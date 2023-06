Jeszcze tylko do 30 czerwca br. rolnicy, duże rodziny itd. mogą złożyć o oświadczenie o zwiększenie limitu zamrażającego ceny prądu z 2 MWh/rok do 2,6 lub 3 MWh. Możesz zaoszczędzić nawet do 3 tys. zł za prąd w gospodarstwie domowym. Jeżeli tego nie zrobisz będziesz płacić o wiele większe realne rachunki za prąd w 2023. O ile?

Sprawdź jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania wyższego limitu zamrażającego ceny prądu w 2023 r., w zależności czy jesteś rolnikiem, masz dużą rodzinę lub członek twojej rodziny ma orzeczenie niepełnosprawności.

Niezbędne będzie złożenie wniosku papierowego lub elektronicznego do przedsiębrstwa energetycznego wraz załączeniem kopii odpowiednich dokumentów do dnia 30 czerwca 2023 r.

Jeżeli nie złożysz w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. wniosku o zwiększenie limitu zamrażającego ceny prądu wraz z ważnymi kopiami dokumentów nie uzyskasz wyższego limitu zamrażającego próg cenowy prądu, czyli twój limit wyniesie wtedy 2000 kWh/rok i stracisz nawet do 3 tys. zł na prądzie.

Średnio za zużycie energii elektrycznej o 1000 kWh ponad limit zamrażający zapłacimy realnie za prąd od 937 zł do ponad 1175 zł w zależności od operatora i wybranej taryfy.

Największy wzrost kosztów za zużycie 1 kwh w 2023 r. nastąpił u dostawcy E.ON./STOEN w taryfie G12, G12w (odpowiednio 58% i 52%).

Gospodarstwa domowe (w tym rolnicy rozliczający się w taryfie G), które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia o zwiększenie limitu z 2 MWh do 3 MWh do 30 czerwca 2023 r.

Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdziesz u swoich sprzedawców energii. Oświadczenia trzeba złożyć do 30 czerwca br.

Rządzący postanowili wprowadzić wyższe 3 progi zamrażające poniżej których gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny,

do 3 tys. kWh rocznie dla ro rolników (gospodarstwa domowe rozliczanie prądu w taryfie G, prowadzące działalność rolną).

Nie zapominajmy że jest też limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r., który będzie obowiązywał wszystkich oprócz rolników, duże rodziny i rodziny, u których przynajmniej 1 członek rodziny ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności,

Jeżeli między 1 październikiem 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca energii elektrycznej zmniejszy zużycie prądu o co najmniej 10% w porównaniu z okresem od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022, to w 2024 r. spółka energetyczna ma obowiązek przyznać mu upust w wysokości 10% kosztów zużycia energii elektrycznej z okresu październik 2022 rok - grudzień 2023 rok.

W 2023 r. rząd zablokował więc wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. pod warunkiem że nie przekroczymy progu zamrażającego.

Z zamrożenia cen prądu są wyłączeni odbiorcy, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich umowy gwarantują stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 roku.

Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą 1 kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie – skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh.

Dobrze, ale bardzo jest istotne, jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania wyższego progu, wreszcie komu i do kiedy trzeba będzie je złożyć.

Jakie dokumenty niezbędne do uzyskania wyższego progu zamrażającego ceny prądu?

W celu skorzystania z zamrożenia cen prądu do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, niezbędne będzie złożenie spółce energetycznej (w której się rozliczamy) oświadczenie o spełnieniu warunków:

rolnik - numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego;

duża rodzina - o posiadaniu Karty Dużej Rodziny ( numer Karty Dużej Rodziny);

osoba z niepełnosprawnością - decyzji orzeczenia o niepełnosprawności (także niepełnosprawności umiarkowanej).

Poniżej dla ułatwienia przedstawiamy tabelkę ułatwiającą wam sprawdzenie jakie dokumenty są niezbędne do złożenia aby uzyskać wyższy próg zamrażający ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Dokumenty niezbędne do uzyskania wyższego progu zamrażającego ceny prądu w 2023 r.

