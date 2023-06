Z analiz resortu MAP wynika, że w tym roku zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sektorze komunalno-bytowym będzie znacznie niższe niż przeciętnie w zeszłych latach (9-10 mln t) i wyniesie ok. 7 mln ton.

Ostatnia zima była wyjątkowo ciepła, a wielu mieszkańców ogrzewających domy węglem poczyniło zapobiegliwie zwiększone zapasy pod presją kryzysu w 2022 r.

PGG z początkiem lata uruchomiła aktywną kampanię marketingową: podstawą dystrybucji węgla dla sektora bytowego pozostaje sklep internetowy spółki oraz zbudowana od zera w ciągu kilku miesięcy 2022 r. firmowa sieć przewoźników i składów pod pełną kontrolą PGG.

Przez ponad 25 lat rynek węgla dla obiorców indywidualnych polegał na archaicznych zasadach, bazował na dystrybucji bezpośredniej w kopalnianych punktach sprzedaży drobnicowej.

Z niszowego, lokalnego sposobu zaopatrzenia w kopalni korzystali w zasadzie tylko mieszkańcy Górnego Śląska. Natomiast transport z kopalń do składów i sprzedaż detaliczną na terenie całego kraju zdominowali liczni i rozdrobnieni prywatni pośrednicy, dorzucający swoje prowizje i marże na kolejnych etapach łańcucha dostaw.

Nasza decyzja sprzed ponad roku, gdy ceny w składach sięgnęły wysokich poziomów, aby na masową skalę udostępniać ofertę śląskich kopalń wszystkim zainteresowanym, w trybie 24/7, przez powszechnie dostępny portal internetowy, okazała się strzałem w dziesiątkę. Strategia PGG radykalnie przemodelowała rynek w Polsce a zmiany są oczywiście korzystne dla klientów. Poszukiwany polski węgiel czeka na półkach w cenie producenta, a dzięki zbudowaniu sieci KDW koszty transportu do najróżniejszych zakątków kraju we wszystkich województwach są najniższe z możliwych lub nawet zerowe, jak w ostatnich promocjach PGG. Rzeczywiście nasza oferta i pomysł na dystrybucję stały się wyznacznikiem na rynku. Zewnętrzne rankingi cenowe przekonują, że jeśli można dziś kupić detalicznie węgiel znacznie tańszy niż w e-sklepie PGG S.A, to będzie on też paliwem wyraźnie słabszej jakości, o dużo niższej wartości opałowej – wyjaśnia Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Dzięki ostatnim promocjom w sprzedaży internetowej PGG S.A. cena wielu sortymentów wróciła do poziomu sprzed kryzysu po agresji Rosji na Ukrainę.

Dla przykładu węgle tzw. grube (orzech i kostka) z kopalń rybnickich wyceniono obecnie w e-sklepie PGG S.A. na 1100,- zł/t. Trwająca od maja do końca czerwca promocja „Drugie tyle węgla” pozwala obniżyć cenę każdej kupionej tony o kolejne 200 zł/t. Dodatkowo do końca lipca cena opału z PGG S.A. w składach firmowych w całej Polsce będzie identyczna, jak w sklepie internetowym, a to znaczy, że odbiorca nie zapłaci za transport z kopalni do składu, gdziekolwiek się on znajduje.