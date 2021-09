Wniosek o dotację z Mój Prąd ciągle w procesie weryfikacji. Co zrobić?

Złożony e-wniosek Mój Prąd jest ciągle weryfikowany? Czy dostanę dofinansowanie i ile muszę jeszcze czekać? Wielu właścicieli fotowoltaiki, którzy ubiegają się o dotację z programu Mój Prąd zadaje sobie podobne pytania. Przesłaliśmy je ekspertom NFOŚiGW, którzy udzielili odpowiedzieli.

Do naszej redakcji Farmera cały czas spływają pytania od czytelników, którzy złożyli e-wnioski o dotację z programy Mój Prąd 3.0 na przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Mają oni wątpliwości, co dzieje się z ich e-wnioskiem, który "zawisł" na etapie weryfikowania.

Dochodzą też coraz liczniejsze sygnały, że pula środków finansowych na dotację z programu Mój Prąd 3.0 jest już na wyczerpaniu i część z inwestorów w przydomową fotowoltaikę obawia się, czy nie jest już za późno na to żeby złożyć e-wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi eksperta z NFOŚiGW.

Czy jeszcze mogę składać wniosek o Mój Prąd i czy dostanę dofinansowanie, bo słyszałem że środki z programu na dofinansowanie już się skończyły?

- Na dzień 19.09.2021 r. w programie „Mój Prąd 3.0” wpłynęło 155 631 wniosków o dofinansowanie. Przy maksymalnej wysokości dotacji 3 tys. zł daje to wartość: 466 893 000 zł. Tymczasem budżet programu to 534 000 000 zł. Nie został on zatem jeszcze wyczerpany, co oznacza, że można składać wnioski o dofinansowanie - odpowiada ekspert NFOŚiGW.

Cały czas mój złożony w programie "Mój Prąd" e-wniosek jest w procesie weryfikacji. Czy wszystko jest w porządku (z wnioskiem)? Czy dostanę dofinansowanie i ile muszę czekać na rozpatrzenie e-wniosku?

- Z tak sformułowanego pytania nie da się wywnioskować, którego naboru dotyczy sprawa, a więc trudno też na nie jednoznacznie odpowiedzieć. W trzecim naborze złożono już 155 631 wniosków, a z uwagi na fakt, że wnioskodawcy zostali poproszeni do uzupełnienia złożonych wniosków, aktualnie trwa jeszcze procedowanie ok. 12.000 wniosków z II naboru. Czas oczekiwania na weryfikację dokumentów w trzecim naborze „Mojego Prądu” wynosi obecnie około 4-6 miesięcy - podsumowuje ekspert ekspert NFOŚiGW.

Jak widzimy z odpowiedzi eksperta NFOŚiGW wynika, że wiele wniosków nadal jest weryfikowanych, gdyż czas oczekiwania na weryfikację wniosków wydłużył się nawet o 4-6 miesięcy. Nie pozostało nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozpatrzenie e-wniosku o dotację z programu Mój Prąd.