Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło że do 31 lipca br. będzie prowadzona sprzedaż węgla przez gminy, które do końca nie wyprzedały tego paliwa opałowego. Warto nastawić się na zakup węgla lub ekogroszku, drewno opałowe i pelletu na kolejny sezon grzewczy w przeciągu 2 najbliższych miesięcy i monitorować dokładniej ceny.

Ceny węgla opałowego w kwietniu br. (i nie mówimy tu o miale węglowym ) już spady poniżej 2 tys. zł pomimo że nadal jego zakup jest dostępny w dystrybucji samorządowej.

W niektórych sklepach internetowych kwietniowe obniżki cen za ekogroszek sięgają 500 zł, a nawet 800 zł na tonie. Ofert poniżej 2000 zł jest bardzo dużo. Zainteresowani zakupem mają w czym wybierać. Najtańsze opcje są w okolicach 1700 zł za tonę.

Bardzo możliwe, że jak rok temu apogeum wzrostu cen węgla i ekogroszku możemy spodziewać się na przełomie sierpnia i września 2023 r.

Najtańszy pellet można już nabyć pod koniec kwietnia br. w cenie ok. 2000 zł za tonę a najdroższy jeszcze utrzymują cenę poniżej 3000 zł za tonę.

Ceny węgla się ustabilizowały na światowych rynkach w kwietniu br.. W dystrybucji prywatnej ceny węgla i ekogroszku z marca na kwiecień cały czas spadają.

Jak podaje ekspert JakiEkogroszek.pl węgiel i ekogroszek w e-sklepach PGG i Taurona jest cały czas dostępny w sprzedaży i można go bez większych przeszkód nabyć.

Dodatkowo Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało komunikat, mimo że samorządowego węgla już podobno mało pozostało to będziemy mogli go nabywać bez ograniczeń do 31 lipca br. od samorządów gminnych, którym jeszcze nie udało się sprzeda węgla opałowego. Większa ilość węgla opałowego po zakończeniu sezonu grzewczego na pewno wpłynie na dalszy spadek cen ekogroszku i węgla opałowego.

Wniosek o zakup węgla samorządowego będziemy mogli jednak złożyć bez przeszkód nie później niż do 30 czerwca br.

Warto więc monitorować ceny węgla i ekogroszku oraz drewna opałowego na przełomie maja i czerwca aby przygotować się na zakup na kolejny sezon grzewczy.

Ceny węgla opałowego ostro w dół w kwietniu 2023 r.

W e-sklepie PGG za tonę Pieklorz, Karliak Ekogroszek luz zapłacimy tylko 1520 zł do tego musimy doliczyć koszty dystrybucji. Z kolei Orzech, Kostka PGG kosztuje ok. 1470 zł za tonę. Za Groszek PGG zapłacimy ok. 1420 zł za tonę. Oczywiście do powyższych kwot należy doliczyć jednorazowy koszt dostawy który może sięgnąć nawet 200 zł.

Pod koniec tego sezonu grzewczego można zrobić już bez przeszkód zakupy w e-sklepie PGG. A jak z cenami ekogroszku

Ceny ekogroszku także zaliczają mocne spadki kwietniowe

Ekspert JakiEkogroszek.pl zaprezentował kwietniowe zestawienie cen ekogroszku. Zakomunikował on dalsze duże spadki cen ekogroszku dostępnego nie tylko w ofercie PGG, ale też i tej rynkowej.

W niektórych sklepach internetowych obniżki sięgają 500 zł, a nawet 800 zł na tonie. Ofert poniżej 2000 zł jest bardzo dużo. Zainteresowani zakupem mają w czym wybierać. Najtańsze opcje są w okolicach 1700 zł za tonę - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

W przypadku e-sklepów takich jak Tauron czy PGG należy doliczyć koszt transportu który wynosi ok. 200 zł. Jednak są sprzedawcy prywatni, którzy już oferują ekogroszek w cenie poniżej 2000 zł za tonę z wliczonym kosztem dostawt.

Jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl obecnie można bez przeszkód nabyć ekogroszek w Tauronie. Od kilkunastu dni jest on nieprzerwanie dostępny, co, jak podejrzewam, wynika z braku zainteresowania klientów. Jeśli spojrzymy na najnowsze zestawienie, to produkty z Taurona i PGG, pod względem ceny, nie są już najkorzystniejszą opcją.

Cena węgla na światowych rynkach jest stabilna. Dodatkowo złotówka umacnia się względem dolara. Jak przewiduje ekspert JakiEkogroszek.pl w kolejnych tygodniach jest więc szansa, że trend spadkowy się utrzyma.

Ceny drewna opałowego i pelletu pod koniec kwietnia 2023 r.

Także ceny drewna kominkowego się ustabilizowały, a nawet spadły. W zależności od gatunku oferowanego drewna opałowego różnica waha się w granicach 100-300 zł.

Warto też zastanowić się czy nie lepiej kupić drewno wilgotne, które trzeba osuszyć aby przygodowa je do palenia. gdyż jest cena zakupu jest wtedy obniżona nawet o ponad 200 zł za metr przestrzenny w zależności od gatunku drewna opałowego.

Ceny drewna opałowego pod koniec kwietnia

Gatunek drewna opałowego Cena brutto drewna suchego (wilgotność poniżej 20%) za 1 metr przestrzenny (mp) Cena brutto drewna wilgotnego (wilgotność powyżej 20%) za 1 metr przestrzenny (mp) Dąb 700-760 zł za mp ok. 490 zł za mp Grab ok.. 800 zł za mp ok. 560 zł za mp Brzoza 500-700 zł za mp ok. 450 zł za mp Olcha 400-700 zł za mp ok. 450 zł za mp Sosna 450-620 zł za mp ok. 380 zł za mp

Do powyższych cen za drewno opałowe nie został doliczony koszt transportu, który może różnić się w zależności od odległości od punktu dystrybucji sprzedaży.

Z kolei najtańszy pellet można już nabyć pod koniec kwietnia br. w cenie ok. 2000 zł za tonę a najdroższe jeszcze trzymają cenę lekko poniżej 3000 zł za tonę.

Aktualnie ceny pelletu za tonę - klasy A1 z certyfikatem EN plus sięgają od 1600 zł do ok. 2000 zł. W przypadku oferty Lasów Państwowych za PELLET 6 mm DIN+ zapłacimy pod koniec kwietnia 2446,47 zł/t brutto.

Węgiel opałowy nie będzie wycofywany w dystrybucji samorządowej do 31 lipca br.

Dotychczasowe zasady i warunki zakupu węgla przez gminy lub gospodarstwa domowe dotyczą sezonu grzewczego do 30 kwietnia br. Po tym terminie kontynuowana będzie tzw. sprzedaż końcowa surowca przez samorządy które do tej pory nie sprzedały całego węgla.

Według szacunków MAP nie ma go zbyt dużo – ok. 1,5 % wielkości zamówień. Gminy sprzedaż końcową będą jednak mogły ogłosić nie wcześniej niż 1 maja 2023 r. Mieszkańcy na złożenie wniosku będą mieli czas do 30 czerwca br. Gminy sprzedaż węgla mogą realizować do 31 lipca br.

- Taka sprzedaż może być szansą dla każdego kto zechce zrobić zapas na przyszły sezon grzewczy - zachęca wiceminister Karol Rabenda.

Mimo że Ministerstwo Aktywów Państwowych ostrzegają że węgla opałowego w dystrybucji samorządowego zostało "bardzo mało" to jednocześnie przedłużają sprzedaż do 31 lipca br. w nielimitowanej ilości.

To świadczy że tego węgla jednak najprawdopodobniej zostało więcej w magazynach samorządowych.

Zakup węgla samorządowego bez ograniczeń ilościowych

Dodatkowy węgiel mieszkańcy będą mogli kupić bez ograniczeń ilościowych, niezależnie od tego czy już wcześniej kupili surowiec w ilości przewidzianej wcześniejszą ustawą.