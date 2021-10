Tylko 16% instalacji fotowoltaicznych jest wyposażonych w magazyny energii

W Polsce magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii nie jest popularnym rozwiązaniem. Jak wynika z badania Oferteo aż 84% instalacji nie jest w nie wyposażone. Nadchodząca likwidacja systemu opustów spowoduje że, aby zwiększyć opłacalność inwestycji w fotowoltaikę trzeba będzie zaopatrzyć się w magazyn energii.

Magazynowanie energii po zniesieniu systemu opustów pozwoli zaoszczędzić więcej prądu, w szczególności na zasilaniu domowych urządzeń. Jest to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w okresie mniejszego nasłonecznienia, czyli jesienią i zimą.

Większość instalacji fotowoltaicznych bez magazynowania energii

Oferteo.pl, przeprowadził kolejnych badanie wśród właścicieli instalacji. Według zebranych danych, zdecydowana większość z nich (84%) nie wykorzystuje w pełni możliwości tej technologii, ponieważ nie magazynuje nadwyżek energii.

Natomiast efektywność produkcji prądu ze światła słonecznego zależy od pory roku, dnia i stopnia zachmurzenia w danym momencie – dlatego wydajność fotowoltaiki jest zmienna. Magazynowanie energii pozwala uzyskać oszczędności, które przydadzą się, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższy możliwości produkcyjne instalacji.

Nadwyżki wyprodukowanej energii zasilają domowe media

Właściciele instalacji fotowoltaicznych wykorzystują nadwyżki energii przede wszystkim do zasilania domowych urządzeń (61% wskazań). Kolejne miejsca zajęły rozwiązania służące do zarządzania temperaturą w domowych instalacjach: podgrzewania wody (32%) oraz do klimatyzacji (25%). Poza tym ankietowani zużywają magazynowany prąd do pomp ciepła i stacji ładowania samochodów elektrycznych. Należy podkreślić, że fotowoltaika przynosi oszczędności według 70% badanych, bez względu na to, czy magazynują oni energię.

W jakim miesiącu montujemy najwięcej instalacji fotowoltaicznych?

Magazynowane nadwyżki produkowanej energii mogą się przydać w miesiącach jesiennych, kiedy najwięcej osób decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych.

Według danych z badania Oferteo okres najbardziej wzmożonej pracy dla monterów trwa od września do listopada. W tym czasie przeprowadzono 45% wszystkich realizacji u ankietowanych. Najczęściej wskazywanym przez nich miesiącem prac jest październik (19%). Z kolei najmniej zleceń realizowanych jest w lutym, ponieważ tylko 3%.

– Jeśli planuje się montaż fotowoltaiki na jesień, należy wziąć pod uwagę, że jest to najbardziej oblegany termin w roku, dlatego dobrze jest zacząć szukać specjalistów z odpowiednim wyprzedzeniem. Najlepszy będzie czas, kiedy nie ma jeszcze dużego zapotrzebowania na rynku – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Jak długo trwa montaż typowej instalacji fotowoltaicznej?

Montaż instalacji przeważnie trwa nie dłużej niż miesiąc. Dotyczy to aż 87% przypadków. Większość ankietowanych ocenia, że realizacja zlecenia odbyła się bezproblemowo (52%). Co więcej, 68% respondentów przyznaje, że nie było żadnych utrudnień, które wpłynęły na wzrost ostatecznych kosztów instalacji. Zadowolenie z wyboru wykonawcy deklaruje nawet 88% badanych.

Metodologia badania Dane przedstawione w „Raporcie o fotowoltaice w Polsce” pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego w sierpniu 2021 roku metodą CAWI na próbie 499 osób.

