Zasilanie rezerwowe z agregatem alternatywą dla fotowoltaiki?

Nie stać cię na instalację fotowoltaiczną z akumulatorem, a chcesz się zabezpieczyć przed przerwami w dostawie prądu? Rozwiązaniem jest bezobsługowy układ rezerwowego zasilania z automatyką podłączoną do sieci, który samoczynnie uruchamia agregat prądotwórczy w przypadku zaniku napięcia w sieci.

Przerwy w dostawach sieciowej energii elektrycznej są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców wolnostojących domów. Unieruchamiając domowe odbiorniki oraz wszelkie udogodnienia zasilane prądem, dezorganizują codzienne życie.

Najpewniejszym zabezpieczeniem domu w zabudowie rozproszonej w bezawaryjny dopływ prądu jest bezobsługowy układ rezerwowego zasilania z automatyką podłączoną do sieci elektrycznej, który samoczynnie uruchamia agregat prądotwórczy w przypadku zaniku napięcia w sieci i go wyłącza z chwilą pojawienia się sieciowego zasilania. Jedyną czynnością do wykonania jest uzupełnienie paliwa w agregacie.

Bez prądu, jak "bez prawej ręki"

Dziś praktycznie wszystkie domowe urządzenia, jak piec C.O. z elektroniką, oświetlenie, lodówka i pozostały sprzęt RTV AGD, system alarmowy, brama wjazdowa, a przede wszystkim coraz bardziej powszechny i liczny sprzęt elektroniczny, wymagają stałego zasilania prądem najwyższej jakości.

Stały dopływ energii elektrycznej w domu stał się wręcz nieodzowny szczególnie w aktualnej sytuacji epidemicznej, gdy wszyscy spędzają w domu więcej czasu, uczniowie i studenci przeważnie kształcą się w systemie online, a spora część dorosłych wykonuje pracę zdalną w warunkach home office wykorzystując komputery i telefony wymagające ładowania.

Schemat zasilania rezerwowego z agregatem prądotwórczym. Źródło: Honda

Tymczasem przerwy w dostawach sieciowej energii elektrycznej wymykają się kontroli domowników, bowiem mogą zdarzyć się o każdej porze roku i mogą wynikać z różnych przyczyn, jak awaria sieci energetycznej, planowe przeglądy, naprawy i konserwacje. Mogą też być skutkiem poprawnego działania systemów zabezpieczeń wyłączających dopływ energii elektrycznej w przypadkach zagrożeń pożarem czy porażeniem prądem oraz wskutek warunków atmosferycznych.

Fotowoltaika nie zadziała przy zaniku napięcia w sieci

Problemu braku dostaw energii elektrycznej z sieci nie rozwiązuje nawet instalacja fotowoltaiczna on-grid, podłączona do publicznej sieci energetycznej, ponieważ w przypadku awarii dystrybutora energii elektrycznej domowe odbiorniki również są odcięte od dostaw prądu.

Nadal więc najpewniejszym i najszybszym w instalacji oraz niezawodnym w działaniu alternatywnym systemem zasilania w przypadku awarii sieci energetycznej jest agregat prądotwórczy współpracujący z nowoczesnym panelem automatyki podłączonej do sieci elektrycznej budynku, czyli niezależny układ zasilania rezerwowego.

Jedną z kluczowych korzyści takiej domowej mini elektrowni jest bezobsługowość. Jedyną czynnością do wykonania jest uzupełnienie paliwa w agregacie.

Postaw na instalację rezerwowego zasilania z agregatem

Rozważając instalację rezerwowego zasilania za pomocą agregatu prądotwórczego, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na moc i stabilizację napięcia oraz czas pracy agregatu na jednym zbiorniku paliwa.

Moc wybranego generatora musi być większa od sumy mocy wszystkich odbiorników, które mają być podłączone do agregatu. W tym celu można posłużyć się miernikiem elektrycznym, ale ponieważ każdy odbiornik ma inny prąd rozruchowy, najlepiej poradzić się Autoryzowanego Sprzedawcy.

Dla zasilanych odbiorników istotny jest także system stabilizacji napięcia. Odbiorniki indukcyjne (np. lodówka, zamrażarka, elektronarzędzia, klimatyzatory, itp.) i elektroniczne - bardzo czułe na jakość prądu, na przykład sterowniki pieców C.O., komputery i laptopy, telewizory LCD, PDP, LED, wzmacniacze, sprzęt Hi-Fi - powinny być podłączane do agregatów gwarantujących stabilne parametry częstotliwości i napięcia.

Jakość napięcia zasilania wydłuża żywotność odbiorników

Jakość dostarczanej do odbiorników energii elektrycznej decyduje o ich wydajności i żywotności. Szczególnie wrażliwe na jakość prądu są coraz bardziej liczne urządzenia elektroniczne.

O jakości prądu decyduje odpowiednia wartość oraz częstotliwość napięcia zasilającego. Wzrost częstotliwości ma wpływ na straty i trwałość zasilanych odbiorników, natomiast jej spadek - na wydajność.

Ponieważ częstotliwość napięcia rośnie lub spada wraz ze wzrostem lub spadkiem prędkości obrotowej silnika, do zasilania odbiorników domowych, a głównie elektronicznych, rekomendowane są agregaty prądotwórcze wyposażone w inwerterową stabilizację napięcia.

- Podczas generowania energii elektrycznej przez prądnicę oraz w trakcie zasilania odbiorników pojawiają się wahania napięcia, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie odbiorników, zwłaszcza czułego sprzętu elektronicznego. Spadki napięcia poniżej wartości znamionowych powodują wzrost generowanego prądu, a skutków zbyt dużych wartości natężenia prądu jest wiele, na przykład „palenie się” odbiorników, w silnikach synchronicznych – kołysanie wirnika, niekorzystne dla silnika momenty obrotowe, nierówna praca odbiornika, zakłócenia pracy styczników i przekaźników powodujące wyłączenie odbiornika czy efekt migotania światła. Najgorszym przypadkiem jest trwałe uszkodzenie odbiornika. Wszystkie powyższe skutki generują dodatkowe, często wysokie koszty napraw, dlatego najbezpieczniejszym dla wszystkich odbiorników rozwiązaniem jest inwerter. Przykładem niezawodnych i bezpiecznych dla odbiorników agregatów inwerterowych są urządzenia Honda z rodziny EU przeznaczone przede wszystkim do zasilania czułych na jakość prądu odbiorników elektronicznych. – wyjaśnia Sebastian Brzozowski, menadżer produktu - Agregaty Prądotwórcze w Aries Power Equipment – Generalnym Dystrybutorze Maszyn i Urządzeń Honda w Polsce.

Inwerter to prądnica o innowacyjnej budowie, która jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem stabilizacji napięcia. Działając niezależnie od obrotów silnika agregatu, bardzo szybko reaguje na częste zmiany obciążenia, podczas których idealnie utrzymuje znamionowe wartości napięcia i częstotliwości.

Największą zaletą inwertera jest jakość generowanego prądu wyjściowego, który jest lepszej jakości niż ten pochodzący z gniazda. W efekcie, odbiorniki zasilane agregatami inwerterowymi działają z rzeczywistą mocą, a ich żywotność jest znacznie wydłużona, co w konsekwencji oznacza obniżenie kosztów eksploatacji i serwisowania agregatu oraz zasilanych odbiorników.

Rezerwowe zasilanie z panelem automatyki

Układ zasilania rezerwowego „agregat prądotwórczy - panel automatyki” zapewnia stałe zasilanie podłączonych odbiorników. Panel automatyki monitoruje parametry elektryczne sieci elektroenergetycznej i w przypadku wykrycia zaniku napięcia w sieci włącza agregat i wyłącza go podczas powrotu zasilania.

W opcji dodatkowej możliwe jest również uruchomienie systemu powiadomień SMS-owych o pracy automatyki. Praktyczną wygodą jest możliwość odłączenia agregatu i przeniesienia go w miejsce, w którym w danym momencie jest potrzebny. Wówczas automatyka pozostaje w trybie manualnym.

Do tego typu systemu zasilania rezerwowego przeznaczone są generatory z automatycznym startem i współpracujące z nowoczesnym panelem automatyki podłączonym do sieci energetycznej, np. jednofazowy agregat Honda EU70i S Auto wyposażony w inwerterową stabilizację napięcia i częstotliwości.

Jego pojemny zbiornik na paliwo zapewnia w trybie ekonomicznym ponad 12 h działania agregatu i tym samym minimalizuje zakres obsługi agregatu oraz układu zasilania rezerwowego.

Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych agregatów prądotwórczych Honda i jako jedyny na świecie agregat o mocy do 10 kW posiada elektroniczny wtrysk paliwa, który udoskonala jakość działania zespołu „silnik-prądnica”, zapewnia oszczędne zużycie paliwa oraz niski poziom emisji spalin. Moc maksymalna agregatu 7 kW zapewnia pokonanie prądów rozruchu, które pojawiają się podczas uruchamiania odbiorników domowego użytku.

Agregat w układzie zasilania rezerwowego jest standardowo połączony z nowoczesnym panelem automatyki za pomocą 10-metrowego kabla sterowniczego, a cały system jest praktycznie bezobsługowy.

Na przejrzystym ekranie panelu podawane są wszystkie ważne informacje ułatwiające monitorowanie funkcjonowania zasilania rezerwowego, np.: napięcie sieci, częstotliwość prądu z agregatu, napięcie akumulatora, brak napięcia agregatu, liczba przepracowanych motogodzin, dane o braku ładowania akumulatora, załączenie stycznika agregatowego czy sieciowego.

- Przystępując do instalacji układu zasilania rezerwowego z agregatem prądotwórczym i panelem automatyki należy dopilnować, by podłączenie agregatu do instalacji budynku było zgodne z przepisami zasilania rezerwowego i podłączania do sieci. Podłączenie musi być wykonane wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami, ponieważ niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować niebezpieczne dla życia zwrotne przepięcie z siecią. Należy również przygotować dla agregatu odpowiednie pomieszczenie z czerpnią, wyrzutem powietrza i systemem odprowadzania spalin, co najlepiej jest uprzednio skonsultować z kominiarzem - podsumowuje Sebastian Brzozowski.

