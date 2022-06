Ograniczenia ilościowe oraz czasowe przy zakupie trzykrotnie tańszego węgla i ekogroszku z PGG spowodowało że bardzo trudno jest nabyć te produkty. Pojawiło się w Internecie wiele odpłatnych poradników oraz usług oferujących "skuteczne" instrukcje lub pomoc w zakupie tańszego węgla lub ekogroszku z PGG.

Ceny ekogroszku i węgla sięgają nawet ponad 3000 zł za tonę i cały czas rosną pomimo że sezon grzewczy mamy za sobą.. Jednak można kupić nawet 3 razy tańszy ekogroszek i węgiel z PGG.

Ogromny popyt na tani węgiel i ekogroszek z PGG spowodował limitowanie sprzedaży tych produktów i frustrację konsumentów którzy nie są w stanie skutecznie ich zakupić.

Pojawiły się odpłatne ogłoszenia i poradniki oferujące ułatwienie i pomoc w skutecznym zakupie taniego węgla lub ekogroszku z PGG.

Wysokie ceny ekogroszku i węgla sięgające już ponad 3100 zł za tonę oraz trudności i ograniczenia w zakupie trzy razy tańszych produktów PGG spowodowały rozwój nowych usług. Na portalach ogłoszeniowych możemy znaleźć wiele ogłoszeń osób oferujących odpłatną pomoc przy zakupie taniego węgla lub ekogroszku z PGG.

Wielu właścicieli gospodarstw domowych w akcie desperacji sięga odpłatną pomoc przy zakupie taniego ekogroszku lub węgla z PGG. Na co zwrócić uwagę?

Ile zapłacisz za pomoc w zakupie taniego ekogroszku i węgla PGG?

Oferty są różne. Czasami usługodawcy oferujące ułatwienia w zakupie taniego ekogroszku i węgla z PGG żądają ok. 200 zł od tony. W innych ofertach trzeba zapłacić jednorazowo 500-600 zł przy udzieleniu pomocy zakupu węgla lun ekogroszku z PGG. Koszt transportu węgla lub ekogroszku nie jest liczony w cenę pomocy i trzeba go zorganizować we własnym zakresie.

W ofercie pomocy możemy liczyć na kompleksową obsługę zamówienia od rejestracji konta do odbioru węgla. Usługodawca pomaga też przy zebraniu dokumentów potrzebnych do odbioru węgla np. potwierdzenia złożenia deklaracji CEEB.

To na co jeszcze mogą liczyć sfrustrowani konsumenci to że w terminie do dwóch tygodni od wpłaty zaliczki osoba stara się zakupić tańszy węgiel lub ekogroszek z PGG.

Jeżeli po tym okresie nie uda się zrealizować zamówienia właściciel gospodarstwa domowego ma zazwyczaj dwie możliwość. Może wydłużyć czas oczekiwania lub zażądać zwrotu zaliczki, która waha się w przedziale 200-250 zł m które wcześniej należy wpłacić na konto osoby oferującej ułatwienia zakupowe w PGG.

Jeżeli uda się zakupić węgiel lub ekogroszek z PGG do interesanta wysyłana jest instrukcja jak odebrać ten węgiel.

Opłatę za zakup węgla uiszcza zainteresowany odbierając węgiel z punktu odbioru PGG. Dopiero później jest proszony o dosłanie całkowitej kwoty za wykonanie usugi.

Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z usług ułatwiających zakup taniego węgla

Nasza redakcja zastrzega, że trzeba zachować dużą ostrożność przy zawieraniu tego rodzaju transakcji. Nie twierdzimy że mogą to być próby wyłudzenia, ale trzeba się liczyć z takim obrotem spraw.

To na co należy zwrócić uwagę to treść ogłoszenia oraz w jaki sposób trzeba będzie płacić za zakupiony węgiel i kto go ma odebrać.

W pierwszej kolejności szukajmy ogłoszenia w którym:

znajdziemy pozytywne opinie innych osób, które skorzystały z usługi pomocy przy zakupie zakupu taniego węgla i ekogroszku z PGG;

sprawdzamy te ogłoszenie, gdzie trzeba wpłacić tylko zaliczkę np. 200-250 zł a nie całą kwotę za usługę (ograniczy to straty w przypadku wyłudzenia), a dopiero później całą kwotę za zrealizowanie usługi;

sprawdź, czy to ty osobiście odbierzesz węgiel i zapłacisz za jego zakup w punkcie obsługi PGG i pod żadnym pozorem nie pozwól, aby to usługodawca miał przeprowadzić odbiór za ciebie.

Ograniczenie godzin zakupowych węgla PGG zwiększy patologię zakupową?

Zdanie eksperta JakiEkogroszek.pl ograniczenia czasowe związane z zakupem to rozwiązanie problemu z dostępnością do węgla i ekogroszku PGG, na jaki nie oczekiwali klienci e-klepu PGG. PGG Tłumaczy to ograniczenie czasowe, chęcią ograniczenia zmarnowanych godzin konsumentów próbujących dokonać zakupu w e-sklepie i tym samym obciążające serwery.

- Krótszy czas na zakupy niewątpliwie ograniczy ilość zmarnowanych godzin. Jak to mają wytrzymać serwery? Już teraz dodanie produktu PGG do koszyka w e-sklepie PGG jest dużym osiągnieciem. Nie znalazłem informacji, aby ten kluczowy problem został rozwiązany - zauważa ekspert JakiEkogroszek.pl. - Chciałbym zauważyć, że pojawia się coraz więcej patologii wokół sklepu. Mam tu na myśli nie tylko skrypty dokonujące automatycznych zakupów czy nieuczciwych pośredników. Są już bowiem bezpłatne dostępne odpłatne poradniki obiecujące nikomu nieznane sposoby wykonania zamówienia. Coraz prężniej działa też nowa gałąź usług. Za kilkaset złotych można uzyskać pomoc w zakupie węgla. To, że pojawiają się tego typu oferty nie jest nielegalne, ani naganne. Mamy wolny rynek. Jednak sam fakt, że powstało środowisko umożliwiające ich działanie jest szkodliwie i nienormalne - podsumowuje ekspert JakieEkogroszek.pl.

A czy wy skorzystaliście z takich usług pomocy zakupu taniego wegla i ekogroszku z PGG? Czy jesteście zadowoleni z usługi? Napiszcie opinię w komentarzach.