25-lecie TOP FARMS. Wydarzenie towarzyszące Narodowym Wyzwaniom w Rolnictwie OnLine

Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms, jednego z największych producentów rolnych w Polsce, jest okazją do tego, by podzielić się doświadczeniami firmy w mierzeniu się z wyzwaniami w rolnictwie. Z tej okazji zapraszamy do udziału w dwóch internetowych panelach dyskusyjnych w ramach Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine (28-29 października).

Historia Grupy Top Farms obrazuje transformację polskiego rolnictwa i może stać się inspiracją do rozwoju dla polskich rolników. Przemiany gospodarcze, społeczne i technologiczne zmieniły obraz polskiej wsi. Jakie sposoby na podnoszenie efektywności i rentowności znalazł Top Farms w ciągu ostatniego ćwierćwiecza? Przyjrzyjmy się wyzwaniom stojącym przed polskimi rolnikami i wspólnie zastanówmy się jak można sobie z nimi radzić dzisiaj i w przyszłości.

Zapraszamy do udziału w Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie OnLine w dniach 28 i 29 października, w trakcie których odbędą się dwie specjalne sesje tematyczne Top Farms.

Pierwsza część jubileuszu 25-lecia Grupy Top Farms rozpocznie się 28 października (środa) od 11.15 do 12.30 debatą pt. "Wyzwania w rolnictwie, czyli jak współpracować, by zarabiać na produkcji rolnej? Opłacalność rolnictwa w Polsce dziś i jutro".

Goście w specjalnym studiu nagraniowym poruszą poniższe zagadnienia:

Wyzwania zewnętrzne, czyli konkurencja, zmiany w legislacji oraz wewnętrzne takie, jak rosnące koszty pracy, niska opłacalność produkcji, którym musi sprostać polskie rolnictwo;

Jak współpracować w otoczeniu rosnących wymagań konsumenckich, prawnych i ekonomicznych, by utrzymać opłacalność produkcji i konkurencyjność;

Zrównoważony rozwój – czy to korzystna droga dla polskiego rolnictwa?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Moderacja: Iwona Dyba, redaktor naczelna, Farmer.pl

Jan Borowski-Komenda, kierownik programu Agro, PepsiCo;

Mieczysław Babalski, Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra i Mieczysław Babalscy;

prof. dr hab. Edward Majewski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu, Top Farms Sp. z o.o.

Druga część jubileuszu rozpocznie się 29 października. Debata pt. "Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0" potrwa od 12.40-13.40. Podczas rozmowy w studiu nagraniowym zaproszeni goście poruszą poniższe zagadnienia:

Jak wykorzystać potencjał najnowszych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej?

Jak zwiększyć żyzność gleb i poprawić wydajność produkcji dbając o środowisko naturalne?

Optymalizacja i zrównoważenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania gospodarstwa. Czy to możliwe?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Moderacja: Karol Hołownia, redaktor prowadzący, Dział TECHNIKA ROLNICZA, Farmer.pl

Krzysztof Gawęcki, członek zarządu, Fundacja Rozwoju Rolnictwa "TERRA NOSTRA";

prof. dr hab. Mariusz Matyka, zastępca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Krzysztof Sadowski, Account Manager Poland, Agrifac;

Stanisław Wolski, dyrektor serwisu, John Deere Polska.

Jeśli zajmujesz się produkcją rolną lub zwierzęcą, jesteś producentem lub przetwórcą żywności, interesujesz się sprawami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i wdrażaniem nowych rozporządzeń w ramach Europejskiego Ładu, a może zajmujesz się zawodowo doradzaniem i zarządzaniem produkcją rolną? Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania jak zwiększyć opłacalność swojego gospodarstwa, jakie innowacyjne rozwiązania warto stosować i jak zwiększyć żyzność swoich gleb stosując zasady rolnictwa regeneracyjnego – koniecznie bądź z nami!

O tym wszystkim podczas wirtualnych debat Top Farms w ramach Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine.

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja dostępna jest na STRONIE.