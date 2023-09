Pamiętajmy że mimo lepszych prognoz co do cen energii w 2024 r. czeka nas znowu wzrost taryf i opłat energii, które zatwierdza Prezes URE. Foto. Shutterstock

Eksperci prognozują, że kryzys energetyczny mamy już za sobą i ceny prądu nie będą tak dramatycznie rosnąć jak w 2022 i 2023 r. Co nie znaczy, że ceny energii elektrycznej nie będą wyższe w 2024 r. Nie wiadomo też czy zostaną zachowane przepisy zamrażające ceny prądu. Będzie to miało decydujący wpłych na rachunki za prąd w 2024 r.

Zgodnie z prognozą Forum Energii, ceny prądu dla gospodarstw domowych na przyszły rok wyniosą ok. 1,57 zł za 1 kWh. Właściciele gospodarstw domowych odczują to jednak jako wzrost ceny o 67 groszy (0,90 gr + 0,67 gr), względem ile płacą w systemie cen zamrożonych w 2023 r.

Eksperci Forum Energii prognozują że sektor MŚP oraz producenci rolni rozliczający rachunki za prąd w taryfie C będą płacić ok. 1,40 zł/kWh. Niby mniej niż w 2023 r., gdzie zgodnie z analizą koszty te wynosił aż 2,63 zł/kWh brutto.

Pamiętajmy jednak, że do tego skumulują się w 2024 r., podwyżki cen dystrybucji, podatek VAT który podskoczył do 23%, akcyzy oraz opłaty przejściowe, kogeneracyjne, mocowe, OZE dystrybucyjne stałe, abonamentowe.

Na pewno te opłaty będą wyższe w 2024 r. w porównaniu z 2023 r. co będzie miało ogromny wpływ na ceny energii we wszystkich taryfach. Niestety eksperci Forum Energii nie są w stanie uwzględnić w swoich prognozach podwyżek wszystkich jakie czekają na w 2024 r. gdyż nie są w stanie przewidzieć do końca na jakim poziomie będą się one kształtowały.

Niestety nie wiemy jakie rozwiązania związane z zamrożeniem cen energii dla gospodarstw domowych w taryfie G, jak i małych przedsiębiorstw przygotuje nowy rząd w tym i producentów rolnych rozliczających się w taryfie C. W przypadku cen energii, dużo zależy też od tego jak przebiegną wybory parlamentarne i czy polityka rządowej ingerencji zostanie zachowana i przedłużona na 2024 r.

Wyłaniają się przed nami dwa scenariusze powyborcze, które wpłyną na ceny energii w 2024 r.

W pierwszym, ceny zamrażające energię dla odbiorców oraz maksymalna cena energii dla małych przedsiębiorstw i producentów rolnych mogą być całkowicie zniesione od 2024 r.. Jednak jest mało prawdopodobny scenariusz, gdyż mamy pozorne ustabilizowanie cen energii elektrycznej a ceny energii w Polsce są jedne z wyższym w Europie..

Najprawdopodobniej rozwiązania wprowadzone w znowelizowanej ustawie, a zwiększające limity zamrażające ceny prądu dla gospodarstw domowych na ostatni kwartał 2023 r. zostaną przedłużone na 2024 r. Pytanie pozostaje otwarte, w jaki sposób dokona tego nowy rząd.

Jednak i tak te działania nie uratują one nas przed rosnącymi dodatkowymi opłatami za prąd w 2024 r. Odwlecze to tylko nadejście tego, co nieuniknione, czyli rosnących cen za energię elektryczną. Rządzącym zależy jednak na tym aby wzbudzić przed wyborcami przekonanie że ceny energii są pod ich kontrolą.

Ceny za prąd ustabilizowane w 2023 r. tylko przez rządową interwencję

I mimo że rządzący twierdzą że sytuacja na rynku energii jest bardziej stabilna niż w 2022 r. to nie znaczy że będzie tak samo w 2024 r., czyli po wyborach.

Pamiętajmy że ceny maksymalne gwarantowane przez rząd do 0,693 zł/kWh są prezentowane bez VAT i akcyzy oraz dodatkowych opłat. Podobnie ma się średnia cena energii elektrycznej po zamrożeniu w taryfach G w 2023 r. i nie przekracza one teoretycznie ok. 0,507 zł/kWh. Jednak mówimy ty o cenach netto,

Zgodnie z analizą przeprowadzaną przez ekspertów Forum Energii, rządowa interwencja spowodowała, że za 1 kWh energii elektrycznej gospodarstwa domowe zapłacą tak naprawdę ok. 0,90 groszy brutto za 1 kWh w 2023 r.

Tymczasem ceny energii faktycznie są wyższe jeśli pominiemy przepisy je zmrażające na 2023 r. Okazuje się, że po przekroczeniu limitów zamrażających trzeba płacić za prąd dwa razy więcej czyli aż 1,89 zł/kWh w taryfach G.

Co widać po rachunkach za prąd, jakie otrzymują właściciele pomp ciepła w 2023 r., którzy najszybciej przekraczają limity zamrażające ceny energii elektrycznej.

Także małe i średnie firmy oraz producenci rolni rozliczający się w taryfie C nie mają powodu do radości w tym roku. Według analizy Forum Energii płacą oni 1,24 zł/kWh po zniesieniu ceny maksymalnej rachunki za prąd w taryfie C wrastają do aż 2,63 zł/kWh. A jakie są prognozy na 2024 rok?

Rachunki za prąd i tak będą wyższe z powodu dodatkowych opłat w 2024 r

Pamiętajmy że mimo lepszych prognoz co do cen energii w 2024 r. czeka nas znowu wzrost taryf i opłat energii, które zatwierdza Prezes URE.