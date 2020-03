Wybór instalacji fotowoltaicznej do gospodarstwa domowego

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej może być problematyczne pod wieloma względami. Warto również pamiętać, że w ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW.

Ogniwa fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną. Jest to możliwe dzięki zjawisku fotowoltaicznemu, które polega na tym, że na złączu półprzewodników w ogniwach fotowoltaicznych powstaje siła elektromotoryczna. To ona sprawia, że dochodzi do konwersji energii słonecznej na prąd elektryczny. W laboratoryjnych warunkach ogniwa fotowoltaiczne osiągają już nawet sprawność na poziomie 46%.

Jednak, zanim te innowacyjne rozwiązania technologiczne trafią na rynek i zasilą instalacje elektryczne i grzewcze w budynkach użytkowych musi minąć sporo czasu. Obecnie jeżeli chodzi o rekordy sprawności ogniw z monokrystalicznego krzemu nie przekraczają 26,7%, zaś z polikrystalicznego krzemu plasują się na poziomie 22,3%. Te technologie i rozwiązania są w zasięgu finansowych możliwości zwykłych konsumentów.

Powstałą energię elektryczną z tego typu ogniw można wykorzystać na bieżące zapotrzebowanie energetyczne budynku, a nadmiar przekazać do sieci, aby potem odebrać 80% jej wartości w ciągu roku.

Najnowsze rozwiązania panele fotowoltaiczne działają przez cały rok, nawet w pochmurne czy zimowe dni. Jednak nie wszystkie z optymalną sprawnością. Na rynku pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania, które mogą znacząco usprawnić pracę paneli fotowoltaicznych.

Nowe rozwiązania na rynku

Ciekawym rozwiązaniem jest hybrydowe połączenie ogniw fotowoltaicznych współpracujących z kolektorami słonecznymi. Takie połączenie ma dwie ważne korzyści. Pierwszą z nich jest chłodzenie ogniw fotowoltaicznych, w wyniku którego pracują one z wyższą sprawnością oraz zwiększa się ich żywotność.

Wraz ze wzrostem temperatury sprawność ogniw spada, dlatego ich chłodzenie z punktu widzenia efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej jest bardzo korzystne. Drugą zaletą jest wykorzystanie "odpadowego ciepła" w użyteczny sposób, co powoduje, że instalacja słoneczna przynosi większe korzyści użytkownikowi.

W kolektorach hybrydowych stosuje się zazwyczaj absorbery (wymienniki) bioniczne wykonane z aluminium, które zapewniają większą wydajność od dostępnych wymienników (meandrycznych i harfowych wykonywanych w technologii połączenia rur z blachą absorbera). Dzięki temu płaska, a zarazem prosta powierzchnia z jednej strony absorbera, pozwala uzyskać lepsze połączenie absorbera z ogniwem PV.

To także możliwość wykonania absorbera o bardzo dużej gęstości kanałów. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydajność kolektora hybrydowego jest wyższa niż w przypadku tradycyjnego modułu fotowoltaicznego, a roczna ilość produkowanej energii elektrycznej może się zwiększyć nawet o ok. 15-20%.

Dobrze zapowiadającym się też rozwiązaniem są ogniwa perowiskitowe. Zmieniona struktura perowskitowych ogniw wytworzonych laboratoryjnie, czyni je dobrymi przewodnikami prądu. Te modyfikowane perowskity stanowią alternatywę dla krzemu – półprzewodnika stosowanego do tej pory w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa perowskitowe w przeciwieństwie do krzemowych generują mniejsze koszty produkcji poza ty są elastyczne, częściowo transparentne i bardzo lekkie.

- Oprócz samych nowinek technologicznych stosowanych w modułach fotowoltaicznych, dostępnych jest także szereg innych rozwiązań – optymalizatory mocy, mikrofalowniki, moduły smart zintegrowane z optymalizatorami. Zadaniem wszystkich tych urządzeń jest maksymalizacja uzysków z instalacji fotowoltaicznych, zapewnienie bezawaryjnej pracy i skrócenie okresu zwrotu z inwestycji w Odnawialne Źródła Energii – podkreśla Paweł Maśny, kierownik działu IKEA Home Solar, IKEA Retail – Montaż instalacji jest możliwy na większości standardowych dachów, muszą one jedynie spełnić wymaganie wytrzymałościowe. Wyjątkiem są dachy z eternitu, ponieważ pokrycia eternitowe zgodnie z ustawą muszą zostać zdemontowane do 31 grudnia 2032 roku. Najkorzystniejszy kąt nachylenia dachu to 34-36°, przy czym instalacja fotowoltaiczna może zostać zamontowana również pod innym kątem. Ze względu na położenie geograficzne Polski, najwięcej energii wygeneruje instalacja skierowana na południe. Montaż na dachach nachylonych w kierunku zachodnim i wschodnim mogą generować mniej energii, nie zaleca się natomiast montażu w kierunku północnym.

Ekspert IKEA zwraca też uwagę że liczba modułów, które można zainstalować, zależy od dostępnej powierzchni dachu i od zapotrzebowania na energię.

- Jeśli chodzi o kwestię montażu, IKEA oferuje kompleksowe rozwiązania pod klucz: od poznania potrzeb klienta i oszacowania optymalnej wielkości instalacji, przez audyt oceniający warunki techniczne budynku i montaż, po podłączenie do sieci– podsumowuje Paweł Maśny, kierownik działu IKEA Home Solar, IKEA Retail. A jakimi paramentami powinny wyróżniać się same panele fotowoltaiczne?

Właściwy wybór

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych stosowanych w mikroinstalacjach nie liczy się tylko potencjalna ilość wyprodukowanej energii, wyrażona procentowo w sprawności nominalnej, ale szczególne znaczenie ma podwyższona sprawność jego modułów przy słabym oświetleniu.

- Instalacja fotowoltaiczna złożona z 15 paneli wystarcza do zaspokojenia potrzeb energetycznych domu jednorodzinnego, czyli wytworzenia 4,5 MWh energii elektrycznej. Taka ilość energii pozwoli zarówno na codzienne korzystanie z urządzeń AGD, jak i dogrzewanie domu jesienią i wiosną. Gospodarstwo domowe, które zużywa więcej energii, powinno założyć instalację fotowoltaiczną, która będzie odpowiadała jego potrzebom energetycznym – podkreśla Elżbieta Bukowiec,

rzecznik prasowy Tauron.

W polskim klimacie baterie słoneczne będą pracować w przedziale natężenie promieniowania słonecznego 400-800 W/m2, a w zimie będzie to przedział 200-500 W/m2. Warto jednak pamiętać, że tym czasie wyprodukują mniej energii – stąd dobrym rozwiązaniem jest właśnie magazynowanie prądu w systemie upustów w okresach większego nasłonecznienia.

Z tego powodu ważne jest, aby efektywna praca paneli fotowoltaicznych została zachowana nawet w słabych warunkach słonecznych. Dlatego też należy pamiętać, że moduły z ogniwami polikrystalicznymi (wykonanymi z wykrystilizowanego krzemu) pomimo, że osiągają słabszą sprawność niż monokrystaliczne w warunkach STC to mogą wydajniej pracować w warunkach większego zachmurzenia. Z kolei panele monokrystaliczne są najbardziej wydajne w dni słoneczne.

Warto też wybierać moduły o niskotemperaturowym wskaźniku mocy, co oznacza niski spadek wydajności przy wysokich temperaturach. Standardowo każdy stopień Celsjusza powyżej 25°C oznacza spadek mocy o 0,38%. Oznacza to, że przy wzroście temperatury otoczenia do 80̊° obniżenie mocy może sięgną ponad 20% w stosunku do szczytowej mocy nominalnej modułu. Jest to istotne w przypadku fotowoltaicznych instalacji dachowych, które nie zawsze są właściwie wentylowane.

- Warto również pamiętać, że w ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW - podkreśla Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy Tauron.

Efektywna współpraca

Przy wyborze paneli fotowoltaicznych dostarczających mocy szczytowej sięgającej ponad 360 Wp należy też sprawdzić czy będą one efektywnie współpracowały z falownikiem (inwerterem), zamieniającym wyprodukowany prąd stały w zmienny. Wysokość napięcie modułów fotowoltaicznych musi odpowiadać zakresowi napięcia falownika, w którym będzie on optymalnie zamieniał prąd stały w zmienny.

- Gdy domownicy zużywają więcej lub mniej prądu, niż w danym momencie produkują panele fotowoltaiczne, nie muszą się niczym martwić. Instalacja podłączona jest do sieci energetycznej, z której w każdym momencie można pobrać potrzebną ilość prądu lub oddać jego nadwyżkę. Specjalny dwukierunkowy licznik energii elektrycznej rejestruje te przepływy prądu. Nadmiar energii elektrycznej wprowadzonej do sieci energetycznej można odbierać przez kolejny rok - podkreśla Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy Tauron.