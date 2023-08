Mimo że to wysokie ceny błękitnego surowca są główną przyczyną wzrostu kosztów energii elektrycznej nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, inne czynniki również pogłębiają kryzys w sektorze energetycznym, fot. AdobeStock

Ceny kontraktów terminowych za prąd były rekordowo wysokie w 2022 r., przez co w najbliższych miesiącach i latach rachunki za prąd m.in. w taryfie C nadal będą intensywnie rosły. Rząd jednak planuje przedłużyć interwencję na rynku energii i zamrozić ceny prądu na 2024 r.

Celowe ograniczenia i przerwy w dostawach rosyjskiego gazu do Europy dodatkowo pogorszyły sytuację na rynku energetycznym. Ceny paliw kopalnych, takich jak gaz czy węgiel kamienny, silnie wpływają na ceny energii elektrycznej w Europie, ponieważ elektrownie gazowe i węglowe nadal odpowiadają za jedną trzecią mocy zainstalowanej w UE.

– Zasilane ropą naftową, gazem ziemnym i węglem siłownie stanowią ok. 50 proc. mocy wytwórczych w krajach Unii Europejskiej. W Polsce ten udział znajduje się na zbliżonym poziomie. Nowe elektrownie gazowe w znacznym stopniu zrekompensowały zamknięcie elektrowni węglowych i jądrowych w Europie Zachodniej, jednocześnie zwiększając uzależnienie Europy od globalnych rynków gazu, a zwłaszcza od dostaw z Rosji – mówi Tomasz Konik, prezes zarządu Deloitte w Polsce i ekspert ds. energetyki.

Rosnące ceny gazu ziemnego i prądu przyczyną kryzysu energetycznego

Mimo że to wysokie ceny błękitnego surowca są główną przyczyną wzrostu kosztów energii elektrycznej nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej, inne czynniki również pogłębiają kryzys w sektorze energetycznym.

Niższa dostępność energii jądrowej, susza i gwałtowny wzrost eksploatacji surowców spowodowały, że w ostatnich kilkunastu miesiącach Europa była bardzo wrażliwa na zmiany cen gazu ziemnego.

Jego wysokie koszty doprowadziły do rekordowych podwyżek energii elektrycznej w pierwszej połowie 2022 r., kiedy to osiągnęły wartość od 5 do 15 razy wyższą niż w 2021 r.

W czerwcu tego roku odnotowano natomiast ujemne ceny energii elektrycznej pierwszy raz w historii polskiego rynku. Fluktuacja cen energii nie wpływa korzystnie na stabilizację i tak już niestabilnego, europejskiego rynku energetycznego (...).