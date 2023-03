Ceny ekogroszku spadają zrównując się z cenami węgla oferowanego przez samorządy. PGG zaś podnosi limit zakupowy z 3 do 5 ton. Rząd chce wydłużyć sprzedaż węgla rządowego aż do czerwca br. Wszystko to spowoduje, że węgiel będzie taniał w najbliższych miesiącach. Warto więc wstrzymać się jeszcze z zakupem.

Jeżeli rządowy węgiel oferowany przez samorządy nie potanieje jest duża szansa, że nikt nie będzie chciał go kupować. Do tego Karol Rabenda, wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych zapowiedział wydłużenie sprzedaży rządowego węgla nawet do czerwca br.

PGG od 6 marca br. podniósł limity sprzedaży taniego ekogroszku, który kosztuje poniżej 2 tys. zł do 5 ton w swoim e-sklepie. Jeżeli jeszcze PGG obniży nawet lekko ceny na swoje produkty to będziemy mieli rekordy cenowe ale w pozytywnym sensie. Ceny ekogroszku i węgla będą musiały spaść do rekordowo niskich poziomów w porównaniu z cenami z 2022 r. Co jeszcze wpłynie na to że ceny węgla i ekogroszku będą spadały

Ceny węgla na światowych rynkach ustabilizowały się, a ekogroszek tanieje

Jak podkreśla ekspert JakiEkogroszek.pl mamy już kolejny miesiąc z rzędu, kiedy ceny ekogroszków oferowanych na rynku spadają. Przyczynia się do tego ustabilizowanie cen węgle na światowych rynkach na niskim poziomie w porównaniu z 2022 r.

Jak podaje ekspert JakiEkogroszek.pl ceny węgla ustabilizowały się na stosunkowo niskim poziomie ok. 140 dolarów za tonę na światowych rynkach. Dla porównania we wrześniu ub. r. był to poziom w okolicach ok. 350 dolarów za tonę, a rok temu dochodziły do 460 dolarów za tonę węgla.

W polskich spółkach węglowych jak na razie bez zmian. Ceny pozostały na tym samym poziomie. Za to prywatne firmy ponownie obniżyły ceny na swoje produkty . Koszt zakupu ekogroszku za ok. 2000 zł za tonę staje się już normą - dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl

Jak dodaje ekspert JakiEkogroszek.pl największe obniżki cen ekogroszków znajdziemy sklepach Agroplon, KGM i Prestige. Znacznie taniej powinno być też w marketach.

- Przykładowo ekogroszek Kazachstan z Agroplon potaniał w marcu br. o 450 zł w stosunku do lutego br. Zapłacimy za 1 tonę tego produktu ok. 2099 zł. Koszt dostawy. Za 2099 zł za tonę kosztuje też ekogroszek Groszek Ogień (Sibugol) z dostawą w cenie - podkreśla Ekspert JakiEkgoroszek.pl

Ranking najtańszych wybranych ekogroszków na rynku w marcu br.

nazwa produktu i firma cena z lutego br. cena z marca br. o ile potaniał? koszty dostawy MJ/kg GJ/zł Ekogroszek Kazachstan - Agroplon 2549 zł 2099 zł 450 zł - 25 83,96 zł Groszek Ogień - Sibugolpl 2180 zł 2099 zł 81 zł - 24 87,46 zł Ekogroszek - Tauron 1999,99 zł 1999,99 zł - 203,75 zł 26 84,76 zł Ekogroszek Jaret plus - Tauron 1999,99 zł 1999,99 zł - 203,75 zł 25 88,15 zł Ekogroszek Ekogroszek Premium - Medex 2249 zł 2099 zł 150 zł 250 zł 26 90,35 zł Eko groszek Carbon R 26 MJ/KG 2999 zł 1999 zł 1000 zł - - - Ekogroszek Premium - Prestige 2589 zł 2089 zł 301 zł 199 zł 27,1 84,43 zł Ekogroszek Gwarek Golden Stone 1998 zł 1998 zł - - - - Ekogroszek Karlik/PIekorz - PGG 1770 zł 1770 zł - 170 zł 27/27,5 71,85/70,55 zł

