem ze składu KDW na terenie Polski do domu klienta.

W ten sposób kupujący nie musi już dwukrotnie w krótkim czasie płacić za przewóz węgla ze składu pod swój adres (przypomnijmy, że taki dowóz jest usługą zamawianą w KDW na rynkowych zasadach poza e-sklepem PGG na życzenie klienta; nadal oczywiście możliwe jest odebranie kupionego węgla bezpośrednio w składzie KDW).