W całej Polsce od kilku miesięcy odbywają się spotkania informacyjne w cyklu „Sołtys Ambasadorem Programu Czyste Powietrze”. To wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od września 2018 r. wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej wdraża program „Czyste Powietrze”. Ideą współpracy z sołtysami jest jeszcze szersze rozpropagowanie programu wśród właścicieli domów jednorodzinnych na terenach wiejskich. Sołtysi, będący liderami społeczności lokalnych, wybieranymi przez ogół mieszkańców, potrafią skutecznie przedstawiać korzyści płynące z wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz profity wynikające z kompleksowej termomodernizacji domu.

Program „Czyste Powietrze”, który ma uwolnić Polskę od smogu i poprawić efektywność energetyczną budynków mieszkalnych, jest adresowany do ponad 3 mln gospodarstw domowych, głównie na terenach wiejskich. Obecnie na wymianę „kopciucha” i ocieplenie domu można otrzymać bezzwrotną dotację nawet do 136 200 zł. Dotarcie z tym przekazem do tak ogromnej rzeszy właścicieli domów jednorodzinnych na wsiach umożliwia właśnie akcja „Sołtys Ambasadorem Programu Czyste Powietrze”. Dzięki niej największy w historii Polski, kompleksowy projekt służący walce ze smogiem zyskuje nowy impuls rozwojowy.

Sołtysi, będący organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, czyli sołectwa, cieszą się na wsiach zaufaniem społecznym, doskonale znają realia społeczne i ekonomiczne w swoich miejscowościach, trafnie oceniają na swoim terenie warunki i skalę potrzeb w zakresie ogrzewania i ocieplania domów, a nade wszystko – umieją dotrzeć z rzeczowymi i użytecznymi informacjami do wszystkich mieszkańców sołectwa.

Praca do wykonania jest ogromna, gdyż chodzi o jak najszersze rozpropagowanie wśród mieszkańców terenów wiejskich zasad otrzymania dotacji i założeń programu, którego efektem ma być „zielona” rewolucja – uporanie się z problemem smogu i poprawa efektywności energetycznej domów, a przez to doprowadzenie do odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Ma się to dokonać poprzez finansowe wspieranie wymiany „kopciuchów” (głównie przestarzałych pieców węglowych), a także dofinansowanie gruntownego ocieplania domów. Prowadzony przez NFOŚiGW i wojewódzkie fundusze (WFOŚiGW) program „Czyste Powietrze” umożliwia otrzymanie dotacji na likwidację starych, nieefektywnych, zatruwających środowisko kotłów na paliwo stałe i zastąpienie ich czystymi, ekologicznymi urządzeniami grzewczymi, a także na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych, polegającą na ociepleniu ścian i stropów oraz wymianie drzwi i okien na gwarantujące wyższą efektywność energetyczną budynku.

– Dobre rozwiązania najlepiej propagować poprzez dobry przykład, a ten – w sposób najbardziej wiarygodny – dają w wiejskich społecznościach sołtysi, którzy na swoim terenie są osobami zaufania społecznego – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Będąc ambasadorami programu „Czyste Powietrze”, sołtysi potrafią przekonująco prezentować zasady korzystania z dotacji na wymianę pieców węglowych i termomodernizację budynków. Jako osoby szanowane, wybrane w powszechnych wyborach, gospodarze sołectw skutecznie dowodzą, że poprzez wejście do programu „Czyste Powietrze” można zadbać o jakość powietrza, a zarazem obniżyć rachunki za energię i poprawić komfort swojego życia – podsumowuje minister klimatu i środowiska.

Spotkania w ramach inicjatywy „Sołtys Ambasadorem Programu Czyste Powietrze” odbyły się w tym roku już w kilkunastu miejscowościach: w województwie świętokrzyskim, zachodniopomorskim, na Podlasiu i Mazowszu. Planowane są spotkania w wielu kolejnych gminach.

– „Czyste Powietrze” to nasz sztandarowy program kierowany do osób fizycznych, który powinien trafić do jak największej liczby osób chcących wymienić „kopciucha” i docieplić dom – zaznacza Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. – Sołtysi jako lokalni liderzy społeczni, osoby zaufania społecznego, w swoich małych ojczyznach najskuteczniej potrafią rozpropagować ideę walki ze smogiem i upowszechnić wśród mieszkańców sołectw wiedzę na temat korzyści płynących z programu „Czyste Powietrze” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW.

Podczas spotkań informacyjnych przedstawiane są korzyści z programu „Czyste Powietrze”, a doradcy energetyczni pomagają w pozyskaniu niezbędnych danych. Wśród zebranych panuje zgoda, że ciepły dom, czyste powietrze oraz niższe rachunki za ciepło i energię elektryczną to powszechne oczekiwanie Polaków.