Źródło:: JakiEkogroszek.pl

Jednak nie tylko spadek cen ekogroszków na rynku zwiastuje dalsze obniżki kosztów zakupu węgla opałowego na rynku w nadchodzących miesiącach

PGG zwiększa limit zakupu węgla do 5 ton

Limit zakupu węgla w sklepie internetowym PPGG od poniedziałku 6 marca 2023 r. uległ zwiększeniu do 5 ton na klienta rocznie dla wszystkich sortymentów w e-sklepie, włącznie z węglem workowanym.

Co ciekawe PGG pracuje nad atrakcyjną ofertą, która ma zapewnić nam zakup polskiego węgla o gwarantowanej jakości i co ważniejsze po gwarantowanej cenie producenta. Oznacza to zwiększenie dostępności do tańszych produktów PGG w cenie 1770 zł za tonę.

PGG zapowiedziało także powiększenie firmowej sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla KDW, licząca dziś 136 sprzedawców. Docelowo liczba składów w całej Polsce będzie podwojona.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele PGG niebawem rozpoczną się procedury przetargowe dla firm chętnych do współpracy (poinformujemy o szczegółach).

Celem tych zmian jest wzmocnienie obsługi szczególnie tych obszarów kraju, gdzie węgiel jest najbardziej potrzebny i cieszy się teraz największą popularnością wśród odbiorców indywidualnych,

Sprzedaż węgla samorządowego wydłużona do czerwca

Jak powiedział Karol Rabenda, wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych. na podstawie zawartych umów, do końca sezonu grzewczego pozostało do dostarczenia jeszcze ok. miliona ton surowca.

Karol Rabenda zapowiedział, że planowane są zmiany w przepisach, które uelastycznią cały proces dystrybucji węgla tak, by paliwo nie pozostawało w gminach.

- Zaproponujemy gminom, by węgiel, który pozostanie mogły wykorzystać na potrzeby własne lub odsprzedać go samorządom sąsiednim – argumentuje wiceminister.

W sytuacji kiedy węgiel pozostanie na składowiskach, rząd chce po okresie grzewczym wydłużyć sprzedaż surowca. Będą mogły go kupić osoby do tego uprawnione. Decydować wtedy będzie kolejność zgłoszeń.

- Każdy kto zechce zrobić zapas na przyszły sezon grzewczy będzie mógł z tego skorzystać. Chcemy wydłużyć do końca czerwca sprzedaż surowca, który pozostanie w gminach - podsumowuje wiceminister.

Czy kupować już teraz węgiel czy się wstrzymać?

Podwyższanie limitów zakupowych na najtańszy ekogroszek na rynku i zapowiedź wprowadzenia kolejnych ułatwień przez PGG oraz wydłużenie sprzedaży samorządowego węgla do czerwca br. to zapowiedź dalszych obniżek cen węgla i ekogroszków.

Jeżeli więc zastanawiasz się nad zakupem ekogroszku lub węgla opałowego i możesz się jeszcze wstrzymać to warto zaczekać. Ceny ekogroszków już zrównują się z cenami węgla oferowanego przez samorządy. Do tego zwiększa się dostępność ekogroszków PGG które kosztują ok. 1770 zł za tonę. To wszystko zapowiedź dalszego rozwoju trendu spadkowego cen węgla.

Dodatkowo jak wiosną wzrośnie temperatura i zrobi się cieplej to jeszcze bardziej spadnie zainteresowanie zakupem ekogroszku oraz węgla do ogrzewania domu. Oznacza to że firmy będą musiały powalczyć o klienta przy niższym popycie. Będzie jeszcze więcej węgla zalegać w samorządowych magazynach i zwiększy się presja na obniżanie cen węgla opałowego.