Wnioskodawca Wysokość progu zamrażającego Niezbędne dokumenty Rolnik 3000 kWh/rok Oświadczenie (papierowe lub elektroniczne) wraz z: numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej

nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję;

załącza kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r. Duża rodzina (2+3) 3000 kWh/rok Oświadczenie (papierowe lub elektroniczne) wraz z: numerem Karty Dużej Rodziny

kopia (na papierze lub skan) Karty Dużej Rodziny Osoba z niepełnosprawnością 2600 kWh/rok Oświadczenie (papierowe lub elektroniczne) wraz z jednym: orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

orzeczeniem o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

orzeczeniem o niepełnosprawności

wydane osobie poniżej 16 roku życia;

wydane osobie poniżej 16 roku życia; orzeczeniem o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w punkcie poboru energii.

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w punkcie poboru energii. kopia orzeczenia dołączona do wniosku.

Co więcej przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej/ważnego:

oryginalnej Karty Dużej Rodziny;

oryginalnego orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności itd..;

oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r.

Oświadczenie, które będziemy składać do przedsiębiorstwa energetycznego, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Za składanie fałszywych oświadczeń, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Oświadczenie będziemy mogli złożyć w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej.

Do odbiorców uprawnionych do skorzystania z podwyższonych progów zamrażających ceny prądu (2600 kWh/rok i 3000 kWh/rok) w 2023 r., a którzy nie złożą oświadczenia do dnia 30 czerwca 2023 r nie stosuje się podwyższonych limitów zużycia energii elektrycznej (2600 kWh/rok i 3000 kWh/rok).

W jaki sposób złożyć wniosek uprawniający uzyskanie wyższych limitów zamrażających ceny prądu?

Rodzaj oświadczenia składanego do przedsiębiorstwa energetycznego Jak poprawnie złożyć oświadczenie? Do kiedy składać oświadczenie? Papierowe złożone w postaci papierowej opatruje się

podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego;

podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego; w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 i 1933) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. Elektroniczne w postaci elektronicznej opatruje się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i

składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (potrzebne będzie założenie profilu zaufanego) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

A co gdy złożysz nieprawidłowo wiosek o zamrożenie cen prądu w gospodarstwie rolnym lub domowy? Prześlesz nieodpowiednie dokumenty lub wprowadzisz nieprawidłowy numer PPE (Punktu Poboru Energii)?

Co gdy załączyłeś nieprawidłowe dokumenty do oświadczenia o zwiększenie limitu zamrażającego ceny prądu?

Niezależnie czy złożyłeś oświadczenie o zwiększenie limitu zamrażającego ceny prądu drogą elektroniczną bądź papierową, jeżeli nie załączyłeś odpowiednich dokumentów będziesz się musiał liczyć z tym że trzeba będzie jeszcze raz na nowo złożyć od początku oświadczenie oraz załączyć prawidłowe dokumenty.

Bardzo często zdarza się że rolnicy mogą podać nieprawidłowy numer decyzji o wymierzeniu podatku rolnego lub dosłanie kopii oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego np. z 2023 r. zamiast z 2022 r.

W przypadku nieprawidłowo złożonego dokumentu do PGE Obrót często wysyłany jest np. tylko SMS o poniższej treści:

"Szanowny Kliencie, oświadczenie do zwiększonego limitu energii ma blad. Zloz nowe w Biurze Obsługi PGE lub poprzez eFormularz na www.gkpge.pl"

Dlatego warto wcześniej złożyć oświadczenie o podwyższenie limitów zamrażających ceny prądu w 2023 r. jeszcze przed upłynięciem 30 czerwca br., aby mieć czas na poprawienie błędów i złożenie ponownego oświadczenia.

Ile zaoszczędzisz a ile zapłacisz za prąd po przekroczeniu limitu zamrażającego ceny prądu?

W 2023 roku mieliśmy kolejny wzrost cen prądu spowodowany podwyższeniem podatku za energię energię elektryczną.. Wzorsły też opłaty związane

Powyżej podajemy kwoty jakie oszczędzimy dzięki zwiększeniu limitu zamrażającego ceny prądu w 2023 r. Foto. PGE

Zużycie do limitów 2000/2600/3000 kWh/rok będzie rozliczane po cenach z 2022 roku. Powyżej tego pułapu za prąd zapłacimy więcej, ale i tu maksymalna stawka za prąd wynosi 0,693 zł za kWh.

Jest to cena netto, do której doliczone zostaną wspomniany wcześniej VAT, akcyza i znacznie wyższe opłaty dystrybucyjne. W przypadku zużycia ponad limit trzeba płacić za dystrybucję według cennika z 2023 roku.

Sytuacja trochę się komplikuje, ponieważ trzeba w 2023 roku rozpatrywać dwa warianty rachunku za prąd: cenę za kilowatogodzinę brutto do limitu i tę samą cenę za kWh, ale ponad limit.

Ile realnie zapłacimy za prąd w 2023 r. jeżeli nie złożymy oświadczenia o zwiększenie limitów zamarzających?

Opublikowano wiele artykułów na temat przybliżonych podwyżek energii elektrycznej netto i opłat dystrybucyjnych dla gospodarstw domowych, które mówią że te opłaty wzrosną nawet o 60%.

Wraz z ekspertami symulatorogrzewania.pl postanowiliśmy to dokładnie policzyć ile zapłacimy za energię elektryczną brutto w zależności od dostawy wraz z opłatami dystrybucyjnymi, jeżeli nie złożymy oświadczenia o zwiększenie limitów zamrażających ceny prądu.

Założyliśmy że nasze gospodarstwo domowe:

ma zużycie prądu na poziomie 3000 kWh/rok;

limit zamrożenia 2000 kWh (dla wszystkich gospodarstw domowych),

(dla wszystkich gospodarstw domowych), moc przyłączeniowa - 3 fazy,

okres rozliczeniowy możliwie najdłuższy u danego dostawcy energii elektrycznej,

faktura elektroniczna (Energa, Enea),

opłata handlowa w wysokości średniej z ofert dostawcy,

G12, G12w, G12 r/n/p - założenie zużycia dzień/noc (50%/50%).

Jak widać z poniższej tabeli średnio za zużycie energii elektrycznej o 1000 kwh ponad limity zapłacimy od 937 zł do ponad 1175 zł w zależności od operatora i wybranej taryfy.

Zestawienie kosztów energii elektrycznej i opłat dystrybucyjnych w 2022 roku (5% VAT) oraz w 2023 roku (23% VAT) u wszystkich dystrybutorów z podziałem na główne taryfy. W tabeli uwzględniono również rzeczywistą wysokość podwyżki. Źródło: symulatorogrzewania.pl

Należy pamiętać, też ustawowe zamrożenie cen prądu z 2022 roku w ramach tzw. "Tarczy Solidarnościowej" do określonych limitów (2000/2600/3000 kWh/rok) dotyczą ceny prądu wraz z opłatami.

Porównanie kosztu zużycia 1 kWh energii elektrycznej w 2022 i 2023 roku. Źródło: Symulatorogrzewania.pl

Do tego należy doliczyć wzrost podatku VAT o 18% (z 5% do 23%) oraz opłaty dystrybucyjne.

Porównanie kosztów rocznych oraz miesięcznych opłat dystrybucyjnych w 2022 i 2023 roku w taryfie G11 oraz G12.Źródlo: symulatorogrzewania.pl

Jak łatwo zauważyć w powyższych tabelach największy wzrost kosztów nastąpił u dostawcy E.ON./STOEN w taryfie G12, G12w (odpowiednio 58% i 52%).

Mimo to w taryfie G11 nadal najwięcej za prąd zapłacimy u operatora należącego do PKN Orlen, czyli Energa.