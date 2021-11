20 tys. ciągników pojedzie na protest rolników do Brukseli

Wychodząc z założenia, że "dobrym słowem i pistoletem można zdziałać znacznie więcej, niż tylko dobrym słowem", Szczepan Wójcik, szef Instytutu Gospodarki Rolnej, zaprasza rolników do wzięcia udziału w - jak podkreśla - największym w historii międzynarodowym proteście, organizowanym w dniach 13-14 grudnia br. w Brukseli.

Chodzi o wyrażenie ostrego sprzeciwu wobec założeń przedstawionej przez Komisję Europejską strategii Europejskiego Zielonego Ładu i jej wpływu na przyszłą Wspólną Politykę Rolną, a tym samym los gospodarzy w całej UE.

Jeśli ten protest nie pomoże doprowadzić do zmian w ww. strategii, zapowiadane są kolejne.

Głównymi organizatorami protestu są Instytut Gospodarki Rolnej oraz rolnicy skupieni wokół Farmers Defence Force, LsVDeutschland oraz European Milk Board, którzy utworzyli w tym celu specjalne porozumienie: #EUnitedAgri.

W wydarzeniu swój udział zapowiedzieli, zaniepokojeni skutkami Europejskiego Zielonego Ładu, rolnicy z 13 krajów, w tym z Polski, Holandii, Niemiec, Belgii, Danii, Francji, Irlandii i Włoch.

Jak zapewnił dziś, podczas konferencji prasowej Szczepan Wójcik, szef IGR oraz główny organizator protestów i pomysłodawca inicjatywy #EUnitedAgri, protest poparło jak dotąd m.in. 50 polskich organizacji rolniczych, wśród nich m.in. KRiR.

Przedsięwzięcie rozpocznie się 13 grudnia, w Dzielnicy Europejskiej w Brukseli, w czasie obrad Rady ds. Rolnictwa UE - zaplanowana została blokada z użyciem ciągników. IGR otrzymał już zgodę brukselskiej policji na wjazd 20 tys. ciągników. Ile będzie z Polski, tego jeszcze konkretnie nie wiadomo, bo Instytut dopiero rozpoczął akcję informacyjną na temat organizowanego protestu w Brukseli.

- Nie zgadzamy się, że decyzje co do kształtu takich strategii jak Zielony Ład, są podejmowane ponad głowami rolników. To rolnik powinien być w centrum zainteresowania, to jego byt powinien być zapewniony przede wszystkim - stwierdził w czasie konferencji Szczepan Wójcik.

Protestu, jak dotąd nie poparła wyraźnie Copa-Cogeca.