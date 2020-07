Top 5 ulg i dotacji na montaż i zakup instalacji fotowoltaicznej

Prezentujemy 5 najpopularniejszych ulg, dotacji oraz odpisów, które pozwolą zainwestować w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Sprawdź, na czym możesz zyskać i ile zaoszczędzić.

1. "Mój Prąd" z dofinansowaniem do 5000 zł

Już od 2019 roku funkcjonuje Program „Mój Prąd”, w ramach którego osoba fizyczna będąca właścicielem nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości 5 000 zł. Dopłata dotyczy instalacji o maksymalnej mocy 10 kWp.

Wniosek składany jest do NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) osobiście lub poprzez firmę montującą instalację fotowoltaiczną. Nabór trwa przez cały rok, a dotacja nie wlicza się do dochodu i nie trzeba uwzględniać jej w zeznaniu podatkowym.

2. Ulga termomodernizacyjna z dotacją sięgającą nawet do 53 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na którym zamontowano nową instalację fotowoltaiczną. Aby z niej skorzystać, należy posiadać dokumenty (faktury) potwierdzające wydatki na ten cel – na podstawie ich wysokości ustalana jest kwota zwrotu z tytułu ulgi – maksymalnie wynosi ona 53 000 zł - w zależności od tego, w którym przedziale skali podatkowej się znajdujemy.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy każdego podatnika z osobna, więc jeśli podatnicy pozostający w związku małżeńskim mają wspólnotę majątkową, wysokość zwrotu wzrasta do 106 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że jeśli dostaliśmy dotację na panele fotowoltaiczne z programu „Mój prąd”, to kwota przedstawiona do odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie pomniejszona o jej kwotę.

Dzięki ubiegłorocznym zmianom w prawie, wprowadzającym ulgę termomodernizacyjną oraz Program „Mój Prąd”, poziom dopłat i dofinansowań związanych z uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej jest wyjątkowo wysoki. Dzięki temu instalacje zwracają się dużo szybciej, bo już w ciągu 5-7 lat – mówi Marcin Pieczora, wiceprezes zarządu Sunday Polska.

3. Skorzystaj z programu "Czyste Powietrze"

Alternatywą dla dofinansowania „Mój Prąd” jest program „Czyste powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. Program umożliwia uzyskanie pożyczki nie tylko na wymianę pieca, ale i na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Maksymalna kwota wsparcia z tego tytułu wynosi do 30 tys. zł. Instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przy wsparciu programu „Czyste powietrze” nie może jednak zostać objęta dofinansowaniem programu „Mój Prąd”.

Istnieją również dofinansowania dedykowane rolnikom: Agroenergia oraz ulga inwestycyjna.

4. Agroenergia z myślą o rolniku

Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz z krajowego Programu „Agroenergia” obsługiwanego przez NFOŚiGW.

Wsparcie z PROW jest możliwe w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W tym przypadku panele muszą być montowane na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolnej (np. stodoła, obora) lub na gruntach związanych z gospodarstwem, a wytworzona energia wykorzystana na potrzeby rolne. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów.

Kolejnego naboru do programu "Agroenergia 2020" możemy się spodziewać w III kwartale 2020 r. Taką informację otrzymaliśmy z wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady programu na pewno zostaną zmodyfikowane.

5. Ulga inwestycyjna dla rolników

Fotowoltaika daje rolnikom jeszcze jedną korzyść finansową: 25% udokumentowanych rachunkami nakładów można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej. Inwestycję można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi być jednak zrealizowana ze środków własnych lub kredytu bankowego oraz położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne.