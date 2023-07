Węgiel z PGG nawet za 900 zł za tonę z darmowym transportem w lipcu. Co jeszcze zmieniło się na plus dla klientów PGG? Foto. Shutterstock

Do końca lipca węgiel PGG w e-sklepie PGG jest dostępny w cenie 900 zł/1 tonę wraz z dostawą z kopalni do wybranego składu KDW. Zniesione zostało ograniczenie dotyczące konieczności posiadania przez kupującego węgiel PGG dokumentu dotyczącego źródła spalania CEEB.

Jak podaje ekspert JakiEkogroszek.pl, PGG przedłużyło promocję „Drugie tyle węgla” do końca lipca br.

Pierwotnie promocja na węgiel miała zakończyć się w czerwcu br.

Ceny ekogroszku pozostały bez zmian ale, co istotne, została wprowadzona darmowa dostawa do KDW

- Przypomnę, że promocja pozwala na zakup od 2 do 10 ton dowolnego rodzaju węgla w dwóch równych ilościowo zamówieniach. Pierwsze zamówienie jest pełnopłatne, a cena drugiego jest obniżona o 400 zł za tonę. Przy zamówieniu pamiętaj aby zaznaczyć opcję „Kup w promocji” - podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl.

Niższe ceny węgla, ceny ekogroszków PGG bez zmian ale z darmowym transportem

Od 5 lipca br. można odebrać węgiel już z obu zamówień jednym połączonym transportem ze składu KDW pod dom. Nie trzeba więc płacić dwa razy za transport.

Zniesione zostało również ograniczenie dotyczące konieczności posiadania przez kupującego dokumentu dotyczącego źródła spalania (CEEB).