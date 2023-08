Podatek a bardziej wprowadzenie wyższych opłat od ogrzewania związane jest z implementacją systemu ETS 2 i opłat za emisję dwutlenku węgla w UE. Unia właśnie zatwierdziła ETS 2 rozszerzając handel emisjami o sektor budownictwa i transportu. To oznacza dla nas wyższe rachunki za ogrzewanie i jazdę samochodami spalinowymi.

Obowiązują już przepisy Unijne wprowadzające sektory budownictwa i transportu drogowego do ETS 2 co wiąże się z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych w UE w ramach Fit for 55.

Zgodnie z danymi z Centralnej Emisyjności Budynków ponad 3,2 mln gospodarstw domowych ogrzewanych jest gazem zaś węglem ok. 4,6 mln gospodarstw domowych. To oni poniosą dodatkowe koszty związane z roszczeniem ETS 2 i emisją gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla do atmosfery najpóźniej od 2028 r.

Właściciel ogrzewający dom węglem, ekogroszkiem, gazem olejem opałowym będzie musiał zapłacić ok. 45 euro za 1 tonę emisji, przy czym gospodarstwo domowe średnio zużywa 6 ton na rok co daje ok. 270 euro. W sumie zapłaci więc minimum ok. 1200 zł za rok. Jednak jak podają eksperci te opłaty mogą wzrosnąć nawet do ponad 1600 zł rocznie w 2030 r.

Opłata za emisję gazów cieplarnianych i CO 2 będzie wliczana w cenę węgla, ekogroszku, oleju opałowego lub gazu oraz paliwa do aut spalinowych i ponoszona przy zakupie od 2027 r. lub 2028 r.

Nowe przepisy wprowadzające równoległy system handlu emisjami (ETS 2) dla budownictwa i transportu są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Chodzi o regulacje, które zawiera Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. a zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE.

Oznacza to rozszerzenie systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii o sektor budowlany i transportowy oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest system ETS 2 w krajach UE?

ETS 2 jest rozszerzeniem systemu ETS, który obejmuje handel emisjami gazów cieplarnianych w tym i dwutlenku węgla w przemyśle i energetyce. W skrócie wprowadził on opłaty za emisję gazów cieplarnianych.. Jeżeli produkcja lub wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej prowadzi do emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla wtedy producent lub wytwórca musi zakupić odpowiednią ilość uprawnień.

Nowy system ETS 2 wiąże się z rozszerzeniem płatników za emisję gazów cieplarnianych i CO 2 o dodatkowe grupy, które będą ponosić koszty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

System ten obejmie już nie tylko przemysł i energetykę, ale też budownictwo w tym budynki mieszkalne oraz transport drogowy. W konsekwencji to właściciele domów i budynków mieszkalnych, które ogrzewane są instalacjami grzewczymi i ciepłowniczymi wywołującymi emisje.

Dla zwykłych użytkowników aut spalinowych oraz instalacji grzewczych w oparciu i paliwa kopalne (nieodnawialne) takie jak węgiel, gaz czy olej opałowy oznacza to większe opłaty, którymi zostaniemy pośrednio obciążeni. Pytanie od kiedy?

Sektor budowlany i transportowy obciążony opłatami z ETS 2 od 2028 r.?

Powyższe akty prawa unijnego wprowadzają tylko jeden wyjątek od objęcia opłatami ETS właścicieli domów ogrzewanych węgle, gazem ziemnym oraz olejem opałowym oraz używających samochody spalinowe,

Tylko w przypadku wystąpienia wysokich cen energii, UE opóźni działanie systemy ETS 2i tym samym handlu uprawnieniami do emisji w sektorze budowlanym i transportu drogowego

Jednak w praktyce UE odroczy tylko o rok termin objęcia sektorów m.in. budownictwa nowymi regulacjami - z 2027 r. na 2028 r.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej w tej sprawie najprawdopodobniej będzie ogłoszone najpóźniej 15 lipca 2026 r. Decyzja o odroczeniu wejścia sektorów budowlanego i transportu drogowego będzie podjęta na podstawie analizy wcześniejszych wysokości cen gazu TTF oraz cen ropy naftowej typu Brent.

Dla właścicieli domów ogrzewanych piecami i kotłami na gaz, olej i węgiel oraz właścicieli samochodów spalinowych nie ma odwrotu. Będziemy wszyscy obciążeni dodatkowymi opłatami. Pytanie o ile rocznie więcej zapłacimy za ogrzewanie paliwami kopalnymi i za korzystanie z samochodów spalinowych?

Ponad 1600 zł rocznie więcej na ogrzewanie domu?

Kogo obejmie nowy podatek związany z emisją CO 2 najpóźniej od 2028 r?

Rozszerzenie systemu handlu emisjami o budownictwo to dodatkowe koszty dla właścicieli domów i budynków mieszkalnych, którzy korzystają z kotłów i pieców na węgiel, gaz oraz olej opałowy.

Zgodnie z danymi z Centralnej Emisyjności Budynków z 23 marca br. Ponad 3,2 mln gospodarstw domowych ogrzewanych jest gazem zaś węglem ok. 4,6 mln gospodarstw domowych.

To oni poniosą dodatkowe koszty związane z emisją gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla do atmosfery od 2027 r.

Właściciele domów, który mają instalacje OZE takie jak pompy ciepła czy wykorzystują energię z instalacji fotowoltaicznej do ogrzania domu nie będą ponosić opłat za emisję gazów cieplarnianych.

Pamiętajmy też że osoby które wykorzystują do ogrzewania biomasę (drewno i pellet) także nie będą płacić tego podatku gdyż jest to paliwo odnawialne według nomenklatury unijnej.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez polityków jedna tona emisji gazów cieplarnianych będzie kosztować właściciela gospodarstwa domowego nawet ponad 45 euro za miesiąc.

Gospodarstwo domowe średnio emituje ok. 6 ton CO 2 oraz gazów cieplarnianych na rok co daje ok. 270 euro. W sumie zapłaci więc ok. 1200 zł za rok. Jednak jeśli gospodarstwo domowe będzie emitowało więcej gazów cieplarnianych tym większe będą opłaty

Zgodnie z raportem Warsaw Enterprise Institute, roczny koszt objęcia sektora budowlanego oraz transportu nowym systemem ETS 2 może wzrosnąć nawet od 1500 zł do ponad 1600 zł/rocznie na gospodarstwo domowe w 2030 r.

Oczywiście zakładamy że UE utrzyma limit cen uprawnień emisyjnych na poziomie 45 euro.

Większe koszty szykują się dla rodzin posiadające więcej niż jedno auto spalinowe oraz ogrzewające dom węglem, ekogroszkiem, gazem lub olejem opałowym. Oznacza to, że od stycznia 2027 r. lub 2028 r. musimy się liczyć ze wzrostem cen węgla oleju, jak i gazu, wykorzystywanego do ogrzewania domów oraz kosztów zakupu paliw,

Społeczne koszty związane z realizacją nowej polityki klimatycznej UE także w Polsce będą częściowo opłacane ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, którego wartość szacowana jest na ok. 87 mld euro w latach 2026-2032.

To właśnie z tego Funduszu będą wykorzystane środki razie odroczenia o rok, czyli do 2028 r., objęcia budownictwa oraz transportu systemem ETS 2. Pomoc inwestycyjna z tego Funduszu też będzie kierowana głównie do mniej zamożnych gospodarstw domowych.