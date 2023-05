MKiŚ dopuszcza dalej do sprzedaży węgiel opałowy niskiej jakości. To zwiększy problem właścicieli pieców węglowych,, które uszkadzają się przy paleniu słabej jakości węgla. Foro. Shutterstock

MKiŚ 28 kwietnia br., przedłużyło zwolnienie z kontrolowania jakości węgla o kolejne 3 miesiące. Sprzedaż nienormatywnego węgla, który będzie zanieczyszczać powietrze przez kolejny sezon grzewczy, ostrzega Polski Alarm Smogowy. Ponadto brak zaostrzenia norm węgla to odcięcie się od środków z KPO.

Obowiązuje kolejne rozporządzenie MKiŚ w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych od 1 maja br. przedłużono do 31 lipca br. zawieszenie norm jakościowych co do sprzedawanego węgla Oznacz to że nadal w obrocie jest niskiej jakości węgiel opałowy, który słabo pali się w piecach.

Zgodnie z art. 1 Rozporządzenia MKiŚ w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych do dnia 31 lipca 2023 r. odstępuje się od stosowania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Kolejne miesiące węglowej samowoli MKiŚ

Zawieszenie norm jakości węgla ogłoszone przez rząd 1 lipca 2022 roku tłumaczono wojną w Ukrainie i problemami z zaopatrzeniem w węgiel. Tym razem kolejne wydłużenie możliwości sprzedaży węgla złej jakości odbyło się bez tłumaczenia ze strony Ministerstwa Klimatu.

Być może wynika to z chęci sprzedaży słabej jakości węgla zalegającego w portach, składach gminnych czy wprost na hałdach górniczych - podaje PAS.

– Jeśli ktoś miał nadzieję na opamiętanie się Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie to się srodze rozczarował – komentuje Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – Sprzedaż węgla niespełniającego żadnych norm jakości będzie trwać dalej. To niedopuszczalna decyzja, która oddala nas od osiągnięcia standardów jakości powietrza zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia. Ale stracą na tym nie tylko nasze płuca. Brak norm jakości to również okazja do oszukiwania konsumentów i sprzedawania surowca o bardzo kiepskich walorach grzewczych – dodaje Siergiej.

Węgiel opałowy niskiej jakości to też problem dla właścicieli pieców węglowych

W czasie ostatniego sezonu grzewczego pojawiło się mnóstwo skarg klientów rozczarowanych słabą jakością importowanego węgla. Sprzedawano węgiel o zbyt dużej zawartości siarki, popiołu czy węgiel mocno zawilgocony, który nie chciał się palić. To konsekwencja zawieszenia norm jakości węgla i pozostawienia sprzedaży tego surowca praktycznie bez kontroli.

Negatywny wpływ na jakość powietrza czy ograniczenie praw konsumentów to nie jedyny problem związany z zawieszeniem norm jakości węgla.