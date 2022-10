Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej mówi o problemach związanych z rosnącymi kosztami zużycia prądu w podlaskich gospodarstwach rolnych i jak one przekładają się na koszty produkcji mleka w województwie podlaskim.

- Wzrosty cen energii elektrycznej dotyczą zwłaszcza Podlasia. W województwie podlakim działa ponad 30 tys. gospodarstw rolnych, specjalizujących się w chowie bydła mlecznego - podkreśla Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. - Wiele gospodarstw rozlicza prąd w taryfie C, a cena za 1 kWh energii elektrycznej już sięgnęła ok. 2 zł to generuje większe koszty. Chociaż ceny mleka wzrosły, ale koszty produkcji mleka także nadal rosną. Więc w efekcie końcowym te wszystkie podwyżki cen odczuje konsument.